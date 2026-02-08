Jeden trénink a pak náročný sjezd. Češky bojovaly: Bylo to náročné i psychicky

Michal Koubek
  20:48
Od našeho zpravodaje v Itálii - Když Alena Labaštová dojela do cíle olympijského sjezdu v Cortině d´Ampezzo, usmála se a zamávala do kamery. Radostná byla i Elisa Maria Negri. Jen Barbora Nováková si vyčetla: „Spokojená jsem s některými částmi tratě, ale samozřejmě ne s mým odstupem. Je až moc velký.“
Barbora Nováková na trati olympijského sjezdu.

Barbora Nováková na trati olympijského sjezdu. | foto: AP

TOHLE NEBYL VÁNEK, ALE URAGÁN! Breezy Johnsonová profučela tratí a raduje se ze...
TOHLE NEBYL VÁNEK, ALE URAGÁN! Breezy Johnsonová se raduje ze své zlaté medaile...
Alena Labaštová v cíli olympijského sjezdu.
Česká sjezdařka Elisa Maria Negri při svém premiérovém olympijském startu.
32 fotografií

Nováková skončila pětadvacátá s mankem 5,74 sekundy, Labaštová devětadvacátá s odstupem 8,45 sekundy a Negri dojela ještě o dvě místa níž se ztrátou 9,38 sekundy.

Proč tedy ta slova o spokojenosti? Pochopte je, vždyť na ikonické sjezdovce Olimpia delle Tofane všechny tři prožívaly velké premiéry.

Čtyřiadvacetiletá Nováková sice už startovala na hrách v Pekingu 2022, byla i na loňském mistrovství světa v Saalbachu a ve Světovém poháru odjela tři klání, na tomto svahu ale nikdy nejela.

První velký závod a hned olympiáda? Zvláštní pocit, říká Negri. Přejí jí i Italové

Pro stejně starou Labaštovou a dvaadvacetiletou Negri šlo vyloženě o poznávání nepoznaného.

Na tak náročném kopci nikdy nejely, nebyly ani na olympijských hrách, ani nestartovaly na mistrovství světa. První jmenovaná debut ve Světovém poháru absolvovala teprve na konci ledna ve Špindlerově Mlýně, kde byly na programu slalom a obří slalom, a Negri nejela ani tam.

Nedalo se divit jejich emocím.

„V rámci možností jsem spokojená. Jsem ráda, že jsem si to mohla sjet a že jsem v cíli,“ kývla Labaštová. „Bylo to těžké, navíc úplně jiné než první trénink. Ale užila jsem si to. A sjela bych si to znovu. Už bych věděla, co mám dělat.“

Alena Labaštová v cíli olympijského sjezdu.

I Negri, jež má českou maminku a italského otce, se v cíli usmála. Mezi diváky si všimla sestřenice, která za ní dorazila, zamávaly si a vyhlížela další přátele.

„Jsem hlavně ráda, že se mi to podařilo lépe než na tréninku,“ líčila. „Jasně, není to nějaký krásný výsledek, ale jde o moji první olympiádu, nikdy jsem nejela ani Světový pohár a je to pro mě úplně jiná trať. Takže spokojenost.“

A to si ještě kopec ani pořádně nemohly vyzkoušet, do ostrého klání se všechny tři pustily jen s jedním tréninkem.

První test organizátoři kvůli přívalu nového sněhu zrušili, třetí zase ještě předtím, než se Češky mohly pustit na svah, kvůli mlze předčasně ukončili. Trio ten den mělo pouze možnost si projet závěrečnou třetinu.

Bolestivý křik, pak už jen mrazivé ticho. Tak olympijský sen Vonnové končit neměl

„Což je samozřejmě málo,“ kývla Nováková. „Není to jednoduchý kopec, zvlášť když za sebou nemáte ani pořádné tréninky. Na startu závodu to bylo psychicky náročné. Navíc ještě po všech pádech,“ připomínala řadu nehod, z nichž největší rozruch způsobila ta americké ikony Lindsey Vonnové.

Češky se tak před startem musely hodně opírat o rozbory z videí, s nimiž jim pomáhal i Tomáš Bank, který v Cortině čeká na Ester Ledeckou, jež se sem přesune z Livigna a ve čtvrtek jede super-G.

Česká sjezdařka Elisa Maria Negri při svém premiérovém olympijském startu.

Třeba Nováková si už týden před odjezdem do italského dějiště našla záznamy z minulých Světových pohárů. Podobně se zachovala i Labaštová.

„Trenéři nám poskytli záznamy předchozích svěťáků. Koukala jsem i na YouTube, jak to holky najíždějí. Věnovala jsem tomu včera přes hodinu. Pomohlo mi to,“ říká. Byť praxe je samozřejmě odlišná. „Víte, co vás čeká. Víte, kde je skok, kde se zatáčí. Ale samozřejmě nejlepší zkouška je postavit se na svoje lyže.“

A usmála se, že teď už bude vědět, co a jak. „Těším se na další závody,“ vyhlíží.

Sjezdem program alpských lyžařek v Cortině teprve odstartoval.

Výsledky

Jeden trénink a pak náročný sjezd. Češky bojovaly: Bylo to náročné i psychicky

