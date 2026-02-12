Hokejové celebrity. Američtí bratři táhnou a provokují, kritika přišla i kvůli Trumpovi

„Ta je skvělá, mám ji asi nejradši!“ hlásil o necelé dva roky starší Matthew, opora posledních šampionů NHL z Floridy. „Táta měl zrovna volno, vzal nás do olympijské vesnice. Teď už se to ani nesmí, ale s bráchou jsme si to nesmírně užili. Ten den si z olympiády vybavím víc než jakýkoliv zápas.“
Po dvaceti letech se do Itálie vrací. Jen do jiného města. Už ne jako fanoušek, ale jedna z nejvýraznějších tváří amerického týmu, spolufavorita turnaje, který si přijel pro zlato.
Mladšího sourozence, rovněž výborného útočníka působícího v Ottawě, má vedle sebe, ve čtvrtek večer proti Lotyšsku nastoupí v jedné formaci. V Miláně nechybí ani Keith Tkachuk, který svým synům bude držet palce z tribuny.
Jedna z nejznámějších, nejdiskutovanějších, v lecčems také kontroverzní hokejová rodina se opět ocitá v centru dění.
Tkachukovi táhnou. Aktuálně asi jako málokdo z hokejistů. Reflektory na sebe umí strhnout záměrně, pozornosti vyráží naproti. Platilo to i dříve, ale zásadní zlom přišel před rokem.