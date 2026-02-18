V kvalifikaci jeli běžci po jednom úseku v sólové jízdě a Tuž s Novákem v součtu časů ztratili 9,25 sekundy na nejrychlejší americkou dvojici Ben Ogden, Gus Schumacher.
Pátý muž olympijského sprintu klasickou technikou Tuž nebyl po kvalifikaci spokojený. „Cítil jsme se docela mizerně, nejelo se mi moc dobře a byl jsem takový lehce bez síly. Uvidíme, jak to půjde dál,“ uvedl v nahrávce Českého olympijského výboru pro média.
Novák se necítil špatně, jen u sebe postrádal větší dynamiku. „Nicméně úkol byl postoupit, a to se podařilo,“ řekl.
|
12. den ZOH 2026 ONLINE: Hokejisty čeká Kanada. V akci slalomářky i biatlonistky
V norských barvách jede týmový sprint Johannes Hösflot Klaebo, který útočí na jubilejní desátou zlatou olympijskou medaili. Sám měl v kvalifikaci nejrychlejší čas, ale jeho parťák Einar Hedegart se zařadil až na 25. pozici, takže celkově byli v kvalifikačním kole druzí o 2,67 sekundy za Američany.
Českou jedničku Janatovou doplnila pro týmový sprint všestranná Schützová. Ta ve své kvalifikační jízdě ztratila téměř 24 sekund na nejrychlejší Jonnu Sundlingovou ze Švédska. „Asi nemůžu říct, že bych byla úplně spokojená. Doufala jsem, že to bude trošku lepší,“ řekla.
|
Finále týmových sprintů i s českou účastí. Klaebo jede o desáté zlato
Po jízdě Janatové české reprezentantky celkově ztratily na nejrychlejší Švédky 31,88 sekundy a do patnáctičlenné finálové rozjížďky proklouzly jako předposlední.
Janatová, která olympiádu zahájila sedmým místem ve skiatlonu, se pere s drobnými zdravotními problémy. „Dva dny zpátky mě začalo bolet v krku a jsem trošku nastydlá. Řekla jsem si, že to risknu, když to je olympiáda. Doufám, že to bude dobré, zatím z toho nedělám velkou vědu,“ řekla.
Favorizované Švédky Sundlingová a Maja Dahlqvistová vyhrály kvalifikaci téměř o patnáct sekund před finskou dvojicí Jasmi Joensuuová, Jasmin Kaharaová. Do ženské kvalifikace se připletl pes, který se zaběhl do cílové rovinky a zezadu doprovázel dvě lyžařky směřující do cíle. Pak se ho ujali pořadatelé.
Ženské finále odstartuje v 11:45, mužské o půl hodiny později.