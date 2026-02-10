Ve všech vyřazovacích jízdách udělal jednadvacetiletý český závodník rozhodující kroky v závěrečném stoupání, kde utekl svým největším konkurentům. V semifinále odtud odjížděl na prvním místě jen s Norem Vikem v zádech. Ostatní soupeři byli v té chvíli už bez šance.
Na cílovou pásku dojeli oba s náskokem, už nezávodili, přijeli ve stejnou chvíli. Fotofiniš přisoudil vítězství v rozjížďce Tužovi.
Soupeřem českého lyžaře, který vybojoval téměř přesně před rokem na Světovém poháru ve Falunu v klasickém sprintu životní páté místo, bude ve finále i hvězdný Nor Johannes Hösflot Klaebo. Vítěz sprintu na minulých hrách v Pekingu bude útočit na sedmé zlato pod pěti kruhy v kariéře a druhé v Teseru, kde už zvítězil ve skiatlonu.
Janatová ve čtvrtfinále bojovala až do cílové rovinky o přímý postup, ale ten jí nakonec o desetinu sekundy utekl. A celkový čas jí nedával ani šanci na dodatečný postup.
Ještě těsnější ztráta připravilo o postup Černého, který na cílové rovince dlouho držel postupové druhé místo. Až mocný finiš Itala Dapry zdokumentovaný cílovou fotografií českého běžce vyřadily. O dvě setiny sekundy.
Tuž byl druhý v kvalifikaci
Jednadvacetiletý Tuž vybojoval téměř přesně před rokem na Světovém poháru ve Falunu v klasickém sprintu životní páté místo po čtvrté příčce v kvalifikaci. Stejně nadějně zahájil olympijský závod. V kvalifikaci ztratil šest sekund na nejrychlejší čas norské hvězdy Johannese Hösflota Klaeba, jenž bude útočit na sedmé zlato pod pěti kruhy v kariéře a druhé na těchto hrách.
Tuže předčili už jen Američan Ben Ogden a Francouz Jules Chappaz. „Bylo to takové stupňované tempo. Jak je to delší trať, tak je to tady reálné takhle vystupňovat. Cítím se dobře a uvidíme, jak to půjde dál. Ambice jsou určitě na semifinále, co se potom bude dít dál, to se uvidí,“ prohlásil 21letý běžec.
Černý měl na 14. místě manko přes osm sekund. „Spokojenost. Postup jsem chtěl a teď bych chtěl hlavně to semiifnále. Takže půjdu do toho a budu se rvát, co to jde,“ uvedl. Novákovi na 38. pozici scházely k postupu bezmála tři sekundy.
Na startu ženské kvalifikace byly hned čtyři české běžkyně. V souboji s časem uspěla jen Janatová, která obsadila 25. místo. Annu Marii Jaklovou na 41. místě dělilo od postupové třicítky přes tři a půl sekundy. Barbora Antošová obsadila 46. pozici a Tereza Beranová skončila o tři místa za ní.
Kvalifikaci ovládly švédské běžkyně na lyžích, které obsadily první tři místa. Nejrychlejší čas na trati dlouhé 1,6 km předvedla Linn Svahnová. Druhá Jonna Sundlingová, která vyhrála sprint volnou technikou na minulých hrách v Pekingu i loňském mistrovství světa v Trondheimu, na ni ztratila sekundu. Třetí Johanna Hagströmová byla o 2,64 sekundy pomalejší než Svahnová.
Janatová, která se specializuje na distanční závody, měla odstup 11,63 sekundy. „Jsem spokojená, každý postup se počítá. Hlavní je postoupit, v rozjížďkách se pak může stát cokoliv. Takže to mám otevřené. Jsem ráda, že jsem se cítila dobře, lyže šly taky,“ řekla v nahrávce Českého olympijského výboru pro média.
Pro čtvrtfinále nemá žádné konkrétní ambice. „Uvidíme, jaký bude průběh. Je to možná pro někoho málo říct, ale pro mě je v klasickém sprintu už úspěch postoupit,“ dodala.