Bojujeme za svou vnitřní svobodu. Na lásku teď nemáme čas, líčí Taschlerovi

Filip a Natálie Taschlerovi

Milan Eisenhammer
  12:00
Na rozhovor přijeli rovnou po příletu z Japonska, ale navzdory náročné cestě vypadali docela svěže. Přitom krasobruslařský sourozenecký pár Filip a Natálie Taschlerovi se netají s tím, že dlouhodobě bojují s psychickými problémy. On s úzkostí a ona s vyhořením a anorexií. Spolupracují s terapeutem a mentálním koučem. „Pracujeme na tom, abychom byli silnější a odolnější,“ shodují se před olympijskými hrami. Bude se jim to hodit v osobním životě i na ledě.

Volný tanec jezdíte na hudbu z filmu Matrix a vy jste, Natálie, plánovala, že se na něj podíváte. Už se to povedlo?
Natálie: Ještě ne. (bratr se směje)

Jak je to možné?
Natálie: Není to úplně můj šálek kávy. Udělala jsem si rešerši na internetu, takže vím, o čem to je. Kouknu se na to, i když všechny tři díly asi nedám…
Filip: Bylo by dobré, abys to viděla. Je to skvělý film. (usmívá se) Podle mě tím budeš taky nadšená. Není to jen o zabíjení, ale taky o lásce. Matrix jsem zhlédl i před závodem v Japonsku, a čím víckrát jsem to viděl, tím víc se mi to líbí, protože tam vždycky objevím něco nového.

O čem je podle vás ten příběh, co ztvárňujete na ledě?

Filip a Natálie Taschlerovi

Na rozhovor přijeli rovnou po příletu z Japonska, ale navzdory náročné cestě vypadali docela svěže. Přitom krasobruslařský sourozenecký pár Filip a Natálie Taschlerovi se netají s tím, že dlouhodobě

9. února 2026

