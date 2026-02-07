