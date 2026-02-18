„Jsem hlavně rád, že jsme to zvládli,“ ulevil si po náročném závěru, kdy Dánové reprezentační výběr zatlačili a usilovali o vyrovnání stavu.
Čtyřicetiletému rekordmanovi, který absolvoval už 222. klání v českém dresu, ale pátá olympiáda neskončila tak brzy jako ta předešlá v Pekingu. I díky jeho krásnému vítěznému zásahu z 32. minuty.
Výrazně ale vyřazení z turnaje hrozí o den později, ve středeční bitvě s Kanadou (16.40). „Musíme zlepšit všechno,“ má jasno český kapitán.
Byl v kabině potřeba i fén od kouče Radima Rulíka?
No asi jo, když tam byl.
Taky jste něco přidal?
Ne, my jsme dobře věděli... Jsme takoví svázanější. Když vedeme 3:1, musíme jako zkušený tým zápas kontrolovat lépe. Hrát chytřeji. A my jim dáme přesilovky, ve kterých byli nebezpeční. Honíme to až do konce, stojí to hodně sil a myslím, že bychom to mohli zvládnout lépe.
Cítil jste z týmu, že se strachuje o vítězství?
Nedokážu říct. Já myslím, že to je v hlavách. A to dělá hrozně moc. Když si věříš, hraješ jiný hokej. Jinak, než že si pomůžeme a budeme hrát pohromadě, to nepůjde. Máme skvělé hráče, jenže individuálně ne tak dobrý jako Kanada. Budeme to muset zvládnout týmovým výkonem.
Hráči tu procházeli se svěšenými hlavami, jaká je nálada?
Všichni to cítí, vědí, jak se zápas vyvíjí. Vedeme 3:1 a myslím, že měl přijít další gól od nás nebo kontrola náskoku. Ne, že je necháme tlačit. Pak se strachujeme až do závěru. Oni hráli víc přesilovek než my. Je to rozpačitý, ale dobře, že jsme to ustáli, Dánové mají dobrý tým. Je potřeba být lepší.
Vnímáte, že výkony nejdou s postupem času nahoru?
Zvládli jsme, co se čekalo, ale zítra to stačit nebude. Nevím, co na to říct. Připravit se, udělat maximum. Vždy se může stát cokoliv. Ale něco tomu furt chybí.
Je výhoda, že od vás nikdo nebude nic čekat?
Kéž by. Já tomu furt věřím. Musíme věřit, že tým není špatný a jen se to musí vyndat, rozbalit. A možná méně přemýšlet. Přál bych si, aby jsme proti Kanadě předvedli nejlepší výkon.
Ale jde smazat základní část a najednou hrát lépe?
Možné je všechno.