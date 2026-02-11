Česko - Kanada v TV: kde a kdy sledovat hokej na ZOH 2026?

  18:00
Čeští hokejisté vstupují do olympijského turnaje a hned je čeká souboj s největším favoritem na zlaté medaile. Kdy a kde sledovat zápas mezi Českem a Kanadou živě - ale i další užitečné informace - najdete v našem přehledu.

David Pastrňák by měl být jednou z hlavních postav českého výběru. | foto: Reuters

Kdy a kde sledovat hokej Česko – Kanada v TV?

Zápas českých hokejistů proti Kanadě můžete živě sledovat na stanicích ČT sport a Eurosport 2 nebo na platformě HBO Max.

Atraktivní souboj přineseme také v podrobné online reportáži na iDNES.cz.

Datum:čtvrtek 12. února 2026 od 16:40
Dějiště:Hokejová aréna Santa Giulia v Miláně
TV přenosČT sport, Eurosport 2, HBO Max

💡 Tip: HBO Max můžete na tři měsíce získat zcela zdarma, pokud se stanete novým členem programu iDNES Premium na jeden rok. Nabídka platí i pro stávající uživatele, kteří si své roční předplatné prodlouží.

Kompletní zimní olympijské hry na HBO Max. Sledujte vše s iDNES Premium

Čtvrteční TV program v hokeji na ZOH 2026

ČasZápasProgram
12:10Švýcarsko – FrancieČT sport Plus
16:30ČESKO – KanadaČT sport
21:00Lotyšsko – USAČT sport
21:10Německo – DánskoČT sport Plus

Rulíkova troufalá sázka na Hertlův gang. Aneb první lajny od Nagana do Milána

Jak sledovat ZOH 2026 ze zahraničí

Služba iVysílání je dostupná pouze na území České republiky. V zahraničí můžete využít některý z balíčků internetových televizí jako např. Oneplay, Magenta TV, Vodafone, Skylink, Pecka.TV nebo Telly, které nabízejí stanici ČT sport i Eurosport, případně se k iVysílání připojit přes VPN.

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Vzájemná bilance Česka a Kanady na ZOH

  • Soupeři se na olympijských hrách střetli šestkrát. Kanada slavila tři výhry, Češi se radovali dvakrát, jeden souboj skončil nerozhodně. Všechny duely byly velmi vyrovnané.
  • První vzájemný zápas na ZOH proběhl v roce 1994 ve čtvrtfinále v Lillehammeru, kde Češi podlehli Kanaďanům 2:3.
  • Na olympiádě v Pchjongčchangu se týmy potkaly dvakrát. Ve skupině vyhráli po nájezdech Češi, ve čtvrtfinále už se radovala Kanada.

Zápasy Česka a Kanady na olympijských hrách:

Rok (ZOH)ZápasVýsledekFáze turnaje
1994 LillehammerKanada – ČESKO3:2čtvrtfinále
1998 NaganoKanada – ČESKO1:2 (SN)semifinále
2002 Salt Lake CityČESKO – Kanada3:3základní skupina
2006 TurínKanada – ČESKO3:2základní skupina
2018 PchjongčchangČESKO – Kanada3:2 (SN)základní skupina
2018 PchjongčchangKanada – ČESKO6:4zápas o 3. místo
2026 Milano–CortinaČESKO – Kanadabude se hrátzákladní skupina
Vstoupit do diskuse
Výsledky

