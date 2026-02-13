Češi chtějí na první duel zapomenout. Ne že by snad herně celých 60 minut proti Kanadě propadali, pár slušných šancí si vytvořili. Ale po výsledku 0:5 zkrátka nemůžou být spokojení snad s ničím.
„Beru to tak, že je to první zápas. Musíme to hodit za hlavu,“ hlásil brankář Lukáš Dostál.
ONLINE: Česko – Francie
Sledujte druhý zápas národního týmu na ZOH v Miláně od 16.40 podrobně
Druhé klání na olympiádě bude pro národní tým úplně odlišné. Tentokrát berou pozici velkého favorita Češi, v zápase proti Francii by měl být zisk tří bodů povinností.
Čeká je soupeř, který si zakládá na pevné defenzivě, spoustě osobních soubojů a ojedinělých protiútocích.
Koneckonců takovou hrou se chtěl prezentovat i ve čtvrtečním klání proti Švýcarsku, jenže mu hrubě nevyšel úvod, už ve čtvrté minutě prohrával o dva góly.
Pak si Švýcaři zbytek zápasu pohlídali, podobně jako Kanaďané proti Česku, a přidali ještě dva góly. Francouzi tak stejně jako svěřenci Radima Rulíka nastoupí do druhého zápasu bez bodů a bez vstřeleného gólu.
„Celou dobu jsme si ale říkali, že to budeme držet v pozitivní atmosféře, není vůbec důvod to měnit. Připravíme se na další utkání, které chceme vyhrát. Pokusíme se s týmem pracovat tak, aby to s nikým nezamávalo,“ pravil český kouč.
Jeho tým by se výhrou nad Francií uklidnil a zlepšil si náladu před závěrečným střetnutím ve skupině proti Švýcarsku, ve kterém se bude rozhodovat o nasazení do osmifinále.