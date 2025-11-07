Bolle na konec. Závěr ZOH 2026 bude ve Veroně patřit baletnímu tanečníkovi

Arena di Verona byla dokončena v prvním století našeho letopočtu. Patří k nejlépe dochovaným římským amfiteátrům. „Poprvé v historii se olympijský ceremoniál uskuteční na místě zařazeném na seznam kulturního dědictví (UNESCO),“ uvedl prezident organizačního výboru Giovanni Malago.
Slavnostní zakončení bude podle něj kombinací sportu, umění a kultury, která bude oslavovat italskou krásu. Bude se odehrávat v prostoru, který často hostí operní představení nebo koncerty pod širým nebem.
Hlavní pódium bude ve tvaru kapky vody. Symbolizuje to propojení horských středisek, údolí řeky Pád, kde leží Milán i Verona, a benátské laguny. Padesátiletý Bolle vystupoval už na slavnostním zahájení zimních olympijských her 2006 v Turíně. Amfiteátr ve Veroně dobře zná, protože tam má každoročně program se svými přáteli.
V historickém městě Verona se uskuteční jen závěrečný ceremoniál, žádné olympijské soutěže se tam konat nebudou. „Bude to skvělá propagace Verony. Je zřejmé, že atmosféra bude úplně jiná než na sportovních stadionech,“ řekl Malago.
Zatím není jasné, kolik vstupenek se bude na závěrečný ceremoniál prodávat. Pro operní představení mívá amfiteátr ve Veroně kapacitu 15 tisíc míst, ale na ZOH bude nižší kvůli nezbytným rezervacím pro sportovce a funkcionáře.