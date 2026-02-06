Zrádná výška, složité nádechy. Čtvrtá rána už bývá na hraně. Tam, kde biatlonisté trpí

Tomáš Macek
  18:00
Od našeho zpravodaje v Itálii - Majestátní vrcholky Dolomit, úžasné scenérie, romantické jezero, po většinu roku modrá obloha. „Je to jedno z nejlegendárnějších míst v celém biatlonu,“ říká Sturla Holm Laegreid, sedminásobný mistr světa. Ale také z nejzrádnějších. Anterselva či chcete-li Antholz. 1 650 metrů nad mořem. Výš žádné středisko Světového poháru biatlonistů nenajdete.
Andrejs Rastorgujevs z Lotyšska během tréninku (6. února 2026)

Andrejs Rastorgujevs z Lotyšska během tréninku (6. února 2026) | foto: Matthew ChildsReuters

Biatlonisté trénují v Anterselvě před zahájením olympijských her.
Jakob Kulbin z Estonska (vpravo) během tréninku biatlonu na zimních...
Tuomas Harjula z Finska během tréninku biatlonu v Anterselvě v Itálii (6. února...
Johan-Olav Botn z Norska se účastní tréninku biatlonu na zimních olympijských...
10 fotografií

V řídkém vzduchu tu srdce bije rychleji, tělo se hůře okysličuje, dýchání je rychlejší, únava větší a závodníkům se na střelnici víc klepou ruce. Ovlivněn může být krevní tlak, přicházejí bolesti hlavy.

„Je to tu vyčerpávající. Ta výška je krutá. Často si ani ve sjezdu neodpočinu,“ postěžuje si německá olympijská debutantka Selina Grotianová.

Johannes Bö v minulosti pravidelně vybíhal po schodech místní tribuny, aby podle stupně zadýchání zjistil, nakolik už zdejšímu vzduchu přivykl. „Ty schody jsou můj indikátor formy,“ říkával.

Hlava neví, co bude druhý den, říká Davidová. Trenéři s ní počítají do štafety

Dominik Windisch, bývalý italský biatlonista a expert televize RAI, tvrdí: „Řízení příjmu kyslíku na trati je ten nejzáludnější problém.“

S čímž souhlasí také Michal Krčmář: „Určitě nás tu budou závody bolet víc, obzvlášť když se budou kumulovat. Tak tomu bylo už při šampionátu v roce 2020. Není to jako závodit třeba v Ruhpoldingu. Popadáte dech, ale musíte se s tím naučit pracovat.“

Když už si po týdnu v Anterselvě myslel, že má aklimatizaci zdárně za sebou, kouči naordinovaný rychlý trénink mu ukázal: „Zadarmo to nepůjde. Opravdu to chce ty rány odpracovat a nepodceňovat.“

Strategie dvou nádechů

Windisch radí, aby si závodníci dopřáli během střelby o jeden nádech víc než obvykle.

Střílet na dva nádechy mezi ranami je v Südtirol Areně skutečně obvyklejší než kde jinde.

„Při svěťácích v Anterselvě jde o běžnou praxi,“ povídá trenér českých mužů Ondřej Moravec. „Dáte dvě tři rány na dva nádechy, pak se tělo srovná a dál jste schopni střílet na jeden. To si musí každý vyhodnotit sám.“

Jakob Kulbin z Estonska (vpravo) během tréninku biatlonu na zimních olympijských hrách 2026 v Anterselvě v Itálii. (6. února 2026)

Krčmář přikyvuje: „Ale nebudu si před startem plánovat, na kolik nádechů položky půjdu. Věřím svému tělu, že to v aktuální moment správně odhadne.“

Lucie Charvátová zatím na tréninku střílí na jeden nádech. „Ale určitě pomaleji. Víc si rány hlídám a zároveň v mysli očekávám, kdy mi ten dech dojde. Čtvrtá rána už bývá na hraně. Takže někdy pro mě platí: čím dřív to odstřílíš, tím líp.“

V Anterselvě se současně výrazně projevuje, že zkušenosti s místními podmínkami jsou neocenitelné.

Charvátová: Kam já se to přihlásila? Bála jsem se, že jsem něco provedla

„Přijedete na střelnici a říkáte si: Mělo by to už být dobré – a ono není,“ vykládá Moravec. „Čím víckrát tu zkušenost zažijete, tím míň vás ten zvláštní stav překvapí.“

V tomto směru je Krčmář veteránem, v Anterselvě závodí rok co rok od ledna 2014. Naopak dvaadvacetiletý Petr Hák je zde poprvé.

„Ti mladí jsou z toho vykulení a diví se, co se tady s nimi děje,“ povídá sportovní ředitel Ondřej Rybář.

Trenér Michael Málek zatím Háka uklidňuje a Krčmář glosuje: „Petr umí střílet moc dobře. Jen není zvyklý na tenhle nekomfort a na to, jak najednou řešit na střelnici situaci s dechem, která mu v první chvíli připadá neřešitelná. Musí si takovými stavy projít.“

Opíchané uši Čechů

Tomáše Mikysku naopak vysoká nadmořská výška ovlivňuje natolik, že špatně spí. Proto jej raději na dva dny poslali do olympijské vesnice v údolí, aby se tam dal trochu dohromady.

Většina týmů tam nebydlí. Kvůli snazší aklimatizaci volí strategii spaní ve vyšších polohách, tedy mimo vesnici. „S námi jsou tady nahoře v penzionu Němci, o kus dál bydlí v hotelu Švédové, Francouzi a Estonci, nad jezerem Belgičané, po okolí další,“ vypočítává Málek.

Organizátoři chystají střelecké terče pro závody biatlonistů na olympijských hrách.

Problém zvaný aklimatizace byl i důvodem, proč Češi najeli do Anterselvy minulý čtvrtek a proč absolvovali větší množství vysokohorských kempů v přípravě na sezonu. Po každém tréninku mají Krčmář a spol. opíchané uši od biochemických testů.

„Zatím nám výsledky biochemie ukazují, že aklimatizace probíhá dobře,“ tvrdí Rybář. „Že někdo i nadále ještě popadá dech, je normální, to se srovná. Ale znáte to, můžete mít jakékoliv predikce a pak se blbě vyspíte a všechno je zase jinak.“

Specifickým úkazem v českém týmu je Markéta Davidová, která v Anterselvě nikdy žádné potíže s výškou nepociťovala. „Možná se dokážu na výšku adaptovat rychleji a lépe než jiní,“ připouští. Bolavá záda nicméně její výhodu mažou.

V sobotu si Češi před smíšenou štafetou naposledy zatrénují. Pak trenéři oznámí sestavu. A v neděli biatlonové boje v extrémně řídkém vzduchu vypuknou.

