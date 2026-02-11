„Norsko v úterý získalo na olympiádě tři zlaté medaile, přesto je všude na první stránce Sturla a jeho nevěra,“ poukázal na absurdnost úterního večera běžec na lyžích Einar Hedegart.
Že bylo Laegreidovo překvapivé oznámení mírně řečeno špatně načasované, se shodly norské osobnosti napříč sporty.
„Čas, místo i příležitost byly úplně špatně,“ měl jasno Laegreidův dlouholetý týmový kolega Johannes Bö.
„Souhlasím s Johannesem, je to naprosto špatné načasování,“ přidala se veleúspěšná běžkyně na lyžích Therese Johaugová ve studiu televize NRK.
|
Byl jsem nevěrný, šokoval olympijský medailista v přímém přenosu
„Nejsem sám sebou a nemyslí mi to jasně,“ zpytoval následně svědomí Laegreid. Už podruhé během jednoho dne. Ale mediální lavina, kterou odpoledne po vytrvalostním závodě strhl, se už nedala zastavit.
Zavalila Johana-Olava Botna a jeho velkolepé vítězství, které věnoval Sivertu Bakkenovi. Jim dvěma měl patřit den, stejně jako jim (i když Bakkenovi jen metaforicky) patřil závod.
Příběh Botna, který poslední sezony žil jen z pramalé naděje, že ještě někdy dostane příležitost ve Světovém poháru a podle Oleho Einara Björndalena si mohl biatlonem vydělat maximálně 10 tisíc eur ročně, aby v této sezoně vystřelil mezi nejlepší, se ještě stále nepopsal dostatečně na to, aby ho mohlo v den olympijského triumfu cokoliv zastínit.
|
Nebeské zlato. Siverte, dokázali jsme to, vzkazoval Botn mrtvému kamarádovi
Na tiskové konferenci medailistů však úplně stejně dotazů jako na něj mířilo na Laegreida a jeho přiznání. „Promiň, jestli jsem ti zkazil den,“ prohodil Laegreid ke svému reprezentačnímu kolegovi.
Ten naštěstí bral celou věc s nadhledem. A stříbrný Eric Perrot si nejspíš musel připadat jako nedobrovolný divák nějakého absurdního filmu.
„Sturla si může dělat v mixzóně cokoliv chce. Pro mě je to hlavně osobní a emocionální vítězství. Kolik dostanu prostoru, pro mě tolik neznamená,“ komentoval situaci Botn.
On nedostal tolik prostoru, kolik by si zasloužil, někdo jiný ale dostal až příliš pozornosti, o kterou se vůbec neprosil. Laegreidova podvedená přítelkyně.
„Nebyla to moje volba, že se ocitnu v takové situaci. Velmi mě zraňuje, že v ní jsem,“ napsala norskému deníku VG. Něco podobného nejspíš napsala i samotnému Laegreidovi. „Jsme spolu v kontaktu a ví, jaký mám na to názor.“
Klidně se dá říct, že ji Laegreid zradil a zranil hned dvakrát. Nejprve samotnou nevěrou a pak v úterý jejím přiznáním v médiích.
„Doufám, že spácháním společenské sebevraždy ukážu, jak moc ji miluju,“ vysvětloval své chování.
Neulevil tím spíš ale hlavně svému svědomí?
Těžko mohl předpokládat, že vytáhnutím nevěry na veřejnost svou bývalou přítelkyni zvlášť potěší. Hlavně, když si dívka přeje zůstat v anonymitě, a přesto nyní jejich vztah rozebírají média a uživatelé sociálních sítích po celém světě.
„Omlouvám se Johanu-Olavovi, který si po svém zlatu zasloužil veškerou pozornost. A také se omlouvám mé bývalé přítelkyni, která se nedobrovolně ocitla v pozornosti médií. Doufám, že se jí daří dobře,“ vzkázal přes norský olympijský tým.
Zdá se, že zatímco s malorážkou je Laegreid ledově klidný a zvládá i ty nejvypjatější okamžiky závodu, když přijde na ženy, zachvátí ho těžko pochopitelná zbrklost. Nejprve se tři měsíce po seznámení s „láskou svého života“ dopustí nevěry, pak všechno vyklopí do televize, aniž by promyslel, jaké následky to může mít.
Možná štěstí, že ke svému vyjádření s omluvou připojil dovětek, že se k záležitosti už nebude vyjadřovat.
Kdo ví, s jakou informací ze svého osobního života by přišel příště.