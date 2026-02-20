Biatlon na ZOH 2026 ONLINE: Hromadný závod mužů, pojedou i Hornig a Krčmář

Autor:
Sledujeme online   11:30
Poslední olympijské klání v Anterselvě absolvují v pátek biatlonisté. Do závodu s hromadným startem pro třicet nejlepších se kvalifikovali také Vítězslav Hornig a Michal Krčmář. Jak se jim povede rozloučit s olympijskými hrami, sledujte v podrobné online reportáži od 14:15.

Celkový pohled během štafety mužů 4 x 7,5 km. (17.února 2026) | foto: Eloisa LopezReuters

Do hromadného závodu na olympijských hrách se kvalifikuje jiným klíčem než běžně při Světovém poháru. Z průběžného hodnocení seriálu má start na hrách zajištěno jen 15, a ne 25 biatlonistů.

ONLINE: Závod s hromadným startem mužů na ZOH

Sledujeme v podrobné reportáži od 14:15.

Zároveň má každá země maximálně čtyři místa. O start tak přijdou Norové Martin Uldal a Isak Frey, ačkoliv figurují ve Světovém poháru do 15. příčky.

Naopak start je umožněn hned patnácti závodníkům podle výsledků na hrách – díky tomu se do závodu podívají také Hornig s Krčmářem.

Například Finové obsadili všechny čtyři startovní místa. Olli Hiidensalo má zatím na hrách perfektní střelbu a ve vytrvalostním závodě skončil těsně za medailí, Tero Seppala zase předvedl skvělý sprint i stíhačku. A Tuomas Harjula i Otto Invenius patřili ve většině závodů do nejlepší pětadvacítky.

Jsme tady, jsme tady! O emotivním loučení Vinklárkové. Kariéra končí, Střelka čeká

Nepřekvapí, že maximum závodníků mají vedle Norů a Finů také Francouzi. Ve třech startují Němci, Italové, Švýcaři a Švédové.

Zlato z hromadného závodu v Pekingu slavil Johannes Bö, ten už olympijské dění v Anterselvě sleduje pouze jako expert televize NRK. Stříbro bral tehdy Švéd Martin Ponsiluoma, bronz Nor Vetle Christiansen. Oba mají medaile také z Anterselvy.

Z dosavadních dvou hromadných závodů v sezoně mají vítězství Ital Tommaso Giacomel a Francouz Eric Perrot. Zvlášť Ital by potřeboval na závěr domácích her uspět. Má sice stříbro ze smíšené štafety, v individuálních závodech se mu ale vůbec nedařilo a od medaile byl pokaždé daleko.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro semifinále, Češi

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastní také hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 pádí do finiše. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

Zlatí hoši z Nagana. Jak vypadali v době své kariéry a jak vypadají dnes?

Zlatí hoši z Nagana 1998.

Olympijský hokejový turnaj mužů už je v plném proudu. Přes rozpačitý start má český tým v hlavě ambici navázat na předešlé olympijské úspěchy, nad nimiž dodnes vyčnívá legendární zlaté Nagano 1998....

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

14. den ZOH 2026 ONLINE: Novák do finále nedoskočil, biatlonisty čeká hromadný závod

Sledujeme online
Vítězslav Hornig z Česka (uprostřed) během tréninku biatlonu. (19. února 2026)

Program zimních olympijských her v Miláně a Cortině d’Ampezzo pomalu vrcholí. V pátek se do akce dostanou akrobatičtí lyžaři, biatlonisté absolvují závod s hromadným startem, rychlobruslařka Nikola...

20. února 2026,  aktualizováno  11:26

Kdo startuje na olympiádě? Rybář, výrobce javorového sirupu i umývač oken

Český mužský curlingový tým Radek Boháč, Lukáš Klípa, Martin Jurík, Marek...

Pracovník v bance, IT technik, dva kolegové z cestovní agentury a advokát. Takové je složení českého mužského curlingového týmu na olympijských hrách. Ne každý sportovec si svými výkony vydělá...

20. února 2026

České skikrosařky jsou po rozřazovacím kole mezi posledními. Čeká je osmifinále

Francouzka Jade Grillet Aubertová (7) během kvalifikace žen ve skikrosu na...

