Hokejisté bez Faksy, Pastrňák před bitvou s Dány trénuje vedle Červenky a Sedláka

Připravujeme podrobnosti...
Jak Češi trénovali
Pondělí 16. února
Červenka – Sedlák – Pastrňák
Šimek – Hronek
Dostál (Vladař)
Připravujeme podrobnosti...
Jak Češi trénovali
Pondělí 16. února
Červenka – Sedlák – Pastrňák
Šimek – Hronek
Dostál (Vladař)
Zimní olympijské hry se v roce 2026 uskuteční v termínu od 6. 2. do 22. 2. Hry pořádají italská města Milán a Cortina d´Ampezzo.
Rychlý prst na spoušti ukázala fotografka agentury AP, která sérií snímků zachytila počátek nedělní sportovní tragédie Lindsey Vonnové. Agentura zveřejnila combo jejích fotografií, které zachycují...
Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...
Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se účastní i čeští hokejisté. Vůbec poprvé od roku 2014 na něm startují také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor potvrdil neúčast...
Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...
Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...
Olympijským vítězem ve slalomu se v Bormiu stal švýcarský lyžař Loic Meillard. V závodě poznamenaném dramatickými proměnami počasí zvítězil před Rakušanem Gstreinem a Norem Kristoffersenem. Jediný...
Už není prostor pro selhání. Prohra znamená okamžitý konec českých nadějí na hokejové medaile z her v Miláně. Aby na ně národní tým po rozpačitém vstupu do turnaje ještě dosáhl, hodil by se mu nějaký...
Nedostávají se do záběrů kamer tak jako sportovci. Ale ti by bez nich na olympiádě ani nemohli být. Tisíce lidí pracují na hrách často od rána až do noci, aby zajistili plynulý chod největší...
Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...
Od našeho zpravodaje v Itálii Čeští hokejisté ladí formu. Před osmifinále olympijského turnaje se snaží vyřešit problémy v sestavě a na pondělní trénink vyrazili bez zraněného centra Radka Faksy. Zatím trápící se David Pastrňák...
Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...
Za chvíli uplynou dva roky od okamžiku, kdy hokejista David Pastrňák vyslovil fantazijní myšlenku. „Bylo by zajímavé udělat tým Československa jako v minulosti,“ zahlásil po domácím šampionátu v roce...
Od našeho zpravodaje v Itálii Do té nedělní bitvy vložil srdce i obrovské emoce. Stejně, jako to dělával na kole jeho idol Marco Pantani. Cyklistickému „Pirátovi“ pak francouzský biatlonista Emilien Jacquelin věnoval i svou...
Olympijské hry letos nepřinášejí jen sportovní příběhy. Na italských sportovištích se slaví také láska a zásnubní prstýnky se pod pěti kruhy objevují častěji než obvykle. Po americké lyžařce Breezy...
Ve světě sportu byste jistě našli obojživelníky, kteří skvěle ovládají dva sporty najednou. Třeba Ester Ledecká by mohla vyprávět. Ale prosadit se hned ve třech rozdílných disciplínách? Sportovní...
MIKUPEX TRADE s.r.o.
Praha, Středočeský kraj
nabízený plat: 40 000 - 42 000 Kč
Platí za bijce, rabiáta, tvrďáka. Na olympijském turnaji ale dlouho svůj plný potenciál neukazoval. Až do neděle. Kanadský útočník Tom Wilson se za rozhodnutého stavu 10:2 ve třetí třetině postavil...
Jen ve dvou soutěžích má během desátého dne zimních olympijských her v Miláně a Cortině d’Ampezzo své zastoupení český sport. Lyžař Marek Müller v Bormiu v hustém sněžení nedokončil první kolo...