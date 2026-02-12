Kdy a kde sledovat hokej Francie – Česko v TV?
Zápas českých hokejistů proti Francii můžete živě sledovat na stanicích ČT sport nebo na platformě HBO Max.
Průběh utkání nabídneme také v podrobné online reportáži na iDNES.cz.
|Datum:
|pátek 13. února 2026 od 16:40
|Dějiště:
|Hokejová aréna Santa Giulia v Miláně
|TV přenos
|ČT sport, HBO Max
|Čas
|Zápas
|Program
|12:00
|Finsko – Švédsko
|ČT sport
|16:40
|Francie – ČESKO
|ČT sport
|21:00
|Kanada – Švýcarsko
|ČT sport
Jak sledovat ZOH 2026 ze zahraničí
Služba iVysílání je dostupná pouze na území České republiky. V zahraničí můžete využít některý z balíčků internetových televizí jako např. Oneplay, Magenta TV, Vodafone, Pecka.TV nebo Telly, které nabízejí stanici ČT sport i Eurosport, případně se k iVysílání připojit přes VPN.
Vzájemná bilance Česka a Francie
- Češi budou samozřejmě velkými favority, pohled do vzájemné bilance však tolik nenapoví. Poslední utkání spolu obě reprezentace odehráli v roce 2018.
Poslední vzájemné zápasy Francie - Česko
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|13.05.2018
|MS
|Francie - Česko
|0:6
|14.04.2018
|PZM
|Francie - Česko
|2:6
|13.04.2018
|PZM
|Francie - Česko
|2:5
|14.05.2017
|MS
|Francie - Česko
|2:5
|07.05.2015
|MS
|Česko - Francie
|5:1
|20.05.2014
|MS
|Česko - Francie
|5:4 p.p.