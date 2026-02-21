Nolteová si zlatem vynahradila zklamání ze závodu monobobů, který minulý týden od počátku vedla a o vítězství přišla až v posledním kole o pouhé čtyři setiny.
V soutěži dvojbobů se ujala vedení po páteční druhé jízdě a první místo v sobotu díky nejrychlejším časům třetího i čtvrtého kola s přehledem uhájila.
|
15. den ZOH 2026: Voborníková má bronz, Jílek v hromadném závodě čtrnáctý
„Tohle byl cíl. V monobobu byla původním cílem medaile, ale když jste ve vedení, chcete zlato - a to mi nevyšlo. Ale věděla jsem, že ve dvojbobu s Debbie máme potřebnou sílu na startu. To je naše nejsilnější disciplína,“ řekla trojnásobná mistryně světa Nolteová televizi ARD.
Buckwitzová, která v roce 2018 v Pchjogčchangu slavila zlato v roli brzdařky Mariamy Jamankaové, vybojovala první olympijskou medaili coby pilotka. Za Nolteovou zaostala v součtu čtyř kol o 53 setin.
Trojnásobná olympijská šampionka Armbrusterová Humphriesová, jež už v Cortině slavila bronz v monobobu, vstoupila do závodu nejlépe a vedla po pátečním prvním kole. Druhá jízda se čtyřicetileté bobistce ale vůbec nevydařila, propadla se na třetí místo a pozici už nevylepšila.
Ziskem celkově šesté medaile pod pěti kruhy ale vyrovnala rekord krajanky Elany Meyersové Taylorové, která v Itálii ovládla závod jednoposádkových strojů.
XXV. zimní olympijské hry
Boby (Cortina)
Ženy - dvojboby: 1. Nolteová, Leviová 3:48,46 (56,97+56,96+57,26+57,27), 2. Buckwitzová, Schutenová (všechny Něm.) -0,53 (57,05+57,06+57,43+57,45), 3. Armbrusterová Humphriesová, Jonesová (USA) -0,75 (56,92+57,24+57,57+57,48), 4. Kalická, Prepensová (Něm.) -0,90 (57,13+57,23+57,46+57,54), 5. Loveová, Hillová (USA) -1,25 (57,18+57,37+57,57+57,59), 6. Haslerová, Pasternacková (Švýc.) -1,94 (57,22+57,61+57,95+57,62).