Mikyska v aktuální sezoně Světového poháru rozjížděl dvě štafety, v Oberhofu a Ruhpoldingu, Češi v obou případech skončili šestí. „Mikys pro nás byl už dříve jasnou volbou na první úsek,“ řekl v Anterselvě kouč biatlonistů Michael Málek.
Štafeta mužů na olympijských hrách
Výkony biatlonistů sledujeme v podrobné reportáži.
Na druhý úsek trenéři zvolili osvědčeného Horniga, který pravidelně nastupuje do mužské i smíšené štafety. V aktuálním ročníku týmový závod ani jednou nevynechal, v Novém Městě na Moravě tak byl členem mixu, jenž dojel na třetím místě.
„Víťovým úkolem v úterý bude, aby udržel co největší kontakt. Nechceme, aby nám příliš brzy odjelo čelo závodu,“ konstatoval trenér Málek.
Po něm přebere štafetu dvaadvacetiletý Hák, pro kterého to bude premiéra v týmovém závodě na velké akci. Na olympijských hrách už absolvoval vytrvalostní klání, ve kterém se sedmi chybami skončil až na 81. místě. Do štafety dostal přednost před Mikulášem Karlíkem.
„Myslím, že jsem připravený. Cítím se skvěle. Budu se snažit nenabrat větší ztrátu a přivézt štafetu na stejném nebo lepším umístění, než ji dostanu,“ řekl v pondělí. Už tradičně bude českou čtveřici finišovat nejzkušenější člen Krčmář.
Největšími favority na olympijské zlato jsou Norové a Francouzi. První zmiňovaní jedou v sestavě Martin Uldal, Johan-Olav Botn, Sturla Holm Laegreid a Vetle Sjaastad Christiansen. Druzí aspiranti na vítězství mají na soupisce Fabiena Clauda, Émiliena Jacquelina, Quentina Fillona Mailleta a Erica Perrota.