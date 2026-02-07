Přítel jí řekl: Budeš do sedmého místa. A stalo se! Janatová věří, že z ní opadne stres

Michal Koubek
  15:23
Od našeho zpravodaje v Itálii - Jen co projela cílovou páskou, tváří jí probleskl úsměv. Zatímco ostatní soupeřky okamžitě padaly k zemi, běžkyně na lyžích Kateřina Janatová působila, že má ještě dost sil. „To je taková euforie. Za chvilku to na mě padne,“ usmála se sedmá žena olympijského skiatlonu ve Val di Fiemme.
Běžkyně na lyžích Kateřina Janatová při olympijském skiatlonu.

Běžkyně na lyžích Kateřina Janatová při olympijském skiatlonu. | foto: Profimedia.cz

Kateřina Janatová skončila v olympijském skiatlonu sedmá.
Švédská běžkyně na lyžích Frida Karlssonová ohlodává svou zlatou olympijskou...
Švédka Frida Karlssonová během olympijského skiatlonu.
Švédské běžkyně na lyžích Frida Karlssonová (vpravo) a Ebba Anderssonová v čele...
9 fotografií

Postarala se tak o zatím nejlepší český výsledek na hrách.

Do osobních statistik si připsala jedno z nejlepších – možná vůbec nejlepší – vystoupení kariéry.

Vždyť sedmé místo je pro osmadvacetiletou Janatovou nejlepším výsledkem pod pěti kruhy a výš se dosud neprobojovala ani na mistrovství světa.

„Vznáším se v oblacích,“ smála se. „Včera před spaním jsem se ptala přítele (britského běžce Jamese Clugneta) co bych mohla dokázat. A on na to: do sedmého místa budeš určitě. Nechtěla jsem mu to věřit. Když mi pak na trati hlásili, že jsem sedmá, pousmála jsem se a říkala si, že mi to bylo předurčené.“

Běžkyně Janatová obsadila ve skiatlonu 7. místo. Závod ovládly Švédky

Jde o zúročení několikaměsíční dřiny.

Už letní přípravu si i přes vracející se nachlazení pochvalovala. Hnalo ji taky pomyšlení na výsledky z minulé zimy, v níž celkově obsadila šesté místo. Tak vysoko se od dob Kateřiny Neumannové česká závodnice nedostala.

Na předsezonní tiskové konferenci se pak Janatová zasnila: „Jakékoliv pódium by bylo krásné. Nicméně je těžké přidat ještě ten jeden krůček. Ale třeba jednou? Snažíme se přijít na to, jak se tam dostat.“

Onen krůček sice ještě nepřidala, ale sedmým místem potvrdila, že se neustále zlepšuje.

„Už teď jsem s olympiádou spokojená. Jaký lepší start si přát. Díky němu ze mě opadne stres. Jsem závodnicí, které se bez něj se jezdí líp, tak se třeba ještě v nějakém závodě překvapím,“ povídala.

Do Val di Fiemme Janatová dorazila už zkraje února, aby měla možnost si pořádně otestovat tratě. Pomohlo i to, že čeští běžci si místo rušné olympijské vesnice zařídili vlastní apartmány. Díky tomu se lépe chrání před nemocemi, mají klid a nic je neruší.

Kateřina Janatová skončila v olympijském skiatlonu sedmá.

Byť tedy nervozitu Janatová cítila, to zase ano.

„V noci jsem se pořád budila a moc jsem toho nenaspala. Pomohlo mi, že se startovalo až později, tak jsem to mohla trochu dospat a měla větší klídek. Ale stejně jsem pak při rozjetí měla až nezvykle vysoký tep,“ vyprávěla.

Při rozehřátí si všímala českých vlajek, a když z hloučku příznivců zaslechla své jméno, proběhl jí mráz po zádech.

Tak tedy vítej na olympijských hrách.

„Moc si českých fanoušků cením a je skvělé, kolik lidí se přijelo podívat. Když na vás před startem zavolají a osloví vás jménem, vždycky mě to dojme,“ líčila.

Janatová skiatlon ještě před pár lety nemusela, úvodní část klasickou technikou by pro ni dřív byla strašákem. I v úvodu tohoto klání se sice držela mimo první desítku, když se ovšem přiblížily kritické a rozhodující chvíle, držela se tam, kde měla.

„První kolo mi přišlo, že jsme ani tolik nehnaly. Byly tam nějaké pády, ale držely jsme pospolu. Myslím, že spadla i Digginsová, opravdu dobré holky, ale já jsem si to hlídala a držela jsem si pozici. Chvilku jsem se jen zasekla, když jsem si vybrala špatnou stopu a nedalo se jet dopředu,“ popisovala.

Cítila se plná sil, lyže jí jely. Proto jí ani okruh, o němž běžkyně líčí, jak je těžký, tak náročný nepřipadal.

