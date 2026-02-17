Přestaňte ponižovat ruské sportovce, vzkazuje Šipulin. Jinak medaili nevrátí

O víkendu proběhly v olympijském biatlonovém středisku v italské Anterselvě medailové ceremoniály, které se vůbec netýkaly současného dění. Sešli se při nich na pódiu závodníci, kteří už dávno ukončili kariéru, a některé cenné kovy byly šestnáct let staré. Co má tato zvláštní akce znamenat? Pouze to, že po usvědčení ruského biatlonisty z dopingu, se olympijské medaile z Vancouveru a Soči konečně dostaly k jejich správným majitelům.
Ruský biatlonista Anton Šipulin na trati vytrvalostního závodu na MS v...

Ruský biatlonista Anton Šipulin na trati vytrvalostního závodu na MS v Hochfilzenu. | foto: Reuters

Medailisté z olympijského hromadného závodu ve Vancouveru. Zleva stříbrný Pavol...
Medailisté ze štafety mužů na olympiádě v Soči. Nahoře zlatí Němci Schempp,...
Jevgenij Usťugov během závodu SP s hromadným startem na 15 kilometrů v Pokljuce.
Zleva: Francouz Simon Fourcade, Němec Peiffer a Rus Usťugov na stupních vítězů
Tři dodatečné medailové ceremoniály se týkaly závodu s hromadným startem z Vancouveru a mužské štafety z Vancouveru i Soči.

Ve všech totiž původně na cenný kov dosáhl Rus Jevgenij Usťugov, kterého v roce 2020 Mezinárodní biatlonová unie potrestala za nestandardní nálezy v biologickém pasu a také analýzy dat z informačního systému moskevské laboratoře.

Usťugov před šestnácti lety ovládl olympijský hromadný závod, mužské štafetě pomohl k bronzu a o čtyři roky později s ní slavil zlato. IBU mu anulovala výsledky od ledna 2010 až do konce sezony 2013/2014, což zahrnovalo všechny tři medailové olympijské závody.

„Presumpce neviny z nás byla servána už dávno. WADA a MOV vytvořily systém, ve kterém je téměř nemožné se bránit. Nikdy jsem se necítil tak bezbranně. Malý člověk, kterého drtí tlak WADA a MOV,“ lamentoval Usťugov v rozhovoru pro TASS.

Proti rozhodnutí se odvolával k Arbitrážnímu soudu pro sport i ke švýcarskému civilnímu soudu, ani v jednom případě ale neuspěl. Poslední verdikt padl v květnu loňského roku, dřív proto nebylo možné medaile přerozdělit.

Až nyní v Anterselvě si Martin Fourcade došel pro zlato z hromadného závodu - své šesté olympijské zlato, Švédové dodatečně získali bronz z mužské štafety a medaile z mužské štafety v Soči změnily majitele kompletně.

Anton Šipulin v cílové rovince mužské štafety na olympiádě v Soči předstihl Simon Schemppa.

Zlato nově patří Němcům, stříbro slavili Rakušané a bronz mají Norové, kteří byli v Soči po trestném kole Emila Svendsena na posledním úseku jako superfavorité ze čtvrtého místa obzvlášť zklamáni.

Jenže zatímco Němci své původní stříbrné medaile odevzdali olympijskému výboru, a ten je následně předal Rakušanům, kteří zase své bronzy posunuli k Norům, pro Němce se musely shánět nové zlaté medaile.

„Pochybuju, že ty naše jsou od Rusů, protože na nich nejsou žádné škrábance. Předpokládám, že by na nich pár škrábanců udělali, než by je poslali pryč,“ dumal člen vítězné štafety Erik Lesser.

Medailisté ze štafety mužů na olympiádě v Soči. Nahoře zlatí Němci Schempp, Peiffer, Böhm a Lesser. Vlevo stříbrní Rakušané Eder, Landertinger, Mesotisch a Sumann. Vpravo bronzoví Norové Svendsen, Björndalen, Tarjei Bö a Johannes Bö. Pouze Rakušan Eder je z dvanáctky medailistů stále aktivním závodníkem.

Jeho úvahu následně potvrdil Anton Šipulin, finišman Rusů v Soči, pro kanál Match TV. „Neodevzdal jsem ji, proč? Vybojoval jsem ji. Je moje, nevzdám se jí.“

Po konci kariéry se Šipulin stal poslancem Státní dumy za Putinovu stranu Jednotné Rusko.

Na Instagramu následně svůj postoj rozvedl: „V okamžiku, kdy byli naši sportovci vyřazeni ze soutěží, porušilo se hlavní pravidlo: oddělení sportu od politiky. Až se Mezinárodní olympijský výbor a sportovní federace rozhodnou toto pravidlo znovu dodržovat, až vrátí našim sportovcům vlajku a hymnu, až je přestanou ponižovat ‚neutrálním statusem‘, teprve pak svou medaili vrátím.“

