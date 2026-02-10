Biatlon na ZOH 2026 ONLINE: Muži pojedou vytrvalostní závod. Jak se vydaří Čechům?

Individuální klání biatlonistů v programu olympijských her startují v úterý vytrvalostním závodem mužů. Zapojí se do něj i kvarteto českých reprezentantů. Na jaký výsledek v Anterselvě dosáhnou? Sledujte v podrobné online reportáži od 13:30.
Švédský biatlonista Sebastian Samuelsson střílí vestoje při olympijské smíšené štafetě. | foto: Reuters

Už ve 13:35 s číslem 10 startuje do závodu debutant na olympiádě Petr Hák. Ještě do minulé sezony junior se dostal do olympijské sestavy jako náhradník a trenéři ho nakonec kvůli nachlazení Tomáše Mikysky museli využít hned v prvním individuálním klání her.

Hák absolvoval zkrácený vytrvalostní závod na konci ledna v Novém Městě, kde z dvaceti terčů minul tři, v IBU Cupu už tuto sezonu ale předvedl v nejdelším klání i bezchybnou střelbu a obsadil páté místo.

Čtyři minuty po Hákovi startuje s osmnáctkou Michal Krčmář. Nejzkušenější člen českého týmu byl už v olympijském vytrvalostním závodě sedmý, když v Pchjongčchangu zastřílel s jedinou chybou.

Davidová vynechá vytrvalostní závod. Ve štafetě mě bolest neomezovala, vzkázala

Bezchybný vytrvalostní závod předvedl naposled před osmi lety na Světovém poháru v Ruhpoldingu, kde díky tomu obsadil pátou příčku.

S číslem 34 vyráží do závodu Vítězslav Hornig, kterého čeká první individuální klání na olympijských hrách. Naladil se na něj bezchybnou střelbou v nedělní smíšené štafetě, zároveň ho může motivovat loňský vytrvalostní závod v Ruhpoldingu, kde si pátým místem zapsal nejlepší výsledek kariéry.

Biatlon na ZOH 2026: program, kdy jedou Češi, kde závody sledovat

Na posledního českého reprezentanta se musí počkat až do sedmé desítky startovní listiny, Mikuláš Karlík jede s číslem 66. Šestadvacetiletého biatlonistu nejspíš stále trochu pronásleduje myšlenka na olympijský vytrvalostní závod v Pekingu, kde jel až do poslední střelby o nejlepší desítku a možná by mohl zabojovat i o první šestku.

Kdyby však udržel do té doby perfektní práci s malorážkou. Na závěr si závod pokazil třemi trestnými minutami a skončil na 31. místě. Má tak ve své olympijské historii co napravovat.

Zlato z Pekingu v úterý obhajuje Quentin Fillon Maillet, který už na této olympiádě získal zlato s francouzskou smíšenou štafetou. V té byl členem také Eric Perrot, aktuální mistr světa ve vytrvalostním závodě a další z velkých favoritů na vítězství.

Italové vkládají velké naděje do Tommasa Giacomela, který má tuto sezonu parádní formu a v neděli slavil se smíšenou štafetou stříbro.

Měla jen setiny sekundy. Fotografka sérií snímků zachytila pád Vonnové

Série fotografií fotografky agentury AP pádu Lindsey Vonnové v olympijském...

Rychlý prst na spoušti ukázala fotografka agentury AP, která sérií snímků zachytila počátek nedělní sportovní tragédie Lindsey Vonnové. Agentura zveřejnila combo jejích fotografií, které zachycují...

Hrozivý pád a odlet vrtulníkem. Vonnová si při olympijském sjezdu zlomila nohu

Vrtulník transportuje zraněnou Lindsey Vonnovou ze sjezdovky v Cortině.

Pádem a vážným zraněním skončil pro americkou lyžařku Lindsey Vonnovou olympijský comeback. Ve sjezdu v Cortině d' Ampezzo startovala navzdory čerstvému zranění kolene, ale po pár sekundách skončila...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Snowboardistka Maděrová získala olympijské zlato, na trůnu střídá Ledeckou

Snowboardistka Zuzana Maděrová se svou zlatou olympijskou medailí.

Snowboardistka Zuzana Maděrová získala pro Česko první zlatou medaili ze zimních olympijských her v Miláně a Cortině. Na sjezdovce v Livignu vyhrála finále v paralelním obřím slalomu, když porazila...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Adamczyková předvedla olympijský outfit. Závodní soupravu jí navrhla kamarádka

Eva Adamczyková během snowboardcrossového tréninku v italském Livignu. (6....

Snowboardcrossařka Eva Adamczyková se v Livignu připravuje na svůj třetí olympijský start. Stejně jako řada dalších sportovců vyrazí do závodů pod pěti kruhy v novém outfitu, jehož podobu o víkendu...