„Klasický úsek je těžší, je na něm větší převýšení,“ kývla. „Ale já jsem se cítila vážně skvěle a ani jsem nevnímala, jak je trať těžká. Prostě jsem to přijala a ani jsem nepřemýšlela, co mě čeká.“

Výměnu lyží na desátém kilometru absolvovala jako devátá. Už tohle ji potěšilo. „Nebudu lhát, spočítala jsem si, kolik soupeřek vidím před sebou. Říkala jsem si, že top deset by bylo krásné. Takhle jsem si to představovala už před sezonou.“

Ve druhém úseku volnou technikou letěla, během úvodních tří kilometrů předjela Švédku Jonnu Sundlingovou, které došly síly, i Norku Kristin Fosnaesovou. Ještě věřila, že by se mohla posunout výš, odstup od dalších sokyň už byl ale velký.

Na dominantní Švédku Fridu Karlssonovou ztratila 2:13 minuty, k šesté Norce Astrid Slindové jí chybělo 17 sekund.

Švédská běžkyně na lyžích Frida Karlssonová ohlodává svou zlatou olympijskou medaili ze skiatlonu.

Za výsledek děkovala i servismanům. „Lyže perfektní. Už když jsem je testovala do kopce, tak mi přišlo, že drží výborně. A z kopce: jak jsem dřív dělala sjezdové lyžování, tak mi zatáčky docela jdou. Když jsem měla malinkou ztrátu, tak jsem si ji dojela.“

Když se v cíli podívala na sokyně, které skončily za ní, jen vydechla. Loučící se americká fenoménka Jessie Digginsová, Sundlingová, další Švédka Moa Ilarová.

„Určitě to povzbudí a taky mi to pomůže. Doufám, že nebudu moc unavená. Někdy to je tak, že když se úplně kousnete a vydáte ze sebe všechno, chvilku trvá, než se vzpamatujete,“ povídala Češka.

V neděli čeká skiatlon muže, Janatová a spol. nastoupí zase v pondělí, kdy jsou na programu sprinty. „Sprint klasikou je pro mě trochu doplňkový. Čekají mě ještě určitě lepší závody,“ vyhlížela.

Ráda by sedmým místem neskončila.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Švédsko vs. ItálieHokej - Skupina B - 7. 2. 2026:Švédsko vs. Itálie //www.idnes.cz/sport
Živě4:1
  • -
  • 120.00
  • 400.00
USA vs. FinskoHokej - Skupina A - 7. 2. 2026:USA vs. Finsko //www.idnes.cz/sport
7. 2. 16:40
  • -
  • 29.60
  • 30.00
Švýcarsko vs. KanadaHokej - Skupina A - 7. 2. 2026:Švýcarsko vs. Kanada //www.idnes.cz/sport
7. 2. 21:10
  • 30.00
  • 18.00
  • 1.00
Francie vs. ŠvédskoHokej - Skupina B - 8. 2. 2026:Francie vs. Švédsko //www.idnes.cz/sport
8. 2. 16:40
  • 22.80
  • 16.90
  • 1.05
Česko vs. FinskoHokej - Skupina A - 8. 2. 2026:Česko vs. Finsko //www.idnes.cz/sport
8. 2. 21:10
  • 2.10
  • 4.16
  • 2.77
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 byly slavnostně zahájeny. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam...

Olympiáda je zahájena. Oheň vzplál v Miláně a Cortině, zapálily ho tři legendy

Zapálením olympijských ohňů začaly v Itálii XXV. zimní hry. Obstarali to tři...

Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo jsou oficiálně zahájeny. V rámci unikátního ceremoniálu, který se odehrával hned na čtyřech místech Itálie současně, vzplály poprvé v historii dva...

Ruskou vlajku nechaly české hokejistky z hlediště odstranit. Přihlížel i Vance

Ruská vlajka v pozadí hokejistek Česka a USA.

Od našeho zpravodaje v Itálii V průběhu hokejového utkání české ženské reprezentace se Spojenými státy se v ochozech milánské arény objevila ruská vlajka. Hned vedle vstupu do české šatny. Utkání navíc ve čtvrtek přímo v hale...

Venku staveniště, vevnitř dodělávky. Jak vypadá hokejová hala před startem her?

Milánská hokejová arena před startem zimních olympijských her.

Hokejový turnaj žen na zimních olympijských hrách v Miláně se pomalu rozjíždí a téměř stejně jako sportovní výkony zajímá veřejnost stav haly, která se v italském městě stavěla speciálně pro tuto...

Lékař Čechů v Miláně: Ruku si podejte, ale pak ji nedávejte do úst. Co stav Sáblíkové?

Lékař výpravy Jiří Dostal hovoří s novináři o zdravotním stavu rychlobruslařky...

Od našeho zpravodaje v Itálii Lékař české olympijské výpravy Jiří Dostal v sobotu odpoledne detailněji popsal, jak padlo rozhodnutí, že rychlobruslařka Martina Sáblíková nenastoupí v Miláně do závodu na tři kilometry. Zároveň...

7. února 2026  16:25

Češi na ZOH 2026: program a výsledky v Miláně a Cortině

Snowboardcrossařka Eva Adamczyková už je na zimní olympiádu připravená. Právě...

