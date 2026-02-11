Biatlon na ZOH ONLINE: Vytrvalostní závod, představí se i čtveřice Češek

Autor:
  11:30
Po úterním vytrvalostním závodě mužů se v Anterselvě ve stejné disciplíně představí i biatlonistky. Nejdelší trať na olympijských hrách absolvují i čtyři Češky Tereza Vinklárková, Tereza Voborníková, Lucie Charvátová a Jessica Jislová. Jak se jim daří, můžete od 14:15 sledovat v podrobné online reportáži.

Tereza Voborníková na třetím úseku smíšené štafety. | foto: Český biatlon / Igor Stančík, Vendula Stadlerová,  iDNES.cz

Jako první z Češek na trať s osmičkou vyběhne debutantka Vinklárková, která se po letošní sezoně rozloučí s profesionální kariérou. „Myslím, že mám vše v hlavě srovnané,“ říkala na poslední zastávce Světového poháru v Novém Městě na Moravě.

ONLINE: Vytrvalostní závod žen na olympiádě

Výkony biatlonistek budeme sledovat v podrobné reportáži.

„Odmalička jsem se snažila o účast na olympiádě, což se mi nyní podařilo. Líp se to už snad ani povést nemohlo. Jak se říká, v nejlepším se má přestat.“

Ve středečním závodu startuje i díky absenci Markéty Davidové, jež naskočila do nedělní smíšené štafety, ve které se jí ovšem nedařilo. I proto teď čeká, zda ještě některé klání v Anterselvě absolvuje. Sprint mají biatlonistky na programu v sobotu.

Další závodnicí ve středečním závodě je Voborníková, která startuje s číslem 18. Druhé člence smíšené štafety se v nejdelší disciplíně dařilo na domácí půdě v Novém Městě na Moravě, kde skončila desátá.

Střelecké trápení a navíc ty drhnoucí lyže. Dneska to servisu nevyšlo, pronesl Krčmář

Úvodní závod v olympijské Anterselvě absolvují Charvátová s Jislovou, obě jsou ve druhé polovině startovního pole. První zmiňovaná, jež nesla vlajku na slavnostním zahájení her v Cortině, pojede s číslem 51, Jislová vyběhne jako 74.

Jednou z největších favoritek na zisk zlaté medaile je první žena hodnocení Světového poháru Lou Jeanmonnotová z Francie (54), medailové ambice mají i její krajanky Julia Simonová (48) a Justine Braisazová-Bouchetová (56) či Němka Franziska Preussová (62).

Ani jedna z biatlonistek, které vybojovaly cenný kov ve vytrvalostním závodě na minulých hrách v Pekingu, už nezávodí. Tenkrát se na stupních vítězek seřadily Němka Denise Herrmannová, Francouzka Anais Chevalierová-Bouchetová a Norka Marte Olsbuová Röiselandová.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Finsko vs. KanadaHokej - Skupina A - 12. 2. 2026:Finsko vs. Kanada //www.idnes.cz/sport
12. 2. 14:30
  • 30.00
  • 28.20
  • 1.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Měla jen setiny sekundy. Fotografka sérií snímků zachytila pád Vonnové

Série fotografií fotografky agentury AP pádu Lindsey Vonnové v olympijském...

Rychlý prst na spoušti ukázala fotografka agentury AP, která sérií snímků zachytila počátek nedělní sportovní tragédie Lindsey Vonnové. Agentura zveřejnila combo jejích fotografií, které zachycují...

Hrozivý pád a odlet vrtulníkem. Vonnová si při olympijském sjezdu zlomila nohu

Vrtulník transportuje zraněnou Lindsey Vonnovou ze sjezdovky v Cortině.

Pádem a vážným zraněním skončil pro americkou lyžařku Lindsey Vonnovou olympijský comeback. Ve sjezdu v Cortině d’ Ampezzo startovala navzdory čerstvému zranění kolene, ale po pár sekundách skončila...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Snowboardistka Maděrová získala olympijské zlato, na trůnu střídá Ledeckou

Snowboardistka Zuzana Maděrová se svou zlatou olympijskou medailí.

Snowboardistka Zuzana Maděrová získala pro Česko první zlatou medaili ze zimních olympijských her v Miláně a Cortině. Na sjezdovce v Livignu vyhrála finále v paralelním obřím slalomu, když porazila...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Holínky brát nemusíte, říká z milánské haly český organizátor. Dělníci prý jeli nonstop

Premium
Pavel Kuba, český organizátor, který má během zimní olympiády v Miláně na...

Od našeho zpravodaje v Itálii Najdete ji na jihovýchodním okraji Milána, mezi dírami a dálnicí A51. Ohromná stavba se třemi šedými prstenci stojí uprostřed ničeho a připomíná, jak si Italové zase jednou před velkolepou sportovní...

