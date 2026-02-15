Od konce kariéry ke zlatu. Bývalý taekwondista vybojoval Británii první kov

Skvěle rozjetou kariéru v taekwondu mu přerušilo zranění. A tak se z tatami zběsile vrhl do ledového koryta. Přesto po nevydařených hrách v Pekingu měl v plánu s profesionálním sportem nadobro skončit. Skeletonista Matt Weston se ale nevzdal a nyní, v osmadvaceti letech, vybojoval pro Británii první medaili na probíhající olympiádě v Itálii. A rovnou zlatou.
Matt Weston slaví se zlatou medailí na krku triumf v italském ledovém korytu.

Matt Weston slaví se zlatou medailí na krku triumf v italském ledovém korytu. | foto: Reuters

Britský skeletonista Matt Weston v olympijském závodě.
Skeletonista Matt Weston dojíždí do cíle na první pozici olympijského závodu.
Zleva: německý stříbrný medailista Axel Jungk, britský zlatý medailista Matt...
Britský skeletonista Matt Weston pózuje s vytouženou zlatou medailí.
„Po Pekingu jsem na tom byl emočně fakt špatně. Bylo to hrozné, měl jsem pocit, že jsem zklamal úplně všechny – sebe, rodinu i celou zemi,“ přiznal Weston v rozhovoru pro TNT Sports.

Po olympijských hrách v roce 2022 dokonce zvažoval konec kariéry, ale nakonec ho neúspěch vybičoval k velkolepému výkonu v italském ledovém korytu. „Všechna ta dřina, kterou jsem tomu obětoval, ve mně zažehla oheň a dala mi ještě větší motivaci. Teď už vím, že to za to stálo!“

Skeletonisté neměli s tamní dráhou velké zkušenosti. Původní koryto z her v roce 1956 bylo v natolik špatném stavu, že organizátoři zavrhli jeho rekonstrukci a vybudovali zcela nové. Účastníci olympijských her si jej mohli vyzkoušet teprve na úvod sezony Světového poháru.

A Weston už v listopadu na této trati slavil vítězství a nyní dominoval ve všech čtyřech jízdách. Postupně posouval rekordy nové dráhy, až si s celkovým časem 3:43,33 minuty dojel pro vytoužené olympijské zlato.

Desátá Fernstädtová: Žádná ostuda. A teď se těším na rodinu a kamarádky

„Když tu teď sedím se zlatou medailí, je to prostě totální úlet,“ radoval se první britský olympijský šampion ve skeletonu od Lizzy Yarnoldové, která triumfovala v Soči a Pchjongčchangu.

Proč však po několika skvělých výkonech tehdy ve 24 letech přemýšlel o konci?

Weston toho totiž zažil už víc než dost. Jako junior sbíral úspěchy ve sportu, který je pevnou součástí letních olympijských her – v taekwondu. V roce 2012 vybojoval zlato a stříbro na Evropském poháru na Slovensku a o dva roky později přidal další dva kovy i na Světovém poháru v Brightonu. Vedle toho navíc hrál i za vysokoškolský ragbyový tým.

Skeletonista Matt Weston dojíždí do cíle na první pozici olympijského závodu.

Jenže v sedmnácti letech mu rozjetou kariéru na tatami ukončilo zranění zad. A tak mu trenér doporučil, aby vyzkoušel program na vyhledávání talentů Discover Your Gold.

A tam Weston poprvé narazil na skeleton. Ve svém debutovém závodě v rámci Evropského poháru v roce 2019 ve Winterbergu skončil patnáctý. Aby posílil svou psychickou i fyzickou odolnost, prošel dokonce drsným výcvikem u královské námořní pěchoty Royal Marines.

V roce 2020 debutoval ve Světovém poháru a v nadcházející sezoně poprvé vystoupal na pódium v rakouském Iglsu. Po nevydařených hrách v Pekingu spojil síly s legendárním šestinásobným mistrem světa Martinsem Dukursem. Právě pod Lotyšem pak v roce 2023 dokráčel k titulu mistra světa ve Svatém Mořici a minulou zimu úspěch zopakoval v americkém Lake Placid.

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

A pod pěti kruhy Weston jako úřadující evropský šampion potvrdil roli největšího favorita, ustál obrovský tlak a Británii zajistil první cenný kov na těchto hrách.

„Věděl jsem, že mám jako dvojnásobný světový šampion velkou šanci vyhrát, ale přijet sem a skutečně to dokázat je prostě neuvěřitelné!“

Od konce kariéry ke zlatu. Bývalý taekwondista vybojoval Británii první kov