Zimní olympiáda v roce 2026 už má za sebou první soutěže a tradiční otázka zní: jak si povedou čeští sportovci? Kdy závodí největší medailové naděje? Kompletní program národního týmu den po dni...

7. února 2026  16:20

1. den ZOH 2026 ONLINE: Curleři slaví první vítězství, Janatová ve skiatlonu sedmá

Sledujeme online
Vít Chabičovský a Julie Zelingrová v utkání s Koreou.

Rychlobruslařka Martina Sáblíková vzhledem k nemoci nenastoupí do sobotního závodu na 3000 metrů. První den zimních olympijských her tak z českého pohledu přijde o největší hvězdu. Kateřina Janatová...

7. února 2026  13:25,  aktualizováno  16:14

Místo SG-1 Pastrňák. Kruhy na olympiádě baví diváky. Připomínaly známou sci-fi

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. Češi nastoupili na čtyřech...

Při pátečním zahájení olympijských her procházely výpravy obřími kruhy. A zatímco pořadatelé mířili na symboliku olympijského loga či slunce, část diváků měla jasno. Na sociálních sítích se okamžitě...

7. února 2026  15:36

Přítel jí řekl: Budeš do sedmého místa. A stalo se! Janatová věří, že z ní opadne stres

Běžkyně na lyžích Kateřina Janatová při olympijském skiatlonu.

Od našeho zpravodaje v Itálii Jen co projela cílovou páskou, tváří jí probleskl úsměv. Zatímco ostatní soupeřky okamžitě padaly k zemi, běžkyně na lyžích Kateřina Janatová působila, že má ještě dost sil. „To je taková euforie. Za...

7. února 2026  15:23

Biatlon na ZOH 2026: program, kdy jedou Češi, kde závody sledovat

Markéta Davidová se rovná na střelnici během sprintu v Novém Městě na Moravě.

Zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo slibují napínavou biatlonovou podívanou. Český tým se opět představí v ikonickém středisku Anterselva. V našem textu najdete program závodů,...

20. ledna 2026  13:40,  aktualizováno  7. 2. 15:20

Ztráta pro reprezentaci. Zacha se k týmu nepřipojí, v Miláně ho nahradí Chlapík

Pavel Zacha (18) z Boston Bruins slaví svůj gól v zápase s Philadelphia Flyers.

Česká hokejová reprezentace zpracovává nemilou zprávu. Útočník Pavel Zacha se stále potýká se zraněním v horní části těla a k týmu v Miláně se definitivně nepřipojí. Do Itálie na olympiádu naopak...

7. února 2026  15:17

Když bezchybná jízda nestačí. Málo jsem riskoval, uznal Zabystřan

Jan Zabystřan v cílovém prostoru olympijského sjezdu.

Od našeho zpravodaje v Itálii Vlastně neudělal žádnou chybu. Alespoň ne nijak zjevnou, které by si všimli experti u televizních obrazovek, nebo o které by sám věděl. Přesto Jan Zabystřan v prvním medailovém klání olympijských her...

7. února 2026  15:13

Rozhodnuto: Davidová pojede. Biatlonisté nominovali do smíšené štafety

Aktualizujeme
Markéta Davidová trénuje v biatlonovém areálu v Anterselvě.

Od našeho zpravodaje v Itálii Zkusí to. Sedmadvacet dnů nezávodila, léčila záda, ale v neděli bude na startu největší akce, kterou její sport nabízí. Markéta Davidová vyjede do své třetí olympiády. Nechybí v nominaci do smíšené...

7. února 2026  15:06

Hokej žen na ZOH 2026: program, výsledky, kdy hrají Češky?

České hokejistky, zleva Kristýna Kaltounková, Natálie Mlýnková a Aneta...

České hokejistky hrají svůj druhý olympijský turnaj. V zápasech ZOH v Miláně by rády vylepšily sedmé místo z Pekingu. Jak se jim daří a na koho ještě narazí? Program ženského turnaje, výsledky,...

5. února 2026  19:23,  aktualizováno  7. 2. 14:39

Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust

Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...

První zlatou medaili ZOH získal ve sjezdu von Allmen. Zabystřan je ve třetí desítce

Švýcar Franjo von Allmen se zlatou medailí z olympijského sjezdu.

První zlatou medaili z letošních zimních olympijských her získal švýcarský lyžař Franjo von Allmen. Ve sjezdu v Bormiu za ním skončili dva domácí závodníci Giovanni Franzoni a Dominik Paris. Na...

7. února 2026  13:06,  aktualizováno  14:34

Běžkyně Janatová obsadila ve skiatlonu 7. místo. Závod ovládly Švédky

Kateřina Janatová skončila v olympijském skiatlonu sedmá.

Česká běžkyně na lyžích Kateřina Janatová doběhla ve skiatlonu na sedmém místě, což je její nejlepší olympijský výsledek v kariéře. V Teseru v údolí Val di Fiemme dominovaly švédské běžkyně, které...

7. února 2026  14:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.