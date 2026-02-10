Je fakt, že Češky se v utkání postupně zvedaly, v řadě úseků zápasu se s Kanadou držely. Jenže to už platil průběžný stav 0:5. Soupeřky hlídaly náskok a mohly se šetřit na důležité úterní měření sil se Spojenými státy.
„První třetina nás v podstatě zabila,“ spustila útočnice Tereza Vanišová, která také v utkání dvakrát nastřelila tyčku. „Měly jsme hodně vyloučení a úplně si nemyslím, že to byly dobře odpískané zákroky. S tím nic neuděláme. Bohužel nás tohle stálo zápas.“
|
Česko - Kanada 1:5. Špatný start a marný vzdor, prohru hokejistek mírnila Mlýnková
Hned tři tresty obdržely Češky za hru do těla: „Je to těžké, člověk pak neví, co si může a nemůže dovolit,“ sdělila Vanišová. Kaltounková, která z toho pykala dvakrát, ji však později doplnila: „Metr byl jiný, ale my do soupeřek prostě budeme dál chodit, to je náš herní plán.“
Ivo Mocek
Komentář experta
„Pozitivem byla jednoznačně druhá polovina zápasu, kdy se naše hráčky snažily až do konce. Dokazuje to i téměř dvacet střel na branku, což je proti Kanadě hodně solidní číslo. A potřeba byl i gól z přesilovky. Pro čtvrtfinále se lze opřít o jisté brankářky, rychlý první útok v čele s Natálií Mlýnkovou, která se opět prosadila, a zlepšený pohyb s pukem při zakládání útoku či přechodu středního pásma. I tam je posun třeba oproti dvěma prvním utkáním.“
Teď se nevyplatil, z odpískaných faulů vyústila kanadská převaha. A následně jasná porážka.
O pondělním duelu šlo říct, že v plném nasazení z obou stran netrval o moc déle jak 21 minut. Během nich dokola vyhrával známý hit You Ain’t Seen Nothin’ Yet od kanadské rockové kapely Bachman-Turner Overdrive. Gólová píseň zámořských favoritek, která rozpumpovala stovky jejich nadšených krajanů v hledišti.
Že Kanaďanky měly dominovat, o tom se dle papírových předpokladů ani před zápasem moc nepochybovalo. Konečné skóre se ve stručné historii vzájemných zápasů vedle výsledků 1:7, 0:4 či 1:5 také nevymyká.
Ovšem, že Češky schytají tak krutě bleskovou lekci, to se vzhledem k patrnému posunu národního týmu v posledních letech neočekávalo. Nutno ale dodat, že zprvu také obhájkyně olympijského zlata soupeřky vyloženě nedrtily. Naopak outsiderky začaly lépe a vynutily si početní převahu pěti proti třem. Leč nevyužitou.
A první velký úspěch v podobě ubráněného oslabení Kanadu nakopl. Skóre se pohnulo tak, až příliš neodpovídalo obrazu hry.
„Určitě! Že jsme nedaly pět na tři, to pak taky změnilo zápas, bohužel,“ hodnotila Vanišová.
Od návratu do plného počtu uběhlo jen třináct vteřin... A postupně přišly tři smolné góly.
Zrádného nahození nejprve využila dorážející O’Neillová. Následoval pokus Fillierové přizvednutý Láskovou. A jedna nijak zvlášť nebezpečně vyhlížející rána Staceyové z pravé strany, proti níž ale brankářka Julie Pejšová marně zvedala lapačku.
Reprezentační trojka působící v mužském dorosteneckém týmu Milevska nakonec olympijský debut odnesla střídáním po odehraných 13 minutách a 51 sekundách.
„Trenéři mi věřili, vidí, co ve mně je. Nebáli se mě tam dát,“ prozradila, proč z tradičně upozaděné pozice dostala příležitost. „Mrzí mě ten výkon, ani to tak nechci hodnotit. Trenéři i já cítíme, co ve mně je – a že je tam toho víc. Moc jsem se proti Kanadě těšila, ale byl to těžký zápas.“
Další dva údery už inkasovala její náhradnice Hesová. Oba z už zmiňovaných přesilovek. Vedoucí tým na rozdíl od protivnic i dvojitou početní výhodu využil. Inkasující svěřenkyně trenérky Carly MacLeodové už se zlobily zbytečně.
„Nevím, vždycky mi přijde, že je to s nimi takové a netuším proč,“ poznamenala Vanišová k rozhodčím a rýpla si do Kanaďanek: „Asi do těla hrát nechtějí.“
„Myslím, že neunáší, když je trefíme, furt si stěžují,“ přisadila si Kaltounková. „Ale to je součást hokeje, mě to baví. Jestli si myslí, že se mi tímhle dostanou do hlavy, tak ne, mě to motivuje.“
Teď si ona i tým mohou po čtyřech kláních v pěti dnech konečně odpočinout, než přijde čtvrtfinále. Zda v pátek či v sobotu, to se teprve ukáže. I podle výsledku úterního zápasu Finek se Švýcarkami, který rozhodne o konečném postavení Češek ve skupině.
„Dál už je to jen na nás,“ ví Kaltounková. „Bude to fakt těžký, důležitá bude i podpora fanoušků. My uděláme vše pro to, abychom tu medaili dotáhly.“