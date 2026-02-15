Klaebo překonal své krajany, běžce na lyžích Marit Björgenovou a Björna Dählieho a biatlonistu Oleho Einara Björndalena, kteří v minulosti vybojovali osm zlatých medailí.
Druhé místo obsadili s odstupem přes 22 sekund Francouzi, bronz získali domácí Italové.
Čeští reprezentanti Jiří Tuž, Michal Novák, Matyáš Bauer a Mike Ophoff skončili mezi deseti kvartety na sedmém místě s bezmála dvouminutovou ztrátou na vítěze. Za sebou nechali v závodě na 4x7,5 km Němce, Švýcary a Švédy.
Trenér Vasil Husák byl z výsledku české štafety nadšený. „Já to považuji od kluků za neuvěřitelný dárek pro mě. V posledním kole jsem ani nedutal, jak to dopadne. Mike mel při svém prvním kole trošičku pošetřit, ale on to tam solil úplně neuvěřitelně,“ ocenil v nahrávce Českého olympijského výboru pro média výkon finišmana Ophoffa.
Šestadvacetiletý debutant na velké akci byl pro něj největší neznámou. Do bruslařského úseku se Ophoff nehrnul, ale nakonec na něj zbyl. „Dal jsem tomu všechno, jel jsem od začátku naplno, nešetřil jsem to. Myslím, že to vyšlo výborně. Škoda těch Američanů, byli blízko. Zajet ještě šesté místo, to by bylo úplně top,“ řekl český lyžař.
Klaebo převzal na posledním úseku štafetu od Einara Hedegarta s náskokem přes 12 sekund a podle očekávání ho ještě navýšil.
Na olympiádě ho čeká ještě sprint dvojic a závěrečný maraton na 50 km klasicky. Loni dokázal všech šest závodů vyhrát na světovém šampionátu v Trondheimu.
Dalšími členy vítězné štafety byli Emil Iversen, Martin Löwström Nyenget.
Francii pomohl ke stříbru Mathis Desloges, který se na třetím úseku posunul na druhé místo a vytvořil pro finišmana Victora Loveru výrazný náskok před dalšími týmy. Desloges skončil druhý za Klaebem i ve skiatlonu a na desítce volnou technikou.
Třetí místo pro Itálii vybojoval veterán Federico Pellegrino, který po sezoně ukončí kariéru. Pětatřicetiletý lyžař získal třetí olympijskou medaili po sprinterských stříbrech z let 2018 a 2022.
XXV. zimní olympijské hry
Běh na lyžích (Tesero)
Muži - štafeta (4x7,5 km): 1. Norsko (Iversen, Nyenget, Hedegart, Klaebo) 1:04:24,5, 2. Francie (Schely, Lapalus, Desloges, Lovera) -22,2, 3. Itálie (Graz, Barp, Carollo, Pellegrino) -47,9, 4. Finsko -57,1, 5. Kanada -1:12,3, 6. USA -1:47,3, 7. Česko (Tuž, Novák, Bauer, Ophoff) -1:59,1.