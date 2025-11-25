Hokejisté ukázali dresy na olympiádu. Mají státní znak, fanoušci si ale koupí jen bílé

Autor: ,
  12:44
Čeští hokejisté i hokejistky už znají podobu dresů, ve kterých se představí na únorových olympijských hrách v Itálii. Červené i bílé variantě dominuje tradiční státní znak. „Věřím, že nám přinesou i velký kus štěstí,“ doufá generální manažer národního týmu Jiří Šlégr.
Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně. | foto: Český hokej

Výrazným prvkem celé kolekce je opět státní znak, jenž má místo na přední straně dresů. Výrobce však věnoval výraznou pozornost také detailům, kterých si všimnete třeba v oblasti límce, rukávů nebo na číslech.

Barevně jsou dresy rozděleny převážně na dvě části, vrchní panel je vždy odlišen. Bílou sadu doplňují červená ramena, tu červenou pro změnu sytě modrá.

Líbí se vám české dresy na olympiádu?

celkem hlasů: 777

„Jsou před námi olympijské hry, které spojují nejen sportovce, ale i celé národy. Proto jsem moc rád, že nás naši hokejisté budou reprezentovat v dresech s národním znakem, symbolem hrdosti,“ podotýká Šlégr.

„Dresy s národním znakem, navíc v kombinaci s olympijskými kruhy, opravdu vzbudí v člověku emoce a vyvolávají pocit hrdosti. Bude skvělé sledovat, jak v nich naše hráčky i hráči budou reprezentovat Česko. Jsem osobně moc ráda, že obě naše reprezentace sdílí nejen touhu po úspěchu, ale právě i dresy,“ praví zase Tereza Sadilová, generální manažerka ženského národního týmu.

Dresy připravila firma Nike, jež obleče všechny reprezentace na hokejovém turnaji. Zároveň dodavatel nedovoluje jednotlivým federacím nakupovat originální hráčské verze za účelem dalšího prodeje.

Poskytl jen omezený počet fanouškovských replik, v případě Česka dal navíc k dispozici jen několik dresů bílé sady. Pokud tak budou mít někteří fanoušci o dresy zájem, červené si pořídit ani nemůžou. Bílé však už můžou zakoupit na fanshopu Českého hokeje.

Do olympijského turnaje nejdříve vstoupí ženská reprezentace, která první zápas odehraje už 5. února proti Spojeným státům. Dále ve skupině vyzve ještě Švýcarsko, Finsko a Kanadu, čtvrtfinále jsou na programu 13. a 14. února, medaile se budou rozdávat ve čtvrtek 19. února.

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Svěřenci Radima Rulíka začínají až 12. února, zato rovnou proti velkému favoritovi z Kanady. Ve skupině mají ještě Francii a Švýcarsko. První týmy postupují přímo do čtvrtfinále, stejně jako nejlepší tým z druhých míst. Zbylé celky čeká duel předkola o postup do čtvrtfinále.

Předkolo je v plánu na 17. února, všechna čtvrtfinále se odehrají den poté. Semifinálové boje mají termín stanoven na 20. únor a boj o medaile hned další den.

