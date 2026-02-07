Běžkyně Janatová obsadila ve skiatlonu 7. místo. Závod ovládly Švédky

  14:27
Česká běžkyně na lyžích Kateřina Janatová doběhla ve skiatlonu na sedmém místě, což je její nejlepší olympijský výsledek v kariéře. V Teseru v údolí Val di Fiemme dominovaly švédské běžkyně, které získaly dvě nejcennější medaile. Za zlatou Fridou Karlssonovou a stříbrnou Ebbou Anderssonovou skončila na třetím místě Norka Heidi Wengová.
Kateřina Janatová skončila v olympijském skiatlonu sedmá.

foto: Reuters

Švédská běžkyně na lyžích Frida Karlssonová ohlodává svou zlatou olympijskou...
Švédka Frida Karlssonová během olympijského skiatlonu.
Švédské běžkyně na lyžích Frida Karlssonová (vpravo) a Ebba Anderssonová v čele...
Česká reprezentantka Sandra Schützová na trati olympijského skiatlonu.
Osmadvacetiletá Janatová předvedla nejlepší závod sezony. Dosáhla tak na nejlepší české umístění od páté příčky Evy Vrabcové-Nývltové na hrách v Soči v roce 2014.

Hned v úvodu závodu se po pádu při sjezdu propadla jedna z favoritek Američanka Jessie Digginsová. Do bojů o medaili už nevrátila a doběhla až za Janatovou osmá.

Česká jednička se posouvala neustále vpřed a po povedené části méně oblíbenou klasikou ztrácela coby devátá necelých 50 sekund na čelo. Nakonec si doběhla pro jasně nejlepší individuální výsledek na olympiádě, výše nebyla ani na mistrovství světa. Před čtyřmi lety na ZOH v Pekingu byla nejvýše 19. ve sprintu.

Ve čtvrté desítce skončily 32. Sandra Schützová, jež prožívala úspěšnou sezonu v dálkových bězích, a 39. Barbora Havlíčková. Anna Milerská při olympijském debutu byla jednapadesátá ze 70 startujících.

XXV. zimní olympijské hry

Běh na lyžích (Tesero)

Ženy - skiatlon (2x10 km): 1. Karlssonová 53:45,2, 2. Anderssonová (obě Švéd.) -51,0, 3. H. Wengová (Nor.) -1:26,7, 4. Kälinová (Švýc.) -1:51,5, 5. Niskanenová (Fin.) -1:54,0, 6. Slindová (Nor.) -1:56,1, 7. Janatová -2:13,8, ...32. Schützová -5:33,3, 39. Havlíčková -6:43,3, 51. Milerská (všechny ČR) -9:19,2.

