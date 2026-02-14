V cíli patřilo Müllerovi místo za elitní třicítkou, která pojede druhé kolo se startem ve 13.30 v obráceném pořadí. Druhá jízda nicméně na ZOH čeká všechny lyžaře, kteří dokončí první kolo.
Pětadvacetiletý Pinheiro Braathen stanovil nejrychlejší čas úvodního kola hned s číslem jedna. Zaskočil tím soupeře, kteří se mu s výjimkou favorita Odermatta nedokázali přiblížit víc než na rozdíl sekundy. Rodák z Osla v této sezoně Světového poháru obří slalom nevyhrál, ale v posledních třech před hrami byl druhý.
Odermatt naopak v tomto ročníku vyhrál už tři obří slalomy a vede před Pinheirem Braathenem hodnocení disciplíny. V Bormiu se od švýcarského univerzála očekávala zlatá žeň, ale zatím má „jen“ stříbro z týmové kombinace a bronz ze super-G.
Švýcaři jsou průběžně seřazeni na druhém až čtvrtém místě. Třetí je s odstupem 1,57 sekundy Loic Meillard a čtvrtý se ztrátou 1,89 Thomas Tumler.
Pinheiro Braathen reprezentoval do roku 2023 rodné Norsko. S tamním svazem se rozešel kvůli sporům o osobnostní a marketingová práva ve zlém a po roční pauze se k lyžování vrátil jako reprezentant Brazílie, odkud pochází jeho matka.
8. den ZOH 2026 ONLINE: Müller v obřím slalomu zaostal, biatlonistky čeká sprint
Brazilští sportovci získali dosud na letních olympijských hrách 170 medailí, na zimních od premiéry v Albertville v roce 1992 žádnou. Do Itálie vyslala tato jihoamerická země dosud největší výpravu o 14 sportovcích, Pinheiro Braathen byl coby hlavní medailová naděje jedním z vlajkonošů.