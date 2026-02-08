Hvězdný útočník totiž během soboty přišel o parťáka Pavla Zachu z Bostonu, kterého do akce pod pěti kruhy nepustí přetrvávající zranění. A národní tým tak přišel o prvního centra.
Jak se situaci pokusí vyřešit trenérský štáb pod vedením Radima Rulíka?
K dispozici má pět možností, přesto jedna z nich vykrystalizovala jako hlavní.
|
Rulíkův rébus v útoku. Co s pozicí centra? K Pastrňákovi se nabízí dvě hlavní varianty
Na tréninku se totiž s havířovským rodákem proháněl střední útočník Tomáš Hertl, druhé křídlo pak patřilo Martinu Nečasovi. Tedy papírově zřejmě to nejlepší, co aktuálně český výběr na jednotlivých postech nabízí.
„Je to jedna z variant, že v tomto složení půjdeme ve čtvrtek na Kanadu. Tak uvidíme,“ přitakal po tréninku Rulík.
A co další útoky?
David Kämpf dostal na křídla Ondřeje Paláta a jeho jmenovce Kašeho. Ten tak netrénoval s Lukášem Sedlákem a Romanem Červenkou, jejichž spolupráce zafungovala na domácím mistrovství světa před dvěma lety. Pardubické dvojici sekundoval David Tomášek.
V jakém složení Češi trénovali
Útočníci:
Obránci:
Dle očekávání se na čtvrtém centru objevil Radek Faksa, kterého doplnili Dominik Kubalík a Matěj Stránský. Do dvanáctky se nevešli Jakub Flek a Filip Chlapík, který nahradil zraněného Zachu a k týmu se připojil v sobotu večer.
V obraně pak Rulík a spol. vsadili na kombinaci leváků a praváků, v prvním páru kooperovali Filip Hronek a Radim Šimek, druhý z beků z NHL Radko Gudas nastupoval s Michalem Kempným. Jan Rutta dostával prostor na ledě s Davidem Špačkem, zbylou dvojici tvořili Jiří Ticháček s Tomášem Kundrátkem.
Blíže není jasné, kdo dostane důvěru mezi třemi tyčemi. „Na tohle téma nebudu vůbec odpovídat. Včas se to před zápasem dozvíte. Ne teď, aby se to dozvěděl soupeř. Protože vy to hned všechno dáváte ven. Musíme být opatrní, Kanada nám taky neřekla, kdo za ni bude chytat,“ tajil Rulík.
Kromě kapitána Červenky je jasno také o rolích asistentů, které budou zastávat Pastrňák s Gudasem.
Do turnaje Češi vstoupí ve čtvrtek od 16.40 proti favorizované Kanadě. Bude to v této sestavě, nebo ještě dojde ke změnám?