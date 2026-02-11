Kdy a kde sledovat hokej Česko – Kanada v TV?
Zápas českých hokejistů proti Kanadě můžete živě sledovat na stanicích ČT sport a Eurosport 2 nebo na platformě HBO Max.
Atraktivní souboj přineseme také v podrobné online reportáži na iDNES.cz.
|Datum:
|čtvrtek 12. února 2026 od 16:40
|Dějiště:
|Hokejová aréna Santa Giulia v Miláně
|TV přenos
|ČT sport, Eurosport 2, HBO Max
💡 Tip: HBO Max můžete na tři měsíce získat zcela zdarma, pokud se stanete novým členem programu iDNES Premium na jeden rok. Nabídka platí i pro stávající uživatele, kteří si své roční předplatné prodlouží.
Čtvrteční TV program v hokeji na ZOH 2026
|Čas
|Zápas
|Program
|12:10
|Švýcarsko – Francie
|ČT sport Plus
|16:30
|ČESKO – Kanada
|ČT sport
|21:00
|Lotyšsko – USA
|ČT sport
|21:10
|Německo – Dánsko
|ČT sport Plus
Jak sledovat ZOH 2026 ze zahraničí
Služba iVysílání je dostupná pouze na území České republiky. V zahraničí můžete využít některý z balíčků internetových televizí jako např. Oneplay, Magenta TV, Vodafone, Skylink, Pecka.TV nebo Telly, které nabízejí stanici ČT sport i Eurosport, případně se k iVysílání připojit přes VPN.
Vzájemná bilance Česka a Kanady na ZOH
- Soupeři se na olympijských hrách střetli šestkrát. Kanada slavila tři výhry, Češi se radovali dvakrát, jeden souboj skončil nerozhodně. Všechny duely byly velmi vyrovnané.
- První vzájemný zápas na ZOH proběhl v roce 1994 ve čtvrtfinále v Lillehammeru, kde Češi podlehli Kanaďanům 2:3.
- Na olympiádě v Pchjongčchangu se týmy potkaly dvakrát. Ve skupině vyhráli po nájezdech Češi, ve čtvrtfinále už se radovala Kanada.
Zápasy Česka a Kanady na olympijských hrách:
|Rok (ZOH)
|Zápas
|Výsledek
|Fáze turnaje
|1994 Lillehammer
|Kanada – ČESKO
|3:2
|čtvrtfinále
|1998 Nagano
|Kanada – ČESKO
|1:2 (SN)
|semifinále
|2002 Salt Lake City
|ČESKO – Kanada
|3:3
|základní skupina
|2006 Turín
|Kanada – ČESKO
|3:2
|základní skupina
|2018 Pchjongčchang
|ČESKO – Kanada
|3:2 (SN)
|základní skupina
|2018 Pchjongčchang
|Kanada – ČESKO
|6:4
|zápas o 3. místo
|2026 Milano–Cortina
|ČESKO – Kanada
|bude se hrát
|základní skupina