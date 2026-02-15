„Po Pekingu jsem na tom byl emočně fakt špatně. Bylo to hrozné, měl jsem pocit, že jsem zklamal úplně všechny – sebe, rodinu i celou zemi,“ přiznal Weston v rozhovoru pro TNT Sports.
Po olympijských hrách v roce 2022 dokonce zvažoval konec kariéry, ale nakonec ho neúspěch vybičoval k velkolepému výkonu v italském ledovém korytu. „Všechna ta dřina, kterou jsem tomu obětoval, ve mně zažehla oheň a dala mi ještě větší motivaci. Teď už vím, že to za to stálo!“
Skeletonisté neměli s tamní dráhou velké zkušenosti. Původní koryto z her v roce 1956 bylo v natolik špatném stavu, že organizátoři zavrhli jeho rekonstrukci a vybudovali zcela nové. Účastníci olympijských her si jej mohli vyzkoušet teprve na úvod sezony Světového poháru.
A Weston už v listopadu na této trati slavil vítězství a nyní dominoval ve všech čtyřech jízdách. Postupně posouval rekordy nové dráhy, až si s celkovým časem 3:43,33 minuty dojel pro vytoužené olympijské zlato.
„Když tu teď sedím se zlatou medailí, je to prostě totální úlet,“ radoval se první britský olympijský šampion ve skeletonu od Lizzy Yarnoldové, která triumfovala v Soči a Pchjongčchangu.
Proč však po několika skvělých výkonech tehdy ve 24 letech přemýšlel o konci?
Weston toho totiž zažil už víc než dost. Jako junior sbíral úspěchy ve sportu, který je pevnou součástí letních olympijských her – v taekwondu. V roce 2012 vybojoval zlato a stříbro na Evropském poháru na Slovensku a o dva roky později přidal další dva kovy i na Světovém poháru v Brightonu. Vedle toho navíc hrál i za vysokoškolský ragbyový tým.
Jenže v sedmnácti letech mu rozjetou kariéru na tatami ukončilo zranění zad. A tak mu trenér doporučil, aby vyzkoušel program na vyhledávání talentů Discover Your Gold.
A tam Weston poprvé narazil na skeleton. Ve svém debutovém závodě v rámci Evropského poháru v roce 2019 ve Winterbergu skončil patnáctý. Aby posílil svou psychickou i fyzickou odolnost, prošel dokonce drsným výcvikem u královské námořní pěchoty Royal Marines.
V roce 2020 debutoval ve Světovém poháru a v nadcházející sezoně poprvé vystoupal na pódium v rakouském Iglsu. Po nevydařených hrách v Pekingu spojil síly s legendárním šestinásobným mistrem světa Martinsem Dukursem. Právě pod Lotyšem pak v roce 2023 dokráčel k titulu mistra světa ve Svatém Mořici a minulou zimu úspěch zopakoval v americkém Lake Placid.
A pod pěti kruhy Weston jako úřadující evropský šampion potvrdil roli největšího favorita, ustál obrovský tlak a Británii zajistil první cenný kov na těchto hrách.
„Věděl jsem, že mám jako dvojnásobný světový šampion velkou šanci vyhrát, ale přijet sem a skutečně to dokázat je prostě neuvěřitelné!“