Žádný přehnaný respekt. Rulík má plány přichystané, vyjádřil se i k rozhodčím

Dan Hübsch
Robert Rampa
,
  18:22
Od našich zpravodajů v Itálii - Zbývá už jen několik hodin. Čeští hokejisté s hlavním koučem Radimem Rulíkem vyhlíží úvodní klání na olympijských hrách proti Kanadě. Nejtěžšímu týmu, jakému kdy v trenérské kariéře čelil. „Jde mi o to, abychom zachytili začátek,“ líčil v Miláně před novináři. Před svými svěřenci apeluje zejména na sebedůvěru, odvahu a disciplínu.
Kouč Radim Rulík promlouvá k Ondřeji Palátovi na tréninku českých hokejistů.

Kouč Radim Rulík promlouvá k Ondřeji Palátovi na tréninku českých hokejistů.

Hlavní trenér národního týmu Radim Rulík (vpravo) s asistentem Tomášem...
Filip Chlapík na tréninku českých hokejistů.
David Pastrňák na tréninku českých hokejistů, dotírá na něj Matěj Stránský.
David Pastrňák diskutuje se svými spoluhráči z jedné formace Tomášem Hertlem a...
11 fotografií

Ve čtvrtečním utkání, které ve zbrusu nové aréně Santa Giulia odstartuje v 16.40, taky pozná, jak by dále měli postupovat turnajoví sudí. Zrovna od duelu s Kanadou se čeká, že rychlost soupeře k faulům bude vybízet. A to zámořský favorit rozhodně nemá vyčnívat jen v tomto aspektu.

Na co si dát u Kanady největší pozor?
Je strašně nebezpečná v tom, že má bruslařskou kvalitu, a taky je silná na puku. Dovede proti soupeřům využít své taktiky. Nebudou nám chtít dát prostor, budou chtít odebírat puky a okamžitě kontrovat do otevřené obrany. To je jejich hra, na to se musíme zaměřit.

Marchand o Pastrňákovi: Snad se na ledě moc nepotkáme, je příliš nebezpečný!

Jaký je plán?
Spíš mi jde o to, abychom zachytili začátek, dobře zápasu něho vstoupili a střídání od střídání se postupně zlepšovali. A taky neměli přehnaný respekt, ale odvahu. Věřili si, že máme sílu.

A zásadní bude jistě i disciplína.
Ve finále Four Nations loni byl jen jeden vyloučený. Apelujeme s tím na hráče. Loni s Amerikou na mistrovství světa jsme si to pokazili právě vyloučeními. To by nás mělo strašit, to by měl být příklad, jak to nedělat. Nesmíme se nechat k ničemu vyprovokovat, nic neoplácet, vše odmakat nohama. To je téma přípravy.

Opory národního týmu se baví s trenérem Radimem Rulíkem.

Měl jste možnost se i dozvědět, jak budou na turnaji fungovat rozhodčí. Co jste si z rozhovoru odnesl?
Co vím, půlka sudích bude z Evropy, druhá z NHL. Bude se pískat podle pravidel IIHF, je tam pár odlišností oproti NHL. My máme půlku hráčů, kteří jsou zvyklí. Myslím, že nebude žádný problém. Uvidíme, jaký metr se nastaví. Říkat můžou cokoliv, ale až zápasy ukážou. Musíme se co nejrychleji přizpůsobit, abychom nebyli vylučovaní a nedali soupeři přesilovky. Špičkové týmy je mají strašně silné. A nechtěl bych, aby se rozhodčím zápasy nepovedly. Na mistrovství světa to tak bylo dvakrát, shodou okolností s Amerikou. Bohužel v náš neprospěch. Je jasné, že to jsou taky jen lidé. Ale hrubě se jim to nepovedlo.

Víte už, jak využijete brankáře?
Máme plán. Věřím, že půjdeme podle něho.

Jakou roli hraje, že jste loni nedostali pozvánku na Four Nations?
Bylo by pro nás daleko lepší, kdybychom tam mohli být. Ale nemá cenu se o tom bavit. Materiály z turnaje máme. V zámoří to uspořádali i proto, aby se na hry připravili. Nemáme takovou výhodu, ale nebudeme se na to vymlouvat.

Dvě otázky pro legendy. Timonen a Sundin tvrdí: Češi budou v Miláně v nevýhodě

Je teď extra motivace ukázat, že jste tam měli být?
Uvidíme, co turnaj přinese. K tomu se vyjadřovat nebudu.

Na olympiádě je řada vjemů okolo. Další sporty, vesnice, atmosféra... Zkrátka ne tolik klidu jako na mistrovství světa. Jak to vnímáte?
Je to pro všechny stejné. S trenéry nikam nechodíme, maximálně se podíváme v televizi. Plně se soustředíme na práci s týmem.

Vnímáte to i sám z pozice kouče za kariérní vrchol?
Tak bych to nebral. Každopádně jde o nejsilnější turnaj, kterého se jako trenér můžu zúčastnit.

