ONLINE: Česko - Francie. Druhý zápas hokejistů v Miláně, jsou jasným favoritem

  6:00
České hokejisty po čtvrteční kruté porážce s Kanadou čeká druhý zápas na olympijských hrách. V pátek od 16.40 vyzvou v rámci skupiny A Francii, proti níž jsou jasnými favority. Utkání můžete sledovat v podrobné reportáži online.
Hvězda českého týmu i NHL Martin Nečas. (12. února 2026)

Hvězda českého týmu i NHL Martin Nečas. (12. února 2026) | foto: Geoff BurkeReuters

Hráči Česka a Kanady po konci vzájemného utkání. (12. února 2026)
Kanadský hokejista Nick Suzuki a jeho úspěšná střela proti českému týmu. (12....
Lukáš Sedlák stojící proti kanadskému brankáři Jordanu Binningtonovi. (12....
David Pastrňák při souboji s Nathanem Mackinnonem v olympijském zápase mezi...
Češi chtějí na první duel zapomenout. Ne že by snad herně celých 60 minut proti Kanadě propadali, pár slušných šancí si vytvořili. Ale po výsledku 0:5 zkrátka nemůžou být spokojení snad s ničím.

„Beru to tak, že je to první zápas. Musíme to hodit za hlavu,“ hlásil brankář Lukáš Dostál.

ONLINE: Česko – Francie

Sledujte druhý zápas národního týmu na ZOH v Miláně od 16.40 podrobně

Druhé klání na olympiádě bude pro národní tým úplně odlišné. Tentokrát berou pozici velkého favorita Češi, v zápase proti Francii by měl být zisk tří bodů povinností.

Čeká je soupeř, který si zakládá na pevné defenzivě, spoustě osobních soubojů a ojedinělých protiútocích.

Koneckonců takovou hrou se chtěl prezentovat i ve čtvrtečním klání proti Švýcarsku, jenže mu hrubě nevyšel úvod, už ve čtvrté minutě prohrával o dva góly.

Lukáš Dostál a jeho zásah proti kanadské střele. (12. února 2026)

Pak si Švýcaři zbytek zápasu pohlídali, podobně jako Kanaďané proti Česku, a přidali ještě dva góly. Francouzi tak stejně jako svěřenci Radima Rulíka nastoupí do druhého zápasu bez bodů a bez vstřeleného gólu.

„Celou dobu jsme si ale říkali, že to budeme držet v pozitivní atmosféře, není vůbec důvod to měnit. Připravíme se na další utkání, které chceme vyhrát. Pokusíme se s týmem pracovat tak, aby to s nikým nezamávalo,“ pravil český kouč.

Jeho tým by se výhrou nad Francií uklidnil a zlepšil si náladu před závěrečným střetnutím ve skupině proti Švýcarsku, ve kterém se bude rozhodovat o nasazení do osmifinále.

Zimní olympijské hry 2026
13. 2. 2026 16:40
Francie : Česko
()
Tabulky hokeje na ZOH 2026: pořadí skupin mužů i žen

České hokejistky v akci v úvodním duelu olympijského turnaje proti Američankám.

Olympijský turnaj hokejistů se rozjíždí. Hraje se ve třech skupinách po čtyřech týmech, do čtvrtfinále projdou tři vítězové skupin a nejlepší tým z druhých míst. I nejhorší celek však dostane šanci...

12. února 2026  21:21

Dvacet let, sedm medailí. Olympijská cesta neuvěřitelné Sáblíkové od Turína po Milán

Děkující Martina Sáblíková po dokončení závodu na 5000 metrů. (12. února 2026)

Martina Sáblíková absolvovala ve čtvrtek svůj poslední závod pod pěti kruhy. Na pětikilometrové trati získala čtyři ze svých sedmi olympijských medailí, loučení tak nemohlo být symboličtější....

12. února 2026  20:50

