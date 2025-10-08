Biatlon na ZOH 2026: program, kdy jedou Češi, kde závody sledovat

Zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo slibují napínavou biatlonovou podívanou. Český tým se opět představí v ikonickém středisku Anterselva, které patří k nejnáročnějším tratím světového poháru. V našem textu najdete program závodů, českou nominaci i kde závody sledovat.

Markéta Davidová | foto: Luboš VáchaMAFRA

Na olympiádě v roce 2026 pojedou biatlonisté 11 medailových závodů. Česká reprezentace bude spoléhat hlavně na Michala Krčmáře a Markétu Davidovou. Soutěže budou probíhat ve známém areálu v Anterselvě od 7. do 21. února.

Program biatlonu na ZOH 2026:

DatumDisciplínaČas (orientační)Česká účastVýsledky
8. února (sobota)Smíšená štafeta14:05
10. února (pondělí)Mužský individuální závod – 20 km13:30
11. února (úterý)Ženský individuální závod – 15 km14:15
13. února (čtvrtek)Mužský sprint – 10 km14:00
14. února (pátek)Ženský sprint – 7,5 km14:00
15. února (sobota)Stíhací závody – muži11:15
Stíhací závody – ženy14:45
17. února (pondělí)Mužská štafeta – 4×7,5 km14:30
18. února (úterý)Ženská štafeta – 4×6 km14:45
20. února (čtvrtek)Muži – hromadný start – 15 km14:15
21. února (pátek)Ženy - hromadný start – 12,5 km14:15

Česká nominace na ZOH 2026:

Český tým:

K největším tahounům českého týmu by měli patřit Michal Krčmář a Markéta Davidová. Nominace bude doplněná po oficiálním zveřejnění.

Kde sledovat biatlonové závody na ZOH 2026:

Přímé přenosy z biatlonových závodů naladíte na veřejnoprávní stanici ČT sport i na webové platformě ČT sport Plus.

České biatlonové úspěchy na olympijských hrách:

Na poslední zimní olympiádě v Pekingu 2022 bylo nejlepším českým výsledkem 4. místo Markéty Davidové v závodě s hromadným startem, Michal Krčmář byl 16. ve sprintu. Výraznějších úspěchů česká reprezentace dosáhla v letech 2018 a 2014.

RočníkUmístěníDisciplína
2022 (Peking)4. místo - Markéta Davidovázávod s hromadným startem
2022 (Peking)16. místo - Michal Krčmářsprint na 10 km
2018 (Pchjončchang)2. místo - Michal Krčmářsprint na 10 km
2018 (Pchjončchang)3. místo - Veronika Vítkovásprint na 7,5 km
2014 (Soči)2. místo - Ondřej Moravecstíhací závod na 12,5 km
2014 (Soči)2. místo - Gabriela Soukalovázávod s hromadným startem na 12,5 km
2014 (Soči)2. místo - Gabriela Soukalová, Veronika Vítková, Jaroslav Soukup, Ondřej Moravecsmíšená štafeta
2014 (Soči)3. místo - Jaroslav Soukupsprint na 10 km
2014 (Soči)3. místo - Ondřej Moraveczávod s hromadným startem na 15 km
2014 (Soči)3. místo - Gabriela Soukalová, Veronika Vítková, Jitka Landová, Eva Puskarčíkováštafeta žen na 4x6 km
Výsledky

České curlerky zůstávají ve hře o olympiádu, ovládly předkvalifikaci

Ženská curlingová reprezentace vyhrála v Aberdeenu olympijskou předkvalifikaci a drží se ve hře o účast na únorových hrách v Itálii. Na skotském turnaji tým skipky Hany Synáčkové zvítězil ve všech...

České curlerky zůstávají ve hře o olympiádu, ovládly předkvalifikaci

Ženská curlingová reprezentace vyhrála v Aberdeenu olympijskou předkvalifikaci a drží se ve hře o účast na únorových hrách v Itálii. Na skotském turnaji tým skipky Hany Synáčkové zvítězil ve všech...

11. října 2025  16:20

Hanebný krok, zrada svědomí. Návrat Rusů na paralympiádu vyvolal ostré reakce

Proti byli Britové, Poláci, Češi, Švýcaři, Skandinávie, pobaltské státy, takřka celá Evropa. Přesto se to stalo. Ruští sportovci se mohou vrátit na paralympiády. Ne jako neutrálové, ale s plnou...

2. října 2025  6:01

Mezinárodní paralympijský výbor zrušil suspendaci Ruska a Běloruska

Mezinárodní paralympijský výbor (IPC) na svém generálním shromáždění v Soulu zrušil suspendaci Ruska a Běloruska, jež byla v platnosti od vpádu Ruska na Ukrajinu. Účast sportovců z těchto zemí na...

27. září 2025  10:43

Vázat tkaničku jednou rukou? Nemožné! Mistryni světa Hejnovou učila para atletka

Premium

Ačkoliv už sama nepokračuje v úspěšné kariéře a místo závodění se věnuje trénování, stejně přichází na Duklu ve sportovním oblečení. Že by Zuzana Hejnová vytáhla na atletický ovál syna Matyáše, který...

24. září 2025

