POHLED: Důkaz lásky, nebo úleva svědomí? Jak nevěrný medailista zradil i podruhé

Alžběta Marešová
  13:00
Ani ne dvacet čtyři hodin poté, co svým veřejným přiznáním nevěry zbořil norská i zahraniční média, se Sturla Holm Laegreid za svůj krok omluvil. Škoda už ale byla napáchána a stejně jako podvedení své přítelkyně to biatlonista nemůže vzít zpátky. Jakkoliv moc by v obou případech chtěl.
Plačící Sturla Holm Laegreid s Ingrid Tandrevoldovou po medailovém ceremoniálu...

Plačící Sturla Holm Laegreid s Ingrid Tandrevoldovou po medailovém ceremoniálu vytrvalostního závodu. | foto: AP

Sturla Holm Laegreid, bronzový medailista z olympijského individuálního závodu...
Plačícího Sturlu Laegreida utěšuje Ingrid Landmark Tandrevoldová.
Trio medailistů z vytrvalostního závodu. Zleva Eric Perrot, Johan-Olav Botn a...
Sturla Holm Laegreid, bronzový medailista z olympijského individuálního závodu...
7 fotografií

„Norsko v úterý získalo na olympiádě tři zlaté medaile, přesto je všude na první stránce Sturla a jeho nevěra,“ poukázal na absurdnost úterního večera běžec na lyžích Einar Hedegart.

Že bylo Laegreidovo překvapivé oznámení mírně řečeno špatně načasované, se shodly norské osobnosti napříč sporty.

„Čas, místo i příležitost byly úplně špatně,“ měl jasno Laegreidův dlouholetý týmový kolega Johannes Bö.

„Souhlasím s Johannesem, je to naprosto špatné načasování,“ přidala se veleúspěšná běžkyně na lyžích Therese Johaugová ve studiu televize NRK.

Byl jsem nevěrný, šokoval olympijský medailista v přímém přenosu

„Nejsem sám sebou a nemyslí mi to jasně,“ zpytoval následně svědomí Laegreid. Už podruhé během jednoho dne. Ale mediální lavina, kterou odpoledne po vytrvalostním závodě strhl, se už nedala zastavit.

Zavalila Johana-Olava Botna a jeho velkolepé vítězství, které věnoval Sivertu Bakkenovi. Jim dvěma měl patřit den, stejně jako jim (i když Bakkenovi jen metaforicky) patřil závod.

Příběh Botna, který poslední sezony žil jen z pramalé naděje, že ještě někdy dostane příležitost ve Světovém poháru a podle Oleho Einara Björndalena si mohl biatlonem vydělat maximálně 10 tisíc eur ročně, aby v této sezoně vystřelil mezi nejlepší, se ještě stále nepopsal dostatečně na to, aby ho mohlo v den olympijského triumfu cokoliv zastínit.

Nebeské zlato. Siverte, dokázali jsme to, vzkazoval Botn mrtvému kamarádovi

Na tiskové konferenci medailistů však úplně stejně dotazů jako na něj mířilo na Laegreida a jeho přiznání. „Promiň, jestli jsem ti zkazil den,“ prohodil Laegreid ke svému reprezentačnímu kolegovi.

Ten naštěstí bral celou věc s nadhledem. A stříbrný Eric Perrot si nejspíš musel připadat jako nedobrovolný divák nějakého absurdního filmu.

„Sturla si může dělat v mixzóně cokoliv chce. Pro mě je to hlavně osobní a emocionální vítězství. Kolik dostanu prostoru, pro mě tolik neznamená,“ komentoval situaci Botn.

Nor Johan-Olav Botn, zlatý medailista z individuálního závodu biatlonistů.

On nedostal tolik prostoru, kolik by si zasloužil, někdo jiný ale dostal až příliš pozornosti, o kterou se vůbec neprosil. Laegreidova podvedená přítelkyně.

