Od našeho zpravodaje v Itálii - Na olympijském turnaji si vede velmi slušně. A když dojde na rozhovor, patří Radim Šimek k těm nejupřímnějším českým hokejistům. Po vydřeném vítězství nad Dány (3:2) v milánském osmifinále z něj stékaly kapky potu, věděl, že úterní zápas se i přes postup nevydařil. A neostýchal se hned začít kriticky: „Bylo to mdlé, bez energie. Musíme se probrat.“
Radim Šimek sleduje kotouč, který míří na Lukáše Dostála.

Radim Šimek sleduje kotouč, který míří na Lukáše Dostála. | foto: Reuters

Národní tým po nevýrazných výkonech opět nepřesvědčil. Nepůsobil jako sehraná skupina. Zápasem se protrápil a měl práci, aby hubené vítězství nad Dány uhájil. O nadějných vyhlídkách před duelem s Kanadou se teď ani nelze bavit.

A právě Šimek to dobře tušil: „Pokud takto budeme hrát i zítra, může to dopadnout ostudou.“

Co se při takovém výkonu dělo v kabině?
Všichni k tomu něco řekli. Pan Rulík po druhé třetině zvedl hlas, že to takto nejde, že nehrajeme individuální sport, ale reprezentujeme Česko, máme státní znak na prsou a podle toho bychom měli hrát.

Proslov vám pomohl?
Když zvedl hlas, každý to cítil a vzal si to k srdci. Bylo to potřeba a všichni jsme si uvědomili, proč tady jsme.

Česko - Dánsko 3:2. Hokejisté se na postup nadřeli, v závěru se strachovali o výsledek

Už jste od něj něco takového zažil?
Já byl jen na turnaji před Vánocemi, pan Rulík mi přišel takový tichý... Ale tohle bylo fakt potřeba.

Taky jste měl pocit, že jste na ledě hráli jako individuality?
To nechci říct, ale bylo to všechno mdlé už před zápasem. Jako když nejdete hrát play off olympijského turnaje, ale 30. kolo extraligy. Tak mi to přišlo.

Radim Šimek kličkuje mezi dánskými protihráči.

Za stavu 3:1 šel i výkon chvíli nahoru, mohli jste ještě víc odskočit. Jsou potíže v hlavě?
Těžko říct, jestli v hlavě, je to o nějaké zodpovědnosti. Dobrou přesilovkou nám Olesen dal hezký gól, hezky to udělal. Vzápětí měli brejk, kdy to mohlo být 3:3 a my se mohli klepat o výsledek. I tak jsme se klepali. Nesmíme si myslet, že to bude 3:1 a říkat si, že dáme zase další tři góly. Musíme se furt držet systému a jet si pořád svoje. Kdyby zápas skončil 3:1, tak ať. Ale neblbnout, nedělat kraviny, hrát zodpovědně.

Vnímáte to tak, že jste si sáhli na dno?
Oni měli přesilovky, bylo důležité, že jsme nedostali gól. Pak ještě zkusili šest na pět. Těžký soupeř, mají kvalitní hráče z NHL. Nebylo to vůbec jednoduché, vzali nám hodně sil. Musíme se dobře vyspat a zítra nastoupit stoprocentně připravení.

Pavouk hokeje na ZOH 2026: Soupeři v osmifinále a ve čtvrtfinále

Jak moc velkou komplikací je, že jste nepošetřili síly?
Bylo by lepší, kdybychom vedli 5:1 a ve třetí třetině to dohráli, hodili tam Tíchu (Jiří Ticháček) jako sedmého obránce. Namísto toho to bylo o jeden gól a strašně náročné utkání.

Hra drhne, bude to zítra jiné?
Jde to, ale každý musí dělat maximum ne pro sebe, ale pro tým. Víme, jak je Kanada silná, i když si myslím, že jsme v prvním zápase padali po držkách, bylo to náročné, přesto nám dali 5:0... Tak stále musíme hrát mnohem lépe než první zápas. A uvidíme, co se stane.

Jaký recept by mohl zafungovat?
Možná vstřelit první gól. Kdybychom v úvodním zápase skórovali první, taky by to vypadalo jinak. Musíme se prosadit, Dosty mít svůj den a každý odvést maximální výkon.

A možná i doufat v solidní výkon Martina Nečase, který se v útoku ukazuje jako lídr, že?
Neči se celý turnaj snaží co nejvíc pomoct týmu. Dnes prvním gólem otevřel skóre, byl všude. I dozadu pomáhá. Dobrusloval, kolikrát i nás obránce zastoupil.

