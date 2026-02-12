Francie - Česko v TV: kde a kdy sledovat hokej na ZOH 2026?

  19:59
Čeští hokejisté mají před sebou druhé utkání olympijského turnaje. Jejich dalším soupeřem je Francie. Kdy a kde sledovat zápas živě - ale i další užitečné informace - najdete v našem přehledu.

Opory národního týmu se baví s trenérem Radimem Rulíkem. | foto: ČTK

Kdy a kde sledovat hokej Francie – Česko v TV?

Zápas českých hokejistů proti Francii můžete živě sledovat na stanicích ČT sport nebo na platformě HBO Max.

Průběh utkání nabídneme také v podrobné online reportáži na iDNES.cz.

Datum:pátek 13. února 2026 od 16:40
Dějiště:Hokejová aréna Santa Giulia v Miláně
TV přenosČT sport, HBO Max

💡 Tip: HBO Max můžete na tři měsíce získat zcela zdarma, pokud se stanete novým členem programu iDNES Premium na jeden rok. Nabídka platí i pro stávající uživatele, kteří si své roční předplatné prodlouží.

Co hokejistky, Jílek, Fernstädtová?

  • Hokejový zápas Francie – ČESKO se koná souběžně se závodem v rychlobruslení mužů na 10 000 m (Metoděj Jílek), první a druhou jízdou ve skeletonu žen (Anna Fernstädtová) a v 16:40 začne také čtvrtfinále českých hokejistek.
  • Závod Metoděje Jílka můžete sledovat na webové platformě ČT sport Plus, případně na stanici Eurosport 1 či na platformě HBO Max.
  • Čtvrtfinále českých hokejistek naladíte rovněž na webové platformě ČT sport Plus, najdete ho také na Eurosportu 2 či HBO Max.
  • Ze závodu ve skeletonu bude Česká televize dávat vstupy v přestávkách hokejových zápasů. Naladit ho můžete na HBO Max.

Páteční TV program v hokeji na ZOH 2026

ČasZápasProgram
12:00Finsko – ŠvédskoČT sport
16:40Francie – ČESKOČT sport
21:00Kanada – ŠvýcarskoČT sport

Jak sledovat ZOH 2026 ze zahraničí

Služba iVysílání je dostupná pouze na území České republiky. V zahraničí můžete využít některý z balíčků internetových televizí jako např. Oneplay, Magenta TV, Vodafone, Pecka.TV nebo Telly, které nabízejí stanici ČT sport i Eurosport, případně se k iVysílání připojit přes VPN.

Vzájemná bilance Česka a Francie

  • Češi budou samozřejmě velkými favority, pohled do vzájemné bilance však tolik nenapoví. Poslední utkání spolu obě reprezentace odehráli v roce 2018.

Poslední vzájemné zápasy Francie - Česko

DatumSoutěžZápasVýsledek
13.05.2018MSFrancie - Česko0:6
14.04.2018PZMFrancie - Česko2:6
13.04.2018PZMFrancie - Česko2:5
14.05.2017MSFrancie - Česko2:5
07.05.2015MSČesko - Francie5:1
20.05.2014MSČesko - Francie5:4 p.p.
