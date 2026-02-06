„Reprezentujeme celou zemi, musíme prostě hrát lépe. Celý zápas nebyl takový, jaký jsme chtěly. Odstupovaly jsme od našeho herního plánu a detailů, které jsou nejdůležitější. A taky trošku chyběla urputnost a srdce,“ hodnotila kriticky Kaltounková.
Sama se jednou prosadila, ve druhé minutě dávala úvodní gól zápasu. Na ni navázala ještě Natálie Mlýnková a Tereza Plosová, jež ve třetí třetině zvyšovala na 3:1.
Ani tento náskok však hokejistkám nakonec nestačil.
„Dnes to nebylo ideální, výkon nebyl super a bohužel to asi skončilo, jak mělo,“ uznal asistent trenéra Dušan Andrašovský.
|
Česko - Švýcarsko 3:4N. Zahozený náskok, hokejistky prohrály i druhý zápas v Miláně
Podle spolupracovníka kanadské koučky Carly MacLeodové není pro hokejistky ideální hrát dva zápasy ve dvou dnech, jak organizátoři naplánovali v Miláně. Prohru na to ale nesváděl.
„Byla to taková mentální hra, nedařilo se nám dostat se do zápasu. Od začátku byly vidět takové skleněné pohledy, bohužel se nám nepodařilo to nakopnout,“ řekl.
I tak ale Češky dlouho držely vedení, ještě jedenáct minut před koncem základní hrací doby dokonce o dvě branky.
„Přestali jsme se držet našeho herního stylu, byly tam věci, které v naší hře nechceme vidět. Nakonec si soupeř zasloužil vyhrát,“ prohlásil Andrašovský.
Za výraznou komplikaci v turnaji ale druhou porážku nepovažuje. „Jestli je to pro nás facka? Myslím si, že ne. Vše je nějaký proces, a jestli budeme úspěšní, nebo ne, se uvidí ve čtvrtfinále,“ líčil bývalý útočník. Uvítal ale volný sobotní den, kdy hráčky nebudou ani trénovat.
Českým hokejistkám v hledišti fandil i prezident Petr Pavel s manželkou Evou. „Pro nás je to čest. Bohužel jsme ho asi výkonem nepotěšili, ale jak říkám, není to tragédie. Musíme si tím projít, abychom byli odolnější,“ dodal Andrašovský.
Další utkání hokejistky čeká v neděli ve 21.10 proti Finsku.