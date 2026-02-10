Už ve 13:35 s číslem 10 startuje do závodu debutant na olympiádě Petr Hák. Ještě do minulé sezony junior se dostal do olympijské sestavy jako náhradník a trenéři ho nakonec kvůli nachlazení Tomáše Mikysky museli využít hned v prvním individuálním klání her.
ONLINE: Vytrvalostní závod mužů na 20 km na ZOH
Hák absolvoval zkrácený vytrvalostní závod na konci ledna v Novém Městě, kde z dvaceti terčů minul tři, v IBU Cupu už tuto sezonu ale předvedl v nejdelším klání i bezchybnou střelbu a obsadil páté místo.
Čtyři minuty po Hákovi startuje s osmnáctkou Michal Krčmář. Nejzkušenější člen českého týmu byl už v olympijském vytrvalostním závodě sedmý, když v Pchjongčchangu zastřílel s jedinou chybou.
Bezchybný vytrvalostní závod předvedl naposled před osmi lety na Světovém poháru v Ruhpoldingu, kde díky tomu obsadil pátou příčku.
S číslem 34 vyráží do závodu Vítězslav Hornig, kterého čeká první individuální klání na olympijských hrách. Naladil se na něj bezchybnou střelbou v nedělní smíšené štafetě, zároveň ho může motivovat loňský vytrvalostní závod v Ruhpoldingu, kde si pátým místem zapsal nejlepší výsledek kariéry.
Na posledního českého reprezentanta se musí počkat až do sedmé desítky startovní listiny, Mikuláš Karlík jede s číslem 66. Šestadvacetiletého biatlonistu nejspíš stále trochu pronásleduje myšlenka na olympijský vytrvalostní závod v Pekingu, kde jel až do poslední střelby o nejlepší desítku a možná by mohl zabojovat i o první šestku.
Kdyby však udržel do té doby perfektní práci s malorážkou. Na závěr si závod pokazil třemi trestnými minutami a skončil na 31. místě. Má tak ve své olympijské historii co napravovat.
Zlato z Pekingu v úterý obhajuje Quentin Fillon Maillet, který už na této olympiádě získal zlato s francouzskou smíšenou štafetou. V té byl členem také Eric Perrot, aktuální mistr světa ve vytrvalostním závodě a další z velkých favoritů na vítězství.
Italové vkládají velké naděje do Tommasa Giacomela, který má tuto sezonu parádní formu a v neděli slavil se smíšenou štafetou stříbro.