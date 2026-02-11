Ve vytrvalostním závodě slaví Simonová, šokovala Bulharka. Blýskla se Vinklárková

Vytrvalostní závod biatlonistek na olympijských hrách v Anterselvě patřil favoritkám, přesto přinesl šokující výsledek. Za vítěznou Francouzkou Julií Simonovou a její stříbrnou krajankou Lou Jeanmonnotovou skončila na třetí příčce Bulharka Lora Christovová, jejíž maximem ve Světovém poháru bylo dosud 13. místo. Skvělý závod předvedla rovněž Tereza Vinklárková, která 11. příčkou zapsala dosud nejlepší české individuální umístění.
Při jaké jiné příležitosti si zajet životní maximum než na olympijských hrách, že?

Tak přemýšlela nejen bronzová Bulharka, ale také Vinklárková. Ta byla dosud v kariéře ve Světovém poháru nejlépe 29. ve sprintu, ve vytrvalostním závodě bylo jejím maximem tři roky staré 34. místo.

V Anterselvě ale všechny své statistiky přepsala. Chybovala pouze na druhé položce, všechny zbylé už zvládla na výbornou. „Nula, to už bych chtěla moc,“ smála se v rozhovoru České televize.

Do cíle dorazila na průběžně druhém místě, protože ale také mezi prvními startovala. Většina biatlonistek měla závod stále ještě před sebou. A tak nebylo vůbec jisté, na jak vysoké umístění bude její první olympijský výkon stačit.

Mezitím se s nejdelším kláním prala také Tereza Voborníková, která se stejnou střeleckou bilancí a lepším během mířila ještě mnohem výš. Úplně poslední ranou závodu ale přidala druhou trestnou minutu a jen frustrovaně pohodila hlavou. „Dneska největší zklamání,“ líčila. „Tak dlouho jsem ránu odkládala, až to bylo na nic.“

Propadla se sice za Vinklárkovou, ale stále držela naději na dobrý výsledek. Tím nakonec bylo 15. místo, její dosud nejlepší na olympijských hrách.

Lucie Charvátová začala závod bezchybně, nakonec ale posbírala tři omyly a v cíli jí patřilo 31. místo.

Jessica Jislová jela do poslední střelby o podobný výsledek, ale při závěrečné položce nechala nesestřelené hned dva terče a skončila až jedenapadesátá.

Propad favoritek, šok Christovové

Spousta favoritek středečního závodu neuhlídala svou střelbu a skončila daleko za medailemi.

Nejvýrazněji Francouzka Braisazová-Bouchetová, která s osmi chybami brala až 80. příčku!

Dobrý pocit ze závodu ale nebude mít ani Švédka Hanna Öbergová, která byla se třemi chybami jednačtyřicátá, nebo Norka Kirkeeidová – ta posbírala pět chyb a skončila 49.

Tlak domácího závodu nezvládly ideálně ani Italky. Nejlépe si vedla Wiererová, která dojela s jednou chybou na pátém místě. A taková Vittozziová měla ve výsledkové listině čtyři chyby a až 37. příčku.

Naopak téměř perfektní závod odjela Simonová, která nechala z dvaceti terčů nesestřelený pouze jeden, k tomu přidala třetí nejrychlejší běžecký čas a mohla slavit první individuální olympijský triumf.

Zklamaná nemohla být ani Jeanmonnotová, která i se dvěma chybami uhájila stříbro, k čemuž si mimo jiné pomohla i absolutně nejrychlejším během.

Suverénně největší překvapení dosavadního olympijského biatlonového programu zařídila Christovová, aktuálně 73. žena Světového poháru. Bezchybnou střelbou si dojela pro životní výsledek a bronz uhájila i před rovněž bezchybnou a mnohem zkušenější Němkou Voigtovou.

Ženy - vytrvalostní závod (15 km): 1. Simonová 41:15,6 (1 tr. minuta), 2. Jeanmonnotová (obě Fr.) -53,1 (2), 3. Christovová (Bulh.) -1:04,5 (0), 4. Voigtová (Něm.) -1:17,4 (0), 5. Wiererová (It.) -1:33,9 (1), 6. Benedová (Fr.) -1:36,7 (1), ...11. Vinklárková -2:20,6 (1), 15. Voborníková -2:31,9 (2), 31. Charvátová -3:32,4 (3), 51. Jislová (všechny ČR) -5:08,0 (3).

