Zavřeno! Hokejisté nepouští veřejnost na tréninky. Ani jsme to netušili, reagují hráči

Dan Hübsch
Robert Rampa
,
  18:22
Od našich zpravodajů v Itálii - Jde o nezvyklý tah, který dost zvýrazňuje důležitost okamžiku. Čeští hokejisté s blížícím se úvodním zápasem proti Kanadě zavírají tréninky v olympijském Miláně před médii a veřejností. V úterý poprvé, ve středu tak jako první na turnaji učiní znovu. „Zvažovali jsme tuto variantu a nakonec se pro ni rozhodli,“ prohlásil stroze asistent Tomáš Plekanec. Hráči ale tvrdí, že o tom nevěděli.
David Pastrňák na tréninku českých hokejistů, dotírá na něj Matěj Stránský.

David Pastrňák na tréninku českých hokejistů, dotírá na něj Matěj Stránský.

Filip Chlapík na tréninku českých hokejistů.
Kouč Radim Rulík promlouvá k Ondřeji Palátovi na tréninku českých hokejistů.
David Pastrňák diskutuje se svými spoluhráči z jedné formace Tomášem Hertlem a...
Opory národního týmu se baví s trenérem Radimem Rulíkem.
16 fotografií

Je to nezvyk, dosud nepříliš poznaný, i během světových šampionátů se tréninky občas uzavíraly, ale jen po omezenou dobu.

Když tak během úterního odpoledne hokejisté přicházeli do mixzóny, mohli se těšit i na netradiční otázku: „Tak co se dnes dělo?“

„Nic speciálního, normální trénink, nacvičovali jsme náš herní systém, přesilovky, oslabení,“ zareagoval útočník David Kämpf.

Popularitu neřeším, chci dát lidem zážitek. Voráček o hláškách i českých šancích

Přičemž také dodal, že „upřímně neví, že byl trénink uzavřený“.

Podobně hovořil i jeho kolega z postu centra Radek Faksa: „Já to ani nevěděl, dokud jste mi to tady neřekli. Snažím se na trénincích i při hře nedívat na tribuny. Neřeším, jestli tam je dvacet tisíc lidí, nebo jen dva.“

Až trenérský asistent Plekanec osvětlil, co k rozhodnutí vedlo. Vedle přesilovek a oslabení se jeho svěřenci věnovali také vhazováním a hře bez brankáře.

„A pokud ta možnost je, tak je dobře, když to nikdo nevidí.“

České formace

Z prvního kompletního tréninku (8. únor)

Útočníci:
Nečas – Hertl – Pastrňák
Palát – Kämpf – Kaše
Červenka – Sedlák – Tomášek
Stránský – Faksa – Kubalík
Flek, Chlapík

Obránci:
Hronek – Šimek
Kempný – Gudas
Rutta – Špaček
Ticháček – Kundrátek

Totéž v podvečer učinili taky Dánové, v pondělí rovněž Kanada, Švédsko a Švýcaři s Lotyši, kteří svá cvičení spojili a dokonce si střihli minizápas na tři části po šestnácti minutách.

„V NHL se v domácí aréně taky někdy nepouští veřejnost, když se řeší situace, které nechceme hned ukázat,“ vysvětluje obránce Radko Gudas. Ani on o uzavírce nejdříve netušil. „Nemohly přijít ani moje děti. No jo, nějaká pravidla tady budou.“

Formace se ale dva dny před vstupním utkáním s Kanadou (16.40) nejspíš nemění, minimálně Kämpf nerozporoval v otázce vyjmenované složení své formace.

„Ale ono se to stejně v zápase hned ukáže. Po jednom či dvou už všichni vědí, co jste nacvičovali,“ doplňuje Gudas. „Olympiáda je však krátký turnaj, než všichni zjistí, co a jak, takže musíme využít každé možnosti překvapit. Ať soupeři neví, co budeme hrát.“

