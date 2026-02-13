Poté, co zhodnotil svůj výkon a pocity ze třiatřicátého místa, se otočil a pustil se do sledování finále.
„Tady je, dobře jede,“ komentoval její počínání a prstem ukazoval na telefon s přenosem.
Opravdu jela skvěle! Už od prvních metrů se rvala o každou pozici, držela se na třetí příčce, načež ukázala zkušenosti a prosmýkla se na druhou příčku.
„Pojď,“ povzbuzoval ji Mikyska.
Načež po stříbru vydechl: „Super!“
Po osmi letech zpět na olympijském pódiu! Adamczyková má stříbro
„I já jsem to sledoval,“ přikývl dvacátý Vítězslav Hornig, který mezi české novináře dorazil o pár minut později. „Vytáhl jsem telefon, chtěl jsem se podívat na výsledky a hned to na mě skočilo. Evce obrovská gratulace. Hodně to chtěla a zaslouží si to.“
Podobně mluvil i osmadvacátý Michal Krčmář: „Je to super, že se takhle dokázala vrátit, že si to užila. Každý český výsledek na této olympiádě je skvělý. Přece jen Peking nebyl, co se týče medailí, zrovna veselý. Už teď je to s Evkou lepší a věřím, že to bude ještě veselejší.“
O to větší radost měl, že se s Adamczykovou dobře zná. Oba pocházejí z Vrchlabí, oba na hrách v Pchjongčchangu slavili medaile. Ona bronz, on stříbro ve sprintu.
„Je to super. Šestadvacátého se máme sejít ve Vrchlabí na náměstí. Věřím, že i Evka přijede, tak se na tu medaili podívám alespoň takhle. Moc jí to přeju. Je to takové zvednutí nálady, i když u mě převládá hořkost z vlastního závodu,“ komentoval pokaženou střelbu vestoje, na níž zapsal dvě chyby.
Potkat se budou moci právě až po konci her v Česku.
Letošní sportovní svátek je v tomto specifický. Vzhledem k roztříštěnosti po celém severu Itálie je pro sportovce komplikované navštěvovat své kolegy. Pro biatlonisty jde dokonce o vyloženě nereálný úkol.
Jako jediní závodí v Anterselvě, odkud je do nejbližší jiné destinace – Cortiny d’Ampezzo, kde soutěží alpské lyžařky, curleři či skeletonisté – zhruba padesát kilometrů. Což v horách znamená hodně přes hodinu cesty.
Fillon Maillet ovládl sprint, zlato věnoval partnerce. Hornig finišoval dvacátý
Své kolegy tak musí sledovat na dálku. „Jo jo. Ve čtvrtek jsme koukali na hokej, pak na Ester Ledeckou, předtím Zuzku Maděrovou,“ popisoval Hornig. „A v úterý na Jirku Tuže. Vlastně na všechny.“
„Když můžeme, tak jiné sporty sledujeme hodně poctivě,“ potvrdil Mikyska. „Někdy nám dokonce běží dvě až tři obrazovky najednou. V pátek odpoledne dva hokejové zápasy, Metoděj Jílek… je potřeba multitasking.“
A minimálně zlatý rychlobruslař mu určitě udělal obrovskou radost...