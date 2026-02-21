Biatlon na ZOH 2026 ONLINE: Hromadný závod žen pojede i Voborníková

Biatlonové dění v olympijské Anterselvě uzavírá v sobotu odpoledne závod s hromadným startem žen. Z Češek se do něj kvalifikovala pouze Tereza Voborníková, která hromadné klání absolvuje pod pěti kruhy vůbec poprvé. Naopak Italka Dorothea Wiererová a Němka Franziska Preussová se v něm rozloučí s kariérou. Závod sledujte od 14:15 v podrobné online reportáži.

Tereza Voborníková během stíhacího závodu na ZOH 2026. | foto: Český biatlon / Igor Stančík

Přestože Voborníková patří už několik sezon do širší biatlonové světové špičky, závod s hromadným startem absolvuje na vrcholné akci teprve podruhé v kariéře. Na mistrovství světa v Oberhofu finišovala jako osmnáctá, na dalších dvou šampionátech se mezi elitní třicítku nedostala.

Jejím maximem z této disciplíny je osmé místo na závěr minulé sezony, těsně před olympiádou skončila čtrnáctá v Novém Městě.

Do hromadného závodu na olympijských hrách se kvalifikuje jiným způsobem než běžně při Světovém poháru. Z průběžného hodnocení seriálu má start zajištěno jen 15, a ne 25 biatlonistek, zároveň má každá země maximálně čtyři místa.

Paradoxně tak o start přijde obhájkyně zlata Justine Braisazová-Bouchetová. Francouzka je sice v hodnocení Světového poháru na deváté příčce, čtyři startovní pozice ale obsadily Lou Jeanmonnotová a Camille Benedová, které jsou v seriálu před ní, a Julia Simonová s Oceane Michelonovou jako medailistky z vrcholících her.

Čtyři místa mají také Švédky, mimo jiné s aktuální mistryní světa Elvirou Öbergovou. Švédky sice slavily stříbro ve štafetě, individuální medaile jim ale v Anterselvě zatím chybí.

Šestý Krčmář: Wow, divoký závod! Bláznivý. Plný emocí, nahoru dolů. Ale krásný

Velká očekávání budou mít domácí fanoušci znovu od Lisy Vittozziové, která minulou neděli vládla stíhačce. Její krajanka Wiererová absolvuje svůj poslední závod kariéry, stejně jako Němka Preussová.

Zatímco loučení Italky bylo dlouho dopředu známé, Preussová teprve v lednu oznámila, že aktuální sezona je její poslední. A v pátek k nemalému překvapení sdělila, že závěrečný olympijský závod bude také její rozlučkou s kariérou.

„Přišla správná chvíle se s biatlonem rozloučit. Zítřek proto už pro mě nebude o čase nebo o výsledku. Bude o vděčnosti a stoprocentním odevzdání,“ napsala na svém Instagramu.

One last dance tomorrow! After the Olympic Games, it's time to call it a career. Franziska Preuss has announced that the Olympic mass start will be her very last race.

All the best and lots of success tomorrow, Franzi! Show everyone what you‘re capable of one more time! Thank you for all the beautiful, emotional and great moments in your biathlon career. ⁣

Mach's gut, Franzi! ⁣

: @nordicfocus | #Biathlon #Olympics #MilanoCortina2026 #Wintersports