„Nebyla to moje volba, že se ocitnu v takové situaci. Velmi mě zraňuje, že v ní jsem,“ napsala norskému deníku VG. Něco podobného nejspíš napsala i samotnému Laegreidovi. „Jsme spolu v kontaktu a ví, jaký mám na to názor.“

Klidně se dá říct, že ji Laegreid zradil a zranil hned dvakrát. Nejprve samotnou nevěrou a pak v úterý jejím přiznáním v médiích.

„Doufám, že spácháním společenské sebevraždy ukážu, jak moc ji miluju,“ vysvětloval své chování.

Neulevil tím spíš ale hlavně svému svědomí?

Těžko mohl předpokládat, že vytáhnutím nevěry na veřejnost svou bývalou přítelkyni zvlášť potěší. Hlavně, když si dívka přeje zůstat v anonymitě, a přesto nyní jejich vztah rozebírají média a uživatelé sociálních sítích po celém světě.

„Omlouvám se Johanu-Olavovi, který si po svém zlatu zasloužil veškerou pozornost. A také se omlouvám mé bývalé přítelkyni, která se nedobrovolně ocitla v pozornosti médií. Doufám, že se jí daří dobře,“ vzkázal přes norský olympijský tým.

Zdá se, že zatímco s malorážkou je Laegreid ledově klidný a zvládá i ty nejvypjatější okamžiky závodu, když přijde na ženy, zachvátí ho těžko pochopitelná zbrklost. Nejprve se tři měsíce po seznámení s „láskou svého života“ dopustí nevěry, pak všechno vyklopí do televize, aniž by promyslel, jaké následky to může mít.

Možná štěstí, že ke svému vyjádření s omluvou připojil dovětek, že se k záležitosti už nebude vyjadřovat.

Kdo ví, s jakou informací ze svého osobního života by přišel příště.

Měla jen setiny sekundy. Fotografka sérií snímků zachytila pád Vonnové

Série fotografií fotografky agentury AP pádu Lindsey Vonnové v olympijském...

Rychlý prst na spoušti ukázala fotografka agentury AP, která sérií snímků zachytila počátek nedělní sportovní tragédie Lindsey Vonnové. Agentura zveřejnila combo jejích fotografií, které zachycují...

Hrozivý pád a odlet vrtulníkem. Vonnová si při olympijském sjezdu zlomila nohu

Vrtulník transportuje zraněnou Lindsey Vonnovou ze sjezdovky v Cortině.

Pádem a vážným zraněním skončil pro americkou lyžařku Lindsey Vonnovou olympijský comeback. Ve sjezdu v Cortině d’ Ampezzo startovala navzdory čerstvému zranění kolene, ale po pár sekundách skončila...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Snowboardistka Maděrová získala olympijské zlato, na trůnu střídá Ledeckou

Snowboardistka Zuzana Maděrová se svou zlatou olympijskou medailí.

Snowboardistka Zuzana Maděrová získala pro Česko první zlatou medaili ze zimních olympijských her v Miláně a Cortině. Na sjezdovce v Livignu vyhrála finále v paralelním obřím slalomu, když porazila...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Prezidentský pár na olympijském festivalu vítaly stovky lidí, Pavel dostal dort

Prezidentský pár dorazil na českobudějovické výstaviště, kde se odehrává...

Na olympijský festival v Českých Budějovicích ve středu po obědě dorazil prezidentský pár. Petr Pavel s manželkou Evou ve zhruba dvouhodinovém programu zvládl setkání s dobrovolníky i dětmi. Pavel si...

11. února 2026  8:27,  aktualizováno  13:57

Domácí trpaslík. Italové se mohli pokusit o tým z NHL, ale odmítli. Co vymyslí Jalonen?

Italské hokejové střídačce šéfuje finský stratég Jukka Jalonen.

Ač olympijský oheň v rámci zimních her po delší době pobývá namísto Asie v Evropě, pořádky v hokejovém turnaji se nemění. Domácí reprezentace do něj opět vyráží v roli nejslabšího hráče. Itálie má...

