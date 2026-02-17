Biatlon na ZOH ONLINE: Muži pojedou štafetu, za Čechy startuje Mikyska

Aktualizujeme   11:00
Po dni volna je v Anterselvě opět na programu olympijský biatlonový závod, tentokrát štafeta mužů. V italském středisku se představí i česká čtveřice ve složení Tomáš Mikyska, Vítězslav Hornig, Petr Hák a Michal Krčmář. Jak se jim daří, můžete od 14:30 sledovat v podrobné reportáži.

Tomáš Mikyska ve sprintovém závodě na olympijských hrách. | foto: ČTK

Mikyska v aktuální sezoně Světového poháru rozjížděl dvě štafety, v Oberhofu a Ruhpoldingu, Češi v obou případech skončili šestí. „Mikys pro nás byl už dříve jasnou volbou na první úsek,“ řekl v Anterselvě kouč biatlonistů Michael Málek.

ONLINE: Štafeta mužů na olympijských hrách

Výkony biatlonistů sledujeme v podrobné reportáži.

Na druhý úsek trenéři zvolili osvědčeného Horniga, který pravidelně nastupuje do mužské i smíšené štafety. V aktuálním ročníku týmový závod ani jednou nevynechal, v Novém Městě na Moravě tak byl členem mixu, jenž dojel na třetím místě.

„Víťovým úkolem v úterý bude, aby udržel co největší kontakt. Nechceme, aby nám příliš brzy odjelo čelo závodu,“ konstatoval trenér Málek.

Po něm přebere štafetu dvaadvacetiletý Hák, pro kterého to bude premiéra v týmovém závodě na velké akci. Na olympijských hrách už absolvoval vytrvalostní klání, ve kterém se sedmi chybami skončil až na 81. místě. Do štafety dostal přednost před Mikulášem Karlíkem.

Překvapení v nominaci do štafety: Karlík nejede, Hák ano. Co pro něj rozhodlo?

„Myslím, že jsem připravený. Cítím se skvěle. Budu se snažit nenabrat větší ztrátu a přivézt štafetu na stejném nebo lepším umístění, než ji dostanu,“ řekl v pondělí. Už tradičně bude českou čtveřici finišovat nejzkušenější člen Krčmář.

Největšími favority na olympijské zlato jsou Norové a Francouzi. První zmiňovaní jedou v sestavě Martin Uldal, Johan-Olav Botn, Sturla Holm Laegreid a Vetle Sjaastad Christiansen. Druzí aspiranti na vítězství mají na soupisce Fabiena Clauda, Émiliena Jacquelina, Quentina Fillona Mailleta a Erica Perrota.

Výsledky

17. února 2026

