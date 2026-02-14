Hokejisté se chystají na Švýcary, trénoval i zraněný Rutta. Jeho start je však nejistý

Rutta utrpěl v úvodním zápase s Kanadou zranění v horní části těla. Na odpoledním tréninku se pouštěl do střelby, vícekrát se objevil v předklonu s grimasou.
Kromě toho, že hokejisté nacvičovali přesnost svých ran třeba z mezikruží po nájezdech, přečíslení, nebo v případě obránců také přihrávky bekhendem, na závěr si v jednom pásmu zahráli ve čtyřech proti čtyřem, červený tým složený z obránců proti útočníkům v bílé. V brance stál Karel Vejmelka.
Jednotku předčasně opustil forvard Filip Chlapík.
Rutta zůstal stranou na opačné straně hřiště, kde pokračoval ve cvičeních s asistentem Markem Židlickým.
„Co se týče střelby a pohybu, je tam velký posun dopředu, že ho to asi nijak neomezuje,“ vysvětloval Kalous. „Ještě ale bude v rukou lékaře a fyzioterapeuta. Jde hlavně o ten kontakt, na úzkém kluzišti se dohrávají souboje. Útočníci forčekují, dojíždí obránce. Uvidíme, jak to dá a počkáme do zítra.“
Kdo trénoval?
Červený dres: Hronek, Rutta, Kempný, Ticháček a Kundrátek
Bílý dres: Červenka, Sedlák, Chlapík, Tomášek a Kubalík
Brankáři: Dostál, Vejmelka
Češi se připravují také na zápas v netradičním čase, už od 12.10. Bývají na ně zvyklí pouze ze vzájemných měření, většinou právě se Švýcary, na Euro Hockey Tour. Hráči z NHL pak maximálně o víkendech.
„Celé odpoledne budu přemýšlet, jak to udělat co nejlépe. Co si dát k jídlu. A ještě se to tak pětkrát změní. Ale pro oba týmy je to stejné. Nestandardní, půjde o to, kdo se líp nastaví v hlavě na začátek,“ odhaduje útočník Lukáš Sedlák.
Zbytek týmu, který se na tréninku neobjevil, ale volno nedostal.
„Kdo se chtěl vyjezdit nebo nechtěl cítit pauzu mezi zápasy, využil tréninku. Ostatní mají program v olympijské vesnici, kde je posilovna, dostali plán od kondičního trenéra. Všichni tak měli lehkou aktivitu, aby jen nepauzírovali,“ přiblížil Kalous.
Čeká se vyrovnaný duel se Švýcary, který může jeden z týmů poslat klidně do čtvrtfinále turnaje, potažmo půjde o co nejlepší postavení pro nasazení do osmifinále.
To ale národní tým neřeší, jak už se tradičně říká, jde „zápas od zápasu“ a dál nekouká.
„Švýcary jsme sledovali proti Kanadě, mají hlavně výborné přesilovky. To může rozhodnout,“ doplnil trenérský asistent.