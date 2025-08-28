Biatlonisté znají kvóty pro OH v Itálii, tým bude tvořit pět mužů a pět žen

První tři země v žebříčku mužů i žen mohou nominovat po šesti sportovcích, pět „kvótaplaců“ obdržely týmy na 4. až 10. místě, ostatním deseti v každé kategorii připadlo po čtyřech. O přídělu pro Český olympijský výbor rozhodlo sedmé místo žen a deváté mužů. Po pěti reprezentantech startovalo v českých barvách i na minulé zimní olympiádě v Pekingu.
Maximální možný počet dvanácti závodníků (6+6) budou moci nominovat týmy Francie a Švédska, které se v obou kategoriích umístily v první trojici. Po jedenácti reprezentantech budou mít Německo a Norsko. Celkem IBU rozdělila 186 (93+93) z 210 účastnických míst, o zbylých 24 (12+12) budou bojovat závodníci ze zemí mimo první dvacítku pořadí národů do 18. ledna.
Olympijské hry v Itálii se uskuteční od 6. do 22. února 2026. Biatlonové soutěže budou v Cortině na programu od 8. do 21., do každého individuálního závodu budou moci týmy nasadit nejvýše čtyři reprezentanty.