Biatlonistky pojedou štafetu ve stejném složení a pořadí jako v lednové generálce ve Světovém poháru v Ruhpoldingu. Tehdy skončily páté.
ONLINE: Štafeta biatlonistek na ZOH 2026
podrobná reportáž od 14:45
V této sezoně byly Češky nejlépe třetí v úvodním dílu Světového poháru v Östersundu. Tehdy za ně finišovala Davidová, která má ale od ledna znovu potíže se zády a v nominaci chybí.
V Pekingu 2022 Češky skončily osmé. Největšími favoritkami jsou Francouzky, které už posbíraly čtyři individuální medaile, Julia Simonová s Lou Jeanmonnotovou výrazně přispěly i ke zlatu v mixu.
V úterní mužské štafetě Češi skončili šestí, z vítězství se radovali Francouzi.