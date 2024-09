Italská olympiáda řeší koryto a čas se krátí. O závody se hlásí i Američané

Italové preferují domácí variantu s rekonstrukcí koryta v Cortině d’Ampezzo, ale není jisté, zda ji stihnou připravit včas.

MOV v zájmu udržitelnosti prosazuje pro závody na bobech, saních a skeletonu využití dráhy v zahraničí. Ve hře je švýcarský Svatý Mořic nebo rakouské středisko Igls u Innsbrucku. A do hry se dostalo i Lake Placid, jehož představitelé plánují další diskuze s organizačním výborem ZOH 2026. Pokud by se závodilo v tomto středisku, olympijské medaile by se předávaly v New Yorku.

Italský prezident Mezinárodní bobové a skeletonové federace (IBSF) Ivo Ferriani v červnu ujistil, že Italové stihnou dráhu v Cortině opravit včas. Jde o historické koryto Eugena Montiho, které hostilo olympijské soutěže v roce 1956. Už 16 let se na něm ale nezávodí.

V únoru Italové zadali zakázku na rekonstrukci stavební firmě Pizzarotti. Dokončení bylo tehdy plánované na listopad, což je pro výstavbu moderní dráhy nevídaně krátký termín. V roce 2025 je přitom nezbytné uspořádat na olympijském sportovišti testovací závody.

To Lake Placid je připravené. V březnu příštího roku bude hostit mistrovství světa v jízdě na bobech a skeletonu. Pro sáňkaře by mohl být testovacím závodem neoficiální Světový pohár v prosinci 2025.