10. února 2026  11:30

Strýcová: Sport bolí, když ti na něm záleží. Ale dal mi sílu, která překonává těžkosti

Barbora Strýcová přebírá Cenu Věry Čáslavské během Olympijského festivalu v...

Na kurtech bavila diváky technickou hrou, nekonečnou bojovností i emocemi. Kariéra české tenistky Barbory Strýcové je ověnčená řadou úspěchů a ocenění. Na pokračujícím Olympijském festivalu na...

10. února 2026  11:26

Nebláznit, šetřit silou. Jak skokan, který se bál výšek, ovládl olympijský závod

Německý skokan Philipp Raimund se zlatou medailí ze závodu na středním můstku....

Není to ani rok, co německý skokan na lyžích Philipp Raimund nenastoupil do finále Světového poháru v letech na lyžích v Planici s překvapivým vysvětlením: má strach z výšek! Sklidil za to posměch...

10. února 2026

Tuž byl v kvalifikaci sprintu čtvrtý. Do vyřazovacích bojů jdou i Janatová a Černý

Český běžec na lyžích Jiří Tuž

Čtvrtý nejlepší čas zajel v kvalifikaci olympijského sprintu klasickou technikou český běžec na lyžích Jiří Tuž. Do vyřazovacích bojů se v Predazzu probojovali také Kateřina Janatová a Ondřej Černý....

10. února 2026  10:11,  aktualizováno  10:58

4. den ZOH 2026 ONLINE: Tuž výborně rozjel sprint, biatlonisty čeká vytrvalostní závod

Sledujeme online
Biatlonista projíždí areálem v Anterselvě během tréninku.

Slibný start do čtvrtého dne olympijského programu obstaral běžec na lyžích Jiří Tuž, který obsadil v kvalifikaci čtvrté místo. Vyřazovací boje mu začínají po poledni. V Cortině nastoupily lyžařky do...

10. února 2026  8:15,  aktualizováno  10:55

Biatlon na ZOH 2026 ONLINE: Muži pojedou vytrvalostní závod. Jak se vydaří Čechům?

Sledujeme online
Švédský biatlonista Sebastian Samuelsson střílí vestoje při olympijské smíšené...

Individuální klání biatlonistů v programu olympijských her startují v úterý vytrvalostním závodem mužů. Zapojí se do něj i kvarteto českých reprezentantů. Na jaký výsledek v Anterselvě dosáhnou?...

10. února 2026  10:45

Rulíkova troufalá sázka na Hertlův gang. Aneb první lajny od Nagana do Milána

Opory národního týmu se baví s trenérem Radimem Rulíkem.

Jedna lajna jako výkladní skříň českého hokeje. Tři borci, kteří v NHL míří za pokořením třicetigólové hranice. Geniální bavič David Pastrňák, statný střelec Tomáš Hertl a smělý rychlík Martin Nečas....

10. února 2026  10:40

Růžička: Smáli se mi, že Červenka je moje dítě, teď je nejlepší v Evropě

Vladimír Růžička, trenér Slovanu Ústí nad Labem, během zápasu s Kralupy nad...

Jako kapitán dovedl Čechy k největšímu úspěchu v hokejové historii, ale vzpomínání na zlaté Nagano po Vladimíru Růžičkovi nechtějte. „Je to už dávná minulost, ale vryté v paměti to zůstane do konce...

10. února 2026  9:11

Sníme, milujeme, padáme. Nelituji ničeho. Vonnová poprvé po svém pádu promluvila

Američanka Lindsey Vonnová a její pád při olympijském sjezdu.

Tvrdě pracovala, aby dosáhla svého cíle. Olympijského startu nelituje. Lindsey Vonnová poprvé po svém těžkém pádu krátce po startu sjezdu promluvila. Smířeně. Odhodlaně. Utrpěla komplikovanou...

10. února 2026  9:11

Budu jezdit na prkně. Je to lepší, tvrdil pětiletý Zabystřan v prvním rozhovoru

Jan Zabystřan během oficiálního tréninku mužů ve sjezdu v Bormiu. (6. února...

Zlatý hattrick se nakonec nekonal, podporu ale Ester Ledecká cítila už před startem. Řada sportovních kolegů jí držela palce a přála další olympijský úspěch. Originálním způsobem se ozval také lyžař...

10. února 2026

Ostrá jako břitva. A teď milionářka. Kouč o Maděrové, těžkých začátcích i bolavé kyčli

Zlatá olympijská medailistka Zuzana Maděrová s trenérem Evženem Marešem.

Od našeho zpravodaje v Itálii Je to příběh s až pohádkovým nádechem. V osmi letech se jí ujal a už nepustil. Není pak divu, že při olympijském závodě Zuzany Maděrové v paralelním obřím slalomu její kouč Evžen Mareš zestárl o pár...

10. února 2026  8:48

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

9. února 2026  23:32,  aktualizováno  10. 2. 8:33

