Italové už pro OH 2026 nechtějí použít bobové koryto v rakouském Iglsu

Uvedl to podle agentury APA Luigivalerio Sant’Andrea, vládní komisař a výkonný ředitel společnosti Milano Cortina 2020-2026, která má na starosti výstavbu olympijských sportovišť.

Vzhledem k udržitelnosti se organizátoři snaží využít co nejvíce stávajících areálů, takže se olympijské soutěže budou odehrávat na několika místech vzdálených od sebe až stovky kilometrů. Do tohoto konceptu zapadala i uvažovaná tyrolská spolupráce s využitím rakouské bobové dráhy v Iglsu. Její modernizace pro potřeby ZOH by ale stála až 50 milionů eur (asi 1,2 miliardy korun), což je pro italské pořadatele nepřijatelné.

Zástupce tyrolské zemské vlády Georg Dornauer řekl agentuře APA, že rozhodnutí italské strany považuje za předběžné. Bez ohledu na něj plánují Rakušané dráhu v Iglsu obnovit, aby se tam mohly konat mezinárodní soutěže.

Pro zimní olympiádu zřejmě budou muset Italové hledat jinou cestu. Ledové koryto v Cesaně, kde se závodilo při ZOH 2006 v Turíně, už taky není použitelné. Bude se tak muset postavit nová dráha v Cortině, uvedl Sant’Andrea.

Stavební práce by po vyřízení všech povoleních měly začít nejpozději v červenci. Do té doby by měla být zdemolována stará dráha Eugenia Montiho, na které se závodilo během ZOH 1956. V roce 2008 ale byla uzavřena a od té doby chátrá.