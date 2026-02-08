Biatlon na ZOH 2026: program, kdy jedou Češi, kde závody sledovat

Zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo slibují napínavou biatlonovou podívanou. Český tým se opět představí v ikonickém středisku Anterselva. V našem textu najdete program závodů, českou nominaci i kde závody sledovat.

Vítězslav Hornig na střelnici během biatlonové smíšené štafety na olympijských hrách. | foto: AP

Na olympiádě v roce 2026 pojedou biatlonisté 11 medailových závodů. Česká reprezentace bude spoléhat hlavně na Michala Krčmáře a Markétu Davidovou. Soutěže probíhají ve známém areálu v Anterselvě od 7. do 21. února.

Program biatlonu na ZOH 2026:

DatumDisciplínaČas (orientační)Česká účastVýsledky
8. února (neděle)Smíšená štafeta14:05Hornig, Krčmář, Voborníková, Davidová11. místo
10. února (úterý)Mužský individuální závod – 20 km13:30
11. února (středa)Ženský individuální závod – 15 km14:15
13. února (pátek)Mužský sprint – 10 km14:00
14. února (sobota)Ženský sprint – 7,5 km14:00
15. února (neděle)Stíhací závody – muži11:15
15. února (neděle)Stíhací závody – ženy14:45
17. února (úterý)Mužská štafeta – 4×7,5 km14:30
18. února (středa)Ženská štafeta – 4×6 km14:45
20. února (pátek)Muži – hromadný start – 15 km14:15
21. února (sobota)Ženy - hromadný start – 12,5 km14:15

Česká nominace na ZOH 2026:

V ženském týmu nechybí Markéta Davidová, která kvůli zdravotním komplikacím vynechala závody SP v Novém Městě na Moravě. V nominaci jsou i Tereza Voborníková, Jessica Jislová a Lucie Charvátová. Roli náhradnice budou plnit Ilona Plecháčová a Heda Mikolášová.

Tým mužů se bude opírat o Michala Krčmáře, jenž si připíše čtvrtou a zřejmě poslední olympijskou účast. Nechybí ani Vítězslav Hornig, Mikuláš Karlík a Tomáš Mikyska. Roli pátého muže zaujme Petr Hák, který nahradil Jonáše Marečka. Mareček je společně s Adamem Václavíkem pro olympijské hry náhradníkem.

Nominace biatlonistů na ZOH 2026

Kde sledovat biatlonové závody na ZOH 2026:

  • Přímé přenosy z biatlonových závodů naladíte na veřejnoprávní stanici ČT sport i na webové platformě ČT sport Plus.
  • Přenosy všech olympijských soutěží nabídnou stanice Eurosport 1 a Eurosport 2 a také jejich streamovací služba HBO Max (většinou bez českého komentáře).
  • HBO Max můžete na tři měsíce získat zcela zdarma, pokud se stanete novým členem programu iDNES Premium na jeden rok! Nabídka platí i pro stávající uživatele, kteří si své roční předplatné prodlouží.

České biatlonové úspěchy na olympijských hrách:

Na poslední zimní olympiádě v Pekingu 2022 bylo nejlepším českým výsledkem 4. místo Markéty Davidové v závodě s hromadným startem, Michal Krčmář byl 16. ve sprintu. Výraznějších úspěchů česká reprezentace dosáhla v letech 2018 a 2014.

RočníkUmístěníDisciplína
2022 (Peking)4. místo - Markéta Davidovázávod s hromadným startem
2022 (Peking)16. místo - Michal Krčmářsprint na 10 km
2018 (Pchjončchang)2. místo - Michal Krčmářsprint na 10 km
2018 (Pchjončchang)3. místo - Veronika Vítkovásprint na 7,5 km
2014 (Soči)2. místo - Ondřej Moravecstíhací závod na 12,5 km
2014 (Soči)2. místo - Gabriela Soukalovázávod s hromadným startem na 12,5 km
2014 (Soči)2. místo - Gabriela Soukalová, Veronika Vítková, Jaroslav Soukup, Ondřej Moravecsmíšená štafeta
2014 (Soči)3. místo - Jaroslav Soukupsprint na 10 km
2014 (Soči)3. místo - Ondřej Moraveczávod s hromadným startem na 15 km
2014 (Soči)3. místo - Gabriela Soukalová, Veronika Vítková, Jitka Landová, Eva Puskarčíkováštafeta žen na 4x6 km
