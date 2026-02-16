Hokejisté bez Faksy, Pastrňák před bitvou s Dány trénuje vedle Červenky a Sedláka

Dan Hübsch
Aktualizujeme   14:01
Od našeho zpravodaje v Itálii - Čeští hokejisté ladí formu. Před osmifinále olympijského turnaje se snaží vyřešit problémy v sestavě a na pondělní trénink vyrazili bez zraněného centra Radka Faksy. Zatím trápící se David Pastrňák cvičení absolvoval po boku Romana Červenky s Lukášem Sedlákem, takto už dohrával nedělní duel se Švýcary. Jak vypadají další lajny před vstupem do play off proti Dánsku?

David Pastrňák se připravuje na trénink národního týmu v Miláně. | foto: ČTK

Připravujeme podrobnosti...

Jak Češi trénovali

Pondělí 16. února

Červenka – Sedlák – Pastrňák
Chlapík – Kämpf – Nečas
Palát – Hertl – Kaše
Flek – Tomášek – Stránský
Kubalík

Šimek – Hronek
Kempný – Gudas
Rutta – Špaček
Kundrátek

Dostál (Vladař)

Vstoupit do diskuse (11 příspěvků)
Tipsport - partner programu
USA vs. ŠvédskoHokej - Semifinále - 16. 2. 2026:USA vs. Švédsko //www.idnes.cz/sport
16. 2. 16:40
  • 1.01
  • 15.60
  • 30.00
Kanada vs. ŠvýcarskoHokej - Semifinále - 16. 2. 2026:Kanada vs. Švýcarsko //www.idnes.cz/sport
16. 2. 21:10
  • 1.03
  • 18.00
  • 30.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Měla jen setiny sekundy. Fotografka sérií snímků zachytila pád Vonnové

Série fotografií fotografky agentury AP pádu Lindsey Vonnové v olympijském...

Rychlý prst na spoušti ukázala fotografka agentury AP, která sérií snímků zachytila počátek nedělní sportovní tragédie Lindsey Vonnové. Agentura zveřejnila combo jejích fotografií, které zachycují...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro play off, Češi

Jan Rutta (vpravo) slaví s Romanem Červenkou gól do sítě Francie.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se účastní i čeští hokejisté. Vůbec poprvé od roku 2014 na něm startují také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor potvrdil neúčast...

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Müller slalom v hustém sněžení nedojel. Pod modrou oblohou pak zvítězil Meillard

Aktualizujeme
Zlatý medailista Loic Meillard ze Švýcarska slaví vítězství ve slalomu mužů....

Olympijským vítězem ve slalomu se v Bormiu stal švýcarský lyžař Loic Meillard. V závodě poznamenaném dramatickými proměnami počasí zvítězil před Rakušanem Gstreinem a Norem Kristoffersenem. Jediný...

16. února 2026  9:40,  aktualizováno  15:03

Hledá se hrdina. Kteří Češi zazářili na minulých hrách? Turek, Havlát i Krejčí

David Krejčí rozhodl nájezdy proti Švýcarsku.

Už není prostor pro selhání. Prohra znamená okamžitý konec českých nadějí na hokejové medaile z her v Miláně. Aby na ně národní tým po rozpačitém vstupu do turnaje ještě dosáhl, hodil by se mu nějaký...

16. února 2026  15:01

Z mexického ledu se bruslařka dostala až na olympiádu. Ovšem v trochu jiné roli

Dobrovolníci na olympijských hrách v Milánu a Cortině.

Nedostávají se do záběrů kamer tak jako sportovci. Ale ti by bez nich na olympiádě ani nemohli být. Tisíce lidí pracují na hrách často od rána až do noci, aby zajistili plynulý chod největší...

16. února 2026  14:34

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

14. února 2026  23:46,  aktualizováno  16. 2. 14:07

Hokejisté bez Faksy, Pastrňák před bitvou s Dány trénuje vedle Červenky a Sedláka

Aktualizujeme
David Pastrňák se připravuje na trénink národního týmu v Miláně.

Od našeho zpravodaje v Itálii Čeští hokejisté ladí formu. Před osmifinále olympijského turnaje se snaží vyřešit problémy v sestavě a na pondělní trénink vyrazili bez zraněného centra Radka Faksy. Zatím trápící se David Pastrňák...

16. února 2026  14:01

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

16. února 2026  13:37

Reprezentaci hrozí konec ve čtvrtfinále. Jak by ale dopadl tým Československa?

Chomutov, 27. 8. 2025. Turnaj pěti zemí U20. Česko U20 - Slovensko U20.

Za chvíli uplynou dva roky od okamžiku, kdy hokejista David Pastrňák vyslovil fantazijní myšlenku. „Bylo by zajímavé udělat tým Československa jako v minulosti,“ zahlásil po domácím šampionátu v roce...

16. února 2026  13:32

Marco, vidíš, jak odvážně závodím? Bronz mířil do nebe. Od Jacquelina k Pantanimu

Emilien Jacquelin ukazuje v cílové rovince na svou náušnici, kterou mu věnovala...

Od našeho zpravodaje v Itálii Do té nedělní bitvy vložil srdce i obrovské emoce. Stejně, jako to dělával na kole jeho idol Marco Pantani. Cyklistickému „Pirátovi“ pak francouzský biatlonista Emilien Jacquelin věnoval i svou...

16. února 2026  12:53

Olympijská zásnubní horečka. „Ano“ řekly také krasobruslařka i freestyle lyžařka

Freestyle lyžařku Katerynu Kotsarovou požádal partner o ruku přímo v cílovém...

Olympijské hry letos nepřinášejí jen sportovní příběhy. Na italských sportovištích se slaví také láska a zásnubní prstýnky se pod pěti kruhy objevují častěji než obvykle. Po americké lyžařce Breezy...

16. února 2026  12:07

Sportovní unikát na hrách. Žákyně Valenty zvládá tři sporty, akrobacii dělá jen pár let

Premium
Svěřenkyně Aleš Valenty si v Itálii připíše olympijský debut. Akrobatickému...

Ve světě sportu byste jistě našli obojživelníky, kteří skvěle ovládají dva sporty najednou. Třeba Ester Ledecká by mohla vyprávět. Ale prosadit se hned ve třech rozdílných disciplínách? Sportovní...

16. února 2026

Proti Česku návrh odmítl, teď už ne. Wilson se popral, sudí ho ale trestali víc než v NHL

Rozhodčí se snaží zastavit šarvátku mezi Pierrem Crinonem (vestoje) a Tomem...

Platí za bijce, rabiáta, tvrďáka. Na olympijském turnaji ale dlouho svůj plný potenciál neukazoval. Až do neděle. Kanadský útočník Tom Wilson se za rozhodnutého stavu 10:2 ve třetí třetině postavil...

16. února 2026  11:15

10. den ZOH 2026 ONLINE: Müller extrémní slalom nedokončil, curleři vyzvou Kanadu

Sledujeme online
Marek Müller padá při sjezdu během slalomu. (16. února 2026)

Jen ve dvou soutěžích má během desátého dne zimních olympijských her v Miláně a Cortině d’Ampezzo své zastoupení český sport. Lyžař Marek Müller v Bormiu v hustém sněžení nedokončil první kolo...

16. února 2026,  aktualizováno  11:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.