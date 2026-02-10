Janatová uspěla v kvalifikaci, další Češky ve sprintu končí

  10:11
Česká běžkyně na lyžích Kateřina Janatová jako jediná z českých reprezentantek prošla kvalifikací olympijského sprintu klasickou technikou. V souboji s časem obsadila 25. místo. Anna Marie Jaklová, Barbora Antošová a Tereza Beranová do vyřazovacích jízd nepostoupily. Kvalifikaci ovládly švédské běžkyně na lyžích, které obsadily první tři místa.

Kateřina Janatová skončila v olympijském skiatlonu sedmá. | foto: Reuters

Nejrychlejší čas na trati dlouhé 1,6 km předvedla Linn Svahnová. Druhá Jonna Sundlingová, která vyhrála sprint volnou technikou na minulých hrách v Pekingu i loňském mistrovství světa v Trondheimu, na ni ztratila sekundu. Třetí Johanna Hagströmová byla o 2,64 sekundy pomalejší než Svahnová. Janatová, která se specializuje na distanční závody, měla odstup 11,63 sekundy.

Jaklovou na 41. místě dělilo od postupové třicítky přes tři a půl sekundy. Antošová obsadila 46. pozici a Beranová skončila o tři místa za ní.

Do kvalifikace mužského sprintu nastoupili i Ondřej Černý, Michal Novák a Jiří Tuž.