Rozřazovací kolo olympijského skikrosuv Livignu ovládly favoritky, které tak půjdu do vyřazovacích z nejlepších pozic. Vyhrála Daniela Maierová z Německa před švédskou obhájkyní zlata Sandrou...

20. února 2026  10:58

Stydím se. Návrat do Ruska bude těžký, řekla Petrosjanová. Spasitelka je šestá

Adelija Petrosjanová končí na ledě po čtverném toeloopu ve volné jízdě.

Od našeho zpravodaje v Itálii Rusko v ní vidělo spasitelku. Mladou ženu, která mu zařídí olympijské zlato z Milána a navíc v soutěži, jež je celosvětově už pravidelně nejsledovanějším závodem her. Ještě loni psala ruská média o...

20. února 2026  10:31

Shodila kila, posílila. Šampionka ve vrhu koulí si v bobu plní svůj olympijský sen

Adele Nicollová při jízdě na bobové dráze v olympijském závodě v Miláně a...

Britská bobistka Adele Nicollová si letos v zimě plní olympijský sen. Devětadvacetiletá rodačka z Walesu je přitom výjimečná nejen svými výsledky na ledové dráze, ale i sportovní všestranností –...

20. února 2026  9:50

Náš Gagarin, velebí Rusové medailistu. Ten hlásí: Všichni vědí, z jaké země jsem

Nikita Filippov se stříbrnou medailí po sprintu skialpinistů.

Premiéra skialpinismu na hrách znamenala ve čtvrtek také premiérovou medaili pro neutrální ruské sportovce na této olympiádě. Stříbrný mezi muži Nikita Filippov ale hned při tiskové konferenci svou...

20. února 2026  9:40

Bojkot kvůli návratu Rusů. Ukrajinská výprava vynechá zahájení paralympiády

Ukrajinská výprava během zahájení olympijských her v Miláně.

Ukrajinská výprava se nezúčastní slavnostního zahájení paralympijských her v Miláně v pátek 6. března. Ceremoniál se rozhodla bojkotovat kvůli tomu, že ruští a běloruští sportovci smějí na hrách...

20. února 2026  9:19

Hvězda, pracanti i provokatéři. Projděte si tým Slováků, který zabojuje o medaili

Slovenští hokejisté mávají fanouškům.

Největší překvapení turnaje. Zaujali prvním místem ve skupině, famózně zvládnutým čtvrtfinále, energickými výkony i výraznými individualitami. Slovenští hokejisté se znovu po čtyřech letech uchází o...

20. února 2026  9:15

Jak Jílek řešil až moc detailů. A Číňan pokořil nepřekonatelnou americkou horu

Metoděj Jílek skončil v závodě na 1 500 metrů na 16. místě s časem 1:46.08....

Od našich zpravodajů v Itálii Jako bychom se ve čtvrtečním večeru vrátili časem do minulého týdne. V publiku haly Rho Fiera na milánském výstavišti dominuje nizozemská oranžová, na oválu se rozcvičují i mnozí staří známí. A...

20. února 2026  8:30

Zážitek po boku hvězd. Olympijský led uklízejí mladí hokejisté milánského klubu

Úklidovou četu na olympijském hokejovém turnaji tvoří 47 mladých hráčů místního...

Televizní divák během hokejové třetiny napočítá tři komerční přestávky. V milánské aréně ale tyto pauzy představují něco úplně jiného. Jakmile zazní siréna, na led okamžitě vyrazí dvanáct bruslařů v...

20. února 2026  8:15

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Legendy R+R: Nominace? Teď jsou všichni chytráci. Rozhodčí proti nám trochu byli

Hokejové legendy Vladimír Růžička a Robert Reichel (vpravo).

Nemluvte trenérům do nominace! A rozhodčí? „Malinko proti nám byli,“ myslí si Vladimír Růžička. „Někdy vylučují za hovadiny, ale každý dělá chyby,“ tvrdí smířlivěji další legenda Robert Reichel. Oba...

20. února 2026  7:30

Je tady biatlonový vrchol. Krčmář: Na 99 procent můj poslední olympijský závod

Finišmen české štafety Michal Krčmář.

Od našeho zpravodaje v Itálii A jdeme do finále. Poslední biatlonový závod mužů na olympijských hrách v Itálii je tady. Ten mimořádně prestižní. Pro vybranou společnost třiceti nejlepších. Na jeho startu se ve 14.15 v Anterselvě...

20. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.