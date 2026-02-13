Krčmář už ví, jaké je získat ve sprintu olympijskou medaili – před osmi lety v Pchjongčchangu zajel svůj životní závod, za který byl odměněn stříbrem.
A bronz Lucie Charvátové z mistrovství světa v Anterselvě ukazuje, že také v italském středisku může nejkratší disciplína přinést nečekané výsledky.
ONLINE: Sprint mužů na 10 km na ZOH v Anterselvě
Sledujeme v podrobné reportáži od 14:00.
Jako první z Čechů absolvuje desetikilometrovou trať Mikyska, jenž se vrací do dění po krátké nemoci, kvůli které přišel o úterní vytrvalostní závod. Startuje s číslem 4 hned ve 14:02.
Krčmář vyráží do závodu jako šestadvacátý ve 14:13, Hornig jede o šest minut později a má číslo 38.
Poslední z české čtveřice vyráží na trať Karlík. Jede s číslem 68, na stejné příčce mimochodem dokončil úterní vytrvalostní klání. Tentokrát si nejen on myslí na mnohem lepší výsledek.
|
Biatlon na ZOH 2026: program, kdy jedou Češi, kde závody sledovat
Ve sprintu je totiž ve hře také postup do nedělního stíhacího závodu, kam projde šedesát nejlepších závodníků, kteří pak startují podle odstupů v cíli sprintu. Dobrý páteční výkon tak může ulehčit cestu za dalším cenným výsledkem.
Šampion sprintu z Pekingu Johannes Bö ukončil před touto sezonou kariéru, obhájce zlata tak chybí a pomyslný trůn pro krále disciplíny je prázdný.
Zálusk na něj má celá řada závodníků, hlavně pak těch, kterým se vytrvalostní závod nepovedl podle představ.
Například lídr disciplíny ve Světovém poháru Tommaso Giacomel si od startu před domácím publikem určitě představoval víc než šesté místo. Navíc když Itálii z biatlonu stále chybí individuální olympijské zlato.
|
POHLED: Důkaz lásky, nebo úleva svědomí? Jak nevěrný medailista zradil i podruhé
Mezi favority jednoznačně patří všichni tři úterní medailisté: Nor Johan-Olav Botn, Francouz Eric Perrot i další Nor Sturla Holm Laegreid – ačkoliv u něj těžko soudit, nakolik se dokáže koncentrovat na závod po všem, co se kolem něj za poslední tři dny odehrálo.
Ukázat se jistě budou chtít také Švédové Ponsiluoma se Samuelssonem, další dva Norové Christansen s Dale-Skjevdalem nebo Francouz Fillon Maillet.