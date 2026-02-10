Zavřeno! Hokejisté nepouští veřejnost na tréninky. Ani jsme to netušili, reagují hráči

Je to nezvyk, dosud nepříliš poznaný, i během světových šampionátů se tréninky občas uzavíraly, ale jen po omezenou dobu.
Když tak během úterního odpoledne hokejisté přicházeli do mixzóny, mohli se těšit i na netradiční otázku: „Tak co se dnes dělo?“
„Nic speciálního, normální trénink, nacvičovali jsme náš herní systém, přesilovky, oslabení,“ zareagoval útočník David Kämpf.
|
Přičemž také dodal, že „upřímně neví, že byl trénink uzavřený“.
Podobně hovořil i jeho kolega z postu centra Radek Faksa: „Já to ani nevěděl, dokud jste mi to tady neřekli. Snažím se na trénincích i při hře nedívat na tribuny. Neřeším, jestli tam je dvacet tisíc lidí, nebo jen dva.“
Až trenérský asistent Plekanec osvětlil, co k rozhodnutí vedlo. Vedle přesilovek a oslabení se jeho svěřenci věnovali také vhazováním a hře bez brankáře.
„A pokud ta možnost je, tak je dobře, když to nikdo nevidí.“
České formace
Z prvního kompletního tréninku (8. únor)
Útočníci:
Obránci:
Totéž v podvečer učinili taky Dánové, v pondělí rovněž Kanada, Švédsko a Švýcaři s Lotyši, kteří svá cvičení spojili a dokonce si střihli minizápas na tři části po šestnácti minutách.
„V NHL se v domácí aréně taky někdy nepouští veřejnost, když se řeší situace, které nechceme hned ukázat,“ vysvětluje obránce Radko Gudas. Ani on o uzavírce nejdříve netušil. „Nemohly přijít ani moje děti. No jo, nějaká pravidla tady budou.“
Formace se ale dva dny před vstupním utkáním s Kanadou (16.40) nejspíš nemění, minimálně Kämpf nerozporoval v otázce vyjmenované složení své formace.
„Ale ono se to stejně v zápase hned ukáže. Po jednom či dvou už všichni vědí, co jste nacvičovali,“ doplňuje Gudas. „Olympiáda je však krátký turnaj, než všichni zjistí, co a jak, takže musíme využít každé možnosti překvapit. Ať soupeři neví, co budeme hrát.“