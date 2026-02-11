Navrch proniká i do zákonitostí smlouvání: „Číňanka mi v pondělí řekla, že mi jejich odznáček dá, ale že za to chce hned dva naše. Asi proto, že ten čínský s pandou je větší.“
Teď si Voborníková vytyčila cíl, že musí získat trofej i od výprav Korey, USA a Ukrajiny. Ale současně si postěžuje: „Někteří lidé z realizačního týmu už nás předběhli a spoustu odznáčků nám vybrali.“
Tradiční olympijská směňovací mánie slouží i biatlonistkám k odreagování před středečním startem ve vytrvalostním závodě. „A ten ve zdejší výšce bude bolet víc než jinde. Je nutné začít trochu rozvážněji,“ povídá desátá žena zkráceného individuálu v Novém Městě.
Do optimistična ji částečně naladilo spolehlivé vystoupení ve smíšené štafetě, kde Čechy na třetím úseku udržela na pátém místě.
„Ten nedělní výkon bych si ráda přenesla i do středy,“ přeje si. Včetně bezchybné střelby. „Tady vám totiž často po třetí ráně dojde dech a udýchat zbytek položky je složité.“
To pro Lucii Charvátovou, Jessicu Jislovou a Terezu Vinklárkovou půjde ve středu o první start na letošních hrách. Přičemž pro 27letou Vinklárkovou o premiérový závod na olympiádách vůbec. Navíc v roce, kdy zároveň oznámila loučení s kariérou.
„Takhle jsem si to přála a nemohu uvěřit, že se to opravdu děje,“ říká. Právě ve vytrvalostním závodě v Anterselvě debutovala v roce 2020 na světovém šampionátu a teď tu v něm pojede i poprvé na olympiádě.
Kruh se uzavírá, chce se říci.
„Nejsem nervózní. Já už nemám důvod, proč být nervózní,“ usmívá se. Je opravdu na hrách, životní sportovní sen se jí splnil.
„Už při smíšené štafetě jsem nasávala olympiádu plnými doušky,“ ujišťuje. „Vždycky se mi líbil biatlon víc v roli divačky, než když sama startuju. Posledním tréninkem jsem se ale dobře naladila na závod i co se týče střelecké formy. Přitom o střelbě vytrvalostní závod je.“
Video: Lucie Charvátová v roli reportérky zpovídá po slavnostním zahájení v Cortině kolegyni Terezu Vinklárkovou:
Což si moc dobře uvědomuje rovněž Charvátová, jejíž střelecká výkonnost občas bývá nevyzpytatelná.
„Jela jsem tu tréninkový závod na 7,5 kilometru a kolik jsem toho trefila, vám radši ani nebudu říkat,“ zasměje se. Pak přece jen naznačí: „Pořád ještě jsem víc terčů sestřelila než netrefila. Výsledky soupeřek byly podobné. Všechny jsme z toho měly smíšené pocity.“
Na druhou stranu, po takřka dvou týdnech tréninků v Anterselvě je i ona natěšená, až už také pro ni ta opravdová olympiáda začne.
„Čím blíž závody jsou, tím míň si připadám připravená. Což je normální stav,“ říká. „Doufám, že až nastane závodní den, všechno zase přijde.“
Přestože má mnohem radši dvoupoložkový sprint, v němž v Anterselvě 2020 získala senzačně světový bronz, je na rozdíl od Michala Krčmáře ráda, že program individuálních startů začíná na hrách vytrvalostním závodem.
„Díky tomu, že od něj nemám až tak velká očekávání a na rychlost střelby při něm není až takový tlak, mohu si ty čtyři položky zastřílet rozvážněji a dostat se tím postupně do závodního módu,“ plánuje. „Je to lepší, než abych rovnou vletěla do sprintu a zčistajasna tam čuměla: Ježišmarja, já se netrefila.“
Z minulosti má vypozorované, že při aklimatizaci ve vysokohorském prostředí je pro ni nejhorší desátý den.
Což byla minulá sobota.
„Na posledním tréninku to jakž takž šlo,“ uznává. Jejím životním maximem ve vytrvalostním závodě je 19. místo z her v Pekingu 2022. Letos už dvakrát dokázala, že je schopna objet čtyřpoložkový závod i s pouze jedinou chybou. To je příslib.
Mimochodem, také Charvátová se nechala vyhecovat k odznáčkové mánii, i když dříve říkala: „Já na to vůbec nejsem, v téhle činnosti jsem zaspala dobu.“ Teď naopak ukazuje: „Mám první: Austrálii.“
Současně ji oslovila virtuální vzdělávací hra na mobilu.
„Odpovídáte v ní na otázky týkající se olympiády, mentálního zdraví a well beingu. Pokud nasbíráte dostatečný počet bodů, můžete si od organizátorů vyzvednout speciální kolekci odznáčků k letošní olympiádě, které jsou typizované do Itálie. Na jednom je Ciao, na dalším pizza a tak dále. Navíc v krásném balení. Tak jsem si tuhle kolekci dala za svůj hlavní cíl.“
Davidová opět trénuje: Neuměla jsem před štafetou poznat, že to bude až tak hrozné
Markéta Davidová má při odchodu z tréninku na sobě odznáček jediný, milovaného jednorožce. „Ale ten jsem si přivezla z domova,“ pousměje se. Do vyměňování olympijských se zatím nepustila. „Vždycky ty naše zapomenu v batohu na hotelu. Ještě mě tahle olympijská atmosféra nepotkala.“
Po nedělní smíšené štafetě byla velmi smutnou, zdrcenou ženou.
„Trenéři pak i proto svolali nestandardně poradu po závodě, aby Markétu povzbudili. Snad jí to pomohlo,“ říká Voborníková.
Nicméně značná nejistota je u týmu patrná.
„Zažíváme kolem závodů různé atmosféry, se kterými se musíme vyrovnat,“ reaguje Charvátová.
Vinklárková, kterou absence Davidové dostala na start vytrvalostního závodu, doplňuje: „Nesmím si připouštět, že startuju na úkor Markéty. Takové myšlenky tu samozřejmě jsou a hrozně mě mrzí, co se jí děje. Ale zároveň teď nesmím na něco takového myslet. Těším se na závod a soustředím na výsledek.“
Na světovém šampionátu na Pokljuce 2021 Markéta Davidová ve vytrvalostním závodě triumfovala.
Na minulé olympiádě v Pekingu 2022 byla Davidová šestá.
Při mistrovství světa v Novém Městě 2024 se o nejlepší český výsledek postarala dvanáctá Jislová.
A loni na šampionátu v Lenzerheide skončila nejvýš na 24. místě Voborníková.
Nyní v Anterselvě by to chtělo výsledkový trend obrátit.