11. února 2026

Kanaďané opouštějí olympijskou vesnici. Luxusní hotel jim má pomoct ke zlatu

Sidney Crosby se usmívá s Markem Stonem na tréninku kanadských hokejistů.

S tou nabídkou přišla samotná NHL. Chcete opustit olympijskou vesnici a přestěhovat se do pětihvězdičkového hotelu? Američané odmítli, kanadští hokejisté však souhlasili. „Všichni zírají na Crosbyho...

11. února 2026  11:52

Super-G na ZOH ONLINE: Zabystřanovi jízda nesedla, je mimo první desítku

Sledujeme online
Jan Zabystřan v akci v super-G (11. února 2026)

V prosinci senzačně triumfoval na zastávce Světového poháru v italském středisku Val Gardena, nyní by na úspěšné představení rád navázal. Lyžař Jan Zabystřan jede na olympijských hrách v Itálii...

11. února 2026,  aktualizováno  11:42

Freestylista Novák čeká na svůj olympijský závod. Pochlubil se památeční kolekcí

Nicholas Novák na lednových závodech v Lake Placid. Na ZOH Milán-Cortina 2026...

Český reprezentant ve freestyle lyžování Nicholas Novák si na své olympijské závody ještě několik dní počká. Devětadvacetiletý sportovec se ale v olympijském areálu rozhodně nenudí. Svůj den...

11. února 2026  11:37

Biatlon na ZOH ONLINE: Vytrvalostní závod, představí se i čtveřice Češek

Tereza Voborníková na třetím úseku smíšené štafety.

Po úterním vytrvalostním závodě mužů se v Anterselvě ve stejné disciplíně představí i biatlonistky. Nejdelší trať na olympijských hrách absolvují i čtyři Češky Tereza Vinklárková, Tereza Voborníková,...

11. února 2026  11:30

5. den ZOH 2026 ONLINE: Zabystřan pojede super-G, představí se i biatlonistky

Sledujeme online
Jan Zabystřan v akci v super-G (11. února 2026)

Pátý den zimních olympijských her v Miláně a Cortině d’Ampezzo přináší další boje o medaile. Super-G pojede Jan Zabystřan, který v této disciplíně senzačně triumfoval v prosinci ve Světovém poháru....

11. února 2026  7:30,  aktualizováno  11:22

Český homerun, moderní Slováci. Které hokejové dresy na OH se vám líbí nejvíc?

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Středeční odpoledne se v Miláně ponese ve znamení startu hokejového turnaje mužů. Události, která bude na olympijských hrách tradičně poutat velkou pozornost. Řeší se šance na medaile, sestavy, ale...

11. února 2026  10:16

Musíte vytrvat. Tužovi se píle vyplácí, trenér se bál, že medaile vyřadí servis

Jiří Tuž (4) v akci během semifinále sprintu klasicky mužů. (10. února 2026)

Od našeho zpravodaje v Itálii Byl prosinec a běžec na lyžích Jiří Tuž hovořil o svých cílech na nadcházející měsíce. Když došlo na téma italských her, tak se zamyslel: „Tuším, že půjde o olympiádu, na kterou se bude po letech...

11. února 2026  10:11

Naštěstí jsme malá země. Slováci vzývají vyspělou oporu, řeči o zázraku raději krotí

Juraj Slafkovský na tréninku slovenských hokejistů v Miláně.

Před čtyřmi lety vzal olympijský turnaj útokem. S košíkem na helmě, mimořádnou formou a nefalšovaným mladickým elánem. „Zase chci být rozdílovým hráčem,“ povídá Juraj Slafkovský. Musí, aby Slováci...

11. února 2026  9:20

Vicemistr světa si v tréninku zlomil krční páteř. O olympijský snowboardcross přijde

Snowboardcross - závod týmů. Zleva: Nick Baumgartner z USA, Kalle Koblet ze...

Australský snowboardista Cameron Bolton na olympiádě při pádu během tréninku v Livignu utrpěl dvě zlomeniny krční páteře. Podle národního olympijského výboru nejde o vážné zranění, ale na hrách...

11. února 2026  9:19

Kanaďané z Ústí: Hokejové zlato chceme i natruc Trumpovi. Co soudí o Češích?

Ústí nad Labem, 7. 2. 2026. Volejbalová extraliga, SK Volejbal Ústí nad Labem -...

Jejich láskou je volejbal, jejich vášní hokej. Tři kanadští mušketýři už hecují ústecké spoluhráče, že dospělá reprezentace javorových listů se na olympiádě pomstí za vyřazení jejich mladíků na...

11. února 2026  8:41

Komentátor si na olympiádě zapomněl vypnout mikrofon. Finále označil za nudu

Byla to nuda. Komentátor se omlouval za trapas během přenosu

Nepříjemný moment zažil během zimních olympijských her komentátor americké televize NBC Todd Richards. Po skončení finále mužského snowboardového Big Airu si totiž zapomněl vypnout mikrofon a jeho...

11. února 2026  8:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.