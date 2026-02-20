Šestý Krčmář: Wow, divoký závod! Bláznivý. Plný emocí, nahoru dolů. Ale krásný

Od našeho zpravodaje v Itálii - Na poslední položku přijel čtvrtý. Pak minul čtyři terče. Přesto v bláznivém závodě, který semlel mnohé favority, spurtoval o šesté místo. A má ho. Michal Krčmář si po stříbru ze sprintu v Pchjongčchangu 2018 připsal druhé nejlepší umístění kariéry na olympijských hrách. Je šestý v klání s hromadným startem. V patrně posledním závodě, který pod pěti kruhy v životě absolvoval.
Za cílem přijel k tribuně, kde seděli jeho otec a bratr, vylezl k nim, objali se. Potom ho trenér a někdejší parťák Ondřej Moravec vyzdvihl na ramena a vyfotografoval se s týmem.

„Bude nas.....,“ obával se kouč Michael Málek, když bezprostředně po závodě kráčel tunelem pod střelnicí za Krčmářem.

Ale nebyl.

Usmíval se.

„Asi jsem první sportovec v historii se čtyřkou na poslední položce, který je na olympiádě do šesti,“ přemítal.

Při rozlučce s hrami blízko medaili. Krčmář v závěru riskoval, v masáku dojel šestý

„Hodně divoký závod, co? Ale já ho takový očekával. Chtěl jsem založit bezchybnými ležkami, protože jsem věděl, že v těch dnešních podmínkách se dají odstřílet čistě a že na stojkách to pak bude naopak hodně bláznivé. Tak jsem rád, že se mi založit povedlo. Když mi trenér ukazoval druhou ležku, šlo opravdu o totálně centrové rány. Sice pomalejší, ale zcela pohlídané.“

A ukázal vám potom trenér i to, kam letěly rány při poslední stojce?
Všechno na pět hodin. Já to i cítil.

Jediná rána, co složila terč, byla kalibr.
Přesně tak. Já je tlačil do terče, ale přes poryv, který do mě táhnul, jsem to tam nedotlačil. Výsledek je šesté místo. Byly to fakt šílené podmínky. Bavil jsem se s klukama v šatně, vykládali, jak někoho to sfouklo na první stojce, někoho na druhé. Vzpomínám na Peking 2022, tam jsem se s podmínkami nevypořádal. Tady jsem si připadal na lyžích silný. Tak se nebavme o poslední stojce, ale o tom šestém místě, které je pro mě i pro celý tým obrovský výsledek.

Přesto, nepřistoupil jste k té poslední položce trochu ve stylu all in? S rizikem: medaile nebo nic?
Vůbec. Já vůbec nevěděl, jak další stříleli. Jen že Dale dal nulu a odjížděl první. Víc nic, ani že Fillon a Horn dali za jedna. Z té mé položky jsem se nepodělal, jenže ty poryvy byly fakt složité. Pak jsem viděl, jak i ti další kluci najíždějí dvě, tři, čtyři trestná kola. Někdo na střelnici radši vyčkával s ranami, já je tam nasázel za 23 sekund, vysypal to a šel objet ta kola. Někdy to tak je lepší, někdy ne. Jsem rád, že nakonec dnešek dobře dopadl. Šesté místo je hezké.

Hned po té stojce jste ji tedy vypudil z hlavy a předsevzal si: Ještě se o něco porvu?
Jasně. Dal jsem čtyřku, ale viděl jsem předtím na loukách velké rozestupy. Tak jsem si říkal, že do patnáctého místa by mi to mohlo vyjít, což nebude zlé. Řekl jsem si: Tak to pojď objet a budeme bojovat. A když jsem jel třetí trestné kolo, koukám na tabuli, že tam jsou teprve čtyři odjetí kluci. Ještě víc jsem tedy i na trestném kole přidal, abych se dostal do souboje o desítku. A ono to bylo ještě lepší.

Český biatlonový tým po šestém místě Michala Krčmáře v hromadném závodě.

A vám se opět jednou povedl vítězný finiš, tentokrát s Nawrathem a Botnem o šesté místo.
Dneska to přitom vůbec nevypadalo, že finiš zvládnu. Upřímně, nahoře na louce na mě Ondra Rybář řval: „Pojď, máš morál, zmáčkneš se, vydržíš.“ Já na něj kroutil hlavou, že nevydržím že dneska to ve mně fakt není. Pomohly mi trochu lyže ze sjezdu, docuknul jsem se na ně. Před stadionem Nawrath trochu ujel Botnovi, já jel za Botnem a říkal si, že ho zkusím, protože nevypadá tak silně.

Což se povedlo.
Jo, nechal jsem si Botna nahoru na tu rovinku a když jsem ho předjel, dostal jsem se do toho svého finišujícího transu a řekl si, že teda ještě zkusím Nawratha. Co jsem mohl ztratit, že jo? A on úplně odešel, jen jsem ho předjel a nemusel jsem ani moc finišovat... Wow. Páni, to byl závod! Plný zvratů, emocí, nahoru, dolů. Krásný závod.

I se čtyřkou na závěrečné stojce.
Jednoznačně. Kdybych na ní dal za jedna a byl patnáct sekund od medaile, štve mě to mnohem víc, než když jsem dal čtyřku a jsem šestý. Jsem spokojený. Vy i fanoušci jste viděli, jak je tu první světová desítka nabitá. Před závodem bych byl fakt spokojený, kdybych byl do desátého místa. Že jsem nakonec vykřesal i to šesté, si moc cením.