11. února 2026  13:40

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

První česká medaile na ZOH 2026 v Miláně a Cortině - Zuzana Maděrová (1. místo...

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se dvakrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

11. února 2026  13:27

Zabystřanovi olympijská jízda nesedla, v super-G je 17., Von Allmen má třetí zlato

Jan Zabystřan v akci v super-G (11. února 2026)

Jan Zabystřan na senzační prosincový triumf ze Světového poháru v olympijském super-G nenavázal. Český lyžař se do boje o medaile vůbec nedostal a skončil na děleném 17. místě se ztrátou 1,55 sekundy...

11. února 2026,  aktualizováno  13:26

5. den ZOH 2026 ONLINE: Zabystřanovi super-G nevyšlo, do akce jdou biatlonistky

Sledujeme online
Jan Zabystřan v akci v super-G (11. února 2026)

Pátý den zimních olympijských her v Miláně a Cortině d’Ampezzo se čeští sportovci představí v pěti různých disciplínách. Super-G má za sebou Jan Zabystřan, skončil ale za očekáváním na 17. místě....

11. února 2026  7:30,  aktualizováno  13:19

Co může za rozpadávání olympijských medailí? Nejspíš italský zákon

Americká sjezdařka Breezy Johnsonová ukazuje na tiskové konferenci problémy s...

Organizátoři olympijských her v Miláně a Cortině dál řeší kauzu medailí, které se při prudkém pohybu samovolně oddělí od stuhy. Ozvali se další sportovci, kterým se při oslavách rozpadla. A zdá se,...

11. února 2026  12:56

Holínky brát nemusíte, říká z milánské haly český organizátor. Dělníci prý jeli nonstop

Premium
Pavel Kuba, český organizátor, který má během zimní olympiády v Miláně na...

Od našeho zpravodaje v Itálii Najdete ji na jihovýchodním okraji Milána, mezi dírami a dálnicí A51. Ohromná stavba se třemi šedými prstenci stojí uprostřed ničeho a připomíná, jak si Italové zase jednou před velkolepou sportovní...

11. února 2026

Láska na olympiádě. Podívejte se, kteří sportovci v Itálii tvoří pár

Zleva Oksana Mastersová a Aaron Pike, Martina Sáblíková a Nikola Zdráhalová,...

Láska, rivalita i společné sny o medailích. Olympiáda v Miláně není jen o výkonech a rekordech, ale také o vztazích, které se píší přímo na sportovištích. Podívejte se, kteří sportovci přijeli na hry...

11. února 2026  11:57

Kanaďané opouštějí olympijskou vesnici. Luxusní hotel jim má pomoct ke zlatu

Sidney Crosby se usmívá s Markem Stonem na tréninku kanadských hokejistů.

S tou nabídkou přišla samotná NHL. Chcete opustit olympijskou vesnici a přestěhovat se do pětihvězdičkového hotelu? Američané odmítli, kanadští hokejisté však souhlasili. „Všichni zírají na Crosbyho...

11. února 2026  11:52

Freestylista Novák čeká na svůj olympijský závod. Pochlubil se památeční kolekcí

Nicholas Novák na lednových závodech v Lake Placid. Na ZOH Milán-Cortina 2026...

Český reprezentant ve freestyle lyžování Nicholas Novák si na své olympijské závody ještě několik dní počká. Devětadvacetiletý sportovec se ale v olympijském areálu rozhodně nenudí. Svůj den...

11. února 2026  11:37

Biatlon na ZOH ONLINE: Vytrvalostní závod, představí se i čtveřice Češek

Tereza Voborníková na třetím úseku smíšené štafety.

Po úterním vytrvalostním závodě mužů se v Anterselvě ve stejné disciplíně představí i biatlonistky. Nejdelší trať na olympijských hrách absolvují i čtyři Češky Tereza Vinklárková, Tereza Voborníková,...

11. února 2026  11:30

