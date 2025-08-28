Biatlonisté znají kvóty pro OH v Itálii, tým bude tvořit pět mužů a pět žen

Český biatlon bude na zimních olympijských hrách v Cortině d’Ampezzo a Miláně reprezentovat pět mužů a pět žen. Mezinárodní unie IBU ve čtvrtek zveřejnila systém rozdělení účastnických kvót mezi dvacítku nejlepších zemí na základě pořadí národů z minulé sezony Světového poháru.

Vítězslav Hornig předává štafetu Michalu Krčmářovi. | foto: Petr Slavík / Český biatlon

První tři země v žebříčku mužů i žen mohou nominovat po šesti sportovcích, pět „kvótaplaců“ obdržely týmy na 4. až 10. místě, ostatním deseti v každé kategorii připadlo po čtyřech. O přídělu pro Český olympijský výbor rozhodlo sedmé místo žen a deváté mužů. Po pěti reprezentantech startovalo v českých barvách i na minulé zimní olympiádě v Pekingu.

Udělala z něj fenomén, teď se strachuje. Česká televize možná přijde o biatlon

Maximální možný počet dvanácti závodníků (6+6) budou moci nominovat týmy Francie a Švédska, které se v obou kategoriích umístily v první trojici. Po jedenácti reprezentantech budou mít Německo a Norsko. Celkem IBU rozdělila 186 (93+93) z 210 účastnických míst, o zbylých 24 (12+12) budou bojovat závodníci ze zemí mimo první dvacítku pořadí národů do 18. ledna.

Olympijské hry v Itálii se uskuteční od 6. do 22. února 2026. Biatlonové soutěže budou v Cortině na programu od 8. do 21., do každého individuálního závodu budou moci týmy nasadit nejvýše čtyři reprezentanty.

Dva muži a dvě ženy. Na hrách v Miláně se představí čtyři čeští hokejoví rozhodčí

Čtveřice českých hokejových rozhodčích se v únoru představí na olympijských hrách v Miláně. Zápasy mužů budou rozhodovat hlavní Jan Hribik a čárový Daniel Hynek, utkání žen Zuzana Svobodová, kterou...

21. srpna 2025  10:26

21. srpna 2025  10:26

Komerční olympiáda. Sportoviště v Los Angeles poprvé ponesou jména firem

Organizátoři olympijských a paralympijských her v roce 2028 v Los Angeles prosadili revoluční změnu. Poprvé v historii budou sportoviště pojmenovaná podle firem, které za to zaplatí. Tento krok,...

14. srpna 2025  19:59

14. srpna 2025  19:59

Půl roku do her. Rekordní vzdálenosti, o Ledecké i Rusku se jedná. A co vstupenky?

Zbývá poslední půlrok. Pak vzplane nad severní Itálií olympijský oheň a na stadionu San Siro začnou zimní hry, které budou rekordní. Co do počtu sportovců (2 900) a medailových odvětví (116), ale...

8. srpna 2025

8. srpna 2025

