Obří slalom v Bormiu vede po 1. kole po odjetí většiny lyžařů s téměř sekundovým náskokem Lucas Pinheiro Braathen a útočí na první brazilskou medaili ze zimních olympijských her. Obhájce zlata Marco Odermatt ze Švýcarska ztrácí na norského rodáka na druhém místě 95 setin. Jediný český reprezentant Marek Müller při své olympijské premiéře dokončil první kolo s odstupem 7,98 sekundy za lídrem.
Český reprezentant Marek Müller na trati obřího slalomu.

V cíli patřilo Müllerovi místo za elitní třicítkou, která pojede druhé kolo se startem ve 13.30 v obráceném pořadí. Druhá jízda nicméně na ZOH čeká všechny lyžaře, kteří dokončí první kolo.

Pětadvacetiletý Pinheiro Braathen stanovil nejrychlejší čas úvodního kola hned s číslem jedna. Zaskočil tím soupeře, kteří se mu s výjimkou favorita Odermatta nedokázali přiblížit víc než na rozdíl sekundy. Rodák z Osla v této sezoně Světového poháru obří slalom nevyhrál, ale v posledních třech před hrami byl druhý.

Až nečekaně dobře si vedl Brazilec Lucas Pinheiro Braathen v obřím slalomu.

Odermatt naopak v tomto ročníku vyhrál už tři obří slalomy a vede před Pinheirem Braathenem hodnocení disciplíny. V Bormiu se od švýcarského univerzála očekávala zlatá žeň, ale zatím má „jen“ stříbro z týmové kombinace a bronz ze super-G.

Švýcaři jsou průběžně seřazeni na druhém až čtvrtém místě. Třetí je s odstupem 1,57 sekundy Loic Meillard a čtvrtý se ztrátou 1,89 Thomas Tumler.

Pinheiro Braathen reprezentoval do roku 2023 rodné Norsko. S tamním svazem se rozešel kvůli sporům o osobnostní a marketingová práva ve zlém a po roční pauze se k lyžování vrátil jako reprezentant Brazílie, odkud pochází jeho matka.

8. den ZOH 2026 ONLINE: Müller v obřím slalomu zaostal, biatlonistky čeká sprint

Brazilští sportovci získali dosud na letních olympijských hrách 170 medailí, na zimních od premiéry v Albertville v roce 1992 žádnou. Do Itálie vyslala tato jihoamerická země dosud největší výpravu o 14 sportovcích, Pinheiro Braathen byl coby hlavní medailová naděje jedním z vlajkonošů.

