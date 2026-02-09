Volný tanec jezdíte na hudbu z filmu Matrix a vy jste, Natálie, plánovala, že se na něj podíváte. Už se to povedlo?
Natálie: Ještě ne. (bratr se směje)
Jak je to možné?
Natálie: Není to úplně můj šálek kávy. Udělala jsem si rešerši na internetu, takže vím, o čem to je. Kouknu se na to, i když všechny tři díly asi nedám…
Filip: Bylo by dobré, abys to viděla. Je to skvělý film. (usmívá se) Podle mě tím budeš taky nadšená. Není to jen o zabíjení, ale taky o lásce. Matrix jsem zhlédl i před závodem v Japonsku, a čím víckrát jsem to viděl, tím víc se mi to líbí, protože tam vždycky objevím něco nového.
O čem je podle vás ten příběh, co ztvárňujete na ledě?