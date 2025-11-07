Bolle na konec. Závěr ZOH 2026 bude ve Veroně patřit baletnímu tanečníkovi

Autor: ,
  12:14
Hvězdou zakončení zimních olympijských her v příštím roce bude světoznámý italský baletní tanečník Roberto Bolle. Ceremoniál s názvem Krása v pohybu se uskuteční v římském amfiteátru ve Veroně, oznámili italští pořadatelé. Hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo skončí 22. února 2026.

Italský baletní tanečník Roberto Bolle. | foto: AP

Arena di Verona byla dokončena v prvním století našeho letopočtu. Patří k nejlépe dochovaným římským amfiteátrům. „Poprvé v historii se olympijský ceremoniál uskuteční na místě zařazeném na seznam kulturního dědictví (UNESCO),“ uvedl prezident organizačního výboru Giovanni Malago.

Slavnostní zakončení bude podle něj kombinací sportu, umění a kultury, která bude oslavovat italskou krásu. Bude se odehrávat v prostoru, který často hostí operní představení nebo koncerty pod širým nebem.

Sto dní do olympiády, sto věcí na řešení. Italové nestíhají, Češi shání tkaničky

Hlavní pódium bude ve tvaru kapky vody. Symbolizuje to propojení horských středisek, údolí řeky Pád, kde leží Milán i Verona, a benátské laguny. Padesátiletý Bolle vystupoval už na slavnostním zahájení zimních olympijských her 2006 v Turíně. Amfiteátr ve Veroně dobře zná, protože tam má každoročně program se svými přáteli.

V historickém městě Verona se uskuteční jen závěrečný ceremoniál, žádné olympijské soutěže se tam konat nebudou. „Bude to skvělá propagace Verony. Je zřejmé, že atmosféra bude úplně jiná než na sportovních stadionech,“ řekl Malago.

Zatím není jasné, kolik vstupenek se bude na závěrečný ceremoniál prodávat. Pro operní představení mívá amfiteátr ve Veroně kapacitu 15 tisíc míst, ale na ZOH bude nižší kvůli nezbytným rezervacím pro sportovce a funkcionáře.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Finsko vs. ČeskoFlorbal - - 7. 11. 2025:Finsko vs. Česko //www.idnes.cz/sport
0:0
  • 2.10
  • 5.00
  • 2.43
Sie, Ostapenková vs. Babosová, StefaniováTenis - Semifinále - 7. 11. 2025:Sie, Ostapenková vs. Babosová, Stefaniová //www.idnes.cz/sport
7. 11. 13:30
  • 1.58
  • -
  • 2.37
Pegulaová vs. RybakinováTenis - Semifinále - 7. 11. 2025:Pegulaová vs. Rybakinová //www.idnes.cz/sport
7. 11. 16:00
  • 2.93
  • -
  • 1.45
Táborsko vs. JihlavaFotbal - 16. kolo - 7. 11. 2025:Táborsko vs. Jihlava //www.idnes.cz/sport
7. 11. 17:00
  • 1.45
  • 4.15
  • 6.49
Hranice vs. Zbrojovka Brno BFotbal - 15. kolo - 7. 11. 2025:Hranice vs. Zbrojovka Brno B //www.idnes.cz/sport
7. 11. 17:00
  • 3.00
  • 3.40
  • 1.85
Pardubice B vs. SlaviaHokej - 20. kolo - 7. 11. 2025:Pardubice B vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
7. 11. 17:30
  • 3.15
  • 4.30
  • 1.90
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Valijevová neuspěla s odvoláním proti trestu za doping ani u švýcarského soudu

Kamila Valijevová v soutěži družstev na olympijských hrách v Pekingu.

Ruská krasobruslařka Kamila Valijevová neuspěla u švýcarského federálního soudu s odvoláním proti rozhodnutí sportovní arbitráže CAS, která ji loni v lednu potrestala za doping. Informovala o tom...

Valijevová neuspěla s odvoláním proti trestu za doping ani u švýcarského soudu

Kamila Valijevová v soutěži družstev na olympijských hrách v Pekingu.

Ruská krasobruslařka Kamila Valijevová neuspěla u švýcarského federálního soudu s odvoláním proti rozhodnutí sportovní arbitráže CAS, která ji loni v lednu potrestala za doping. Informovala o tom...

30. října 2025  17:46

Doufejme, že zaprší. Ledecká spekuluje, chce stihnout oba olympijské závody

Ester Ledecká vítězí v jedné z vyřazovacích jízd na snowboardovém MS.

V týmu zavedli pravidlo, že pokud někdo vysloví slůvka „olympijské hry“, čeká ho pokuta. Ester Ledecká se před vrcholem nadcházející zimy nechce tolik stresovat, a tak, když se o únorovém svátku...

21. října 2025  16:10

Seberu vám fotbal i olympiádu, hrozí Trump městům. Nemá na to právo

Premium
Americký prezident Donald Trump hovoří na tiskové konferenci k fotbalovému...

Boston má být hostitelem sedmi zápasů mistrovství světa ve fotbale 2026. Los Angeles zase přivítat olympijské hry 2028. Anebo také ne? „Mohu jim je odebrat,“ tvrdí americký prezident Donald Trump,...

21. října 2025

České curlerky zůstávají ve hře o olympiádu, ovládly předkvalifikaci

České curlerky Zuzana Pražáková (vlevo) a Veronika Vašáková

Ženská curlingová reprezentace vyhrála v Aberdeenu olympijskou předkvalifikaci a drží se ve hře o účast na únorových hrách v Itálii. Na skotském turnaji tým skipky Hany Synáčkové zvítězil ve všech...

11. října 2025  16:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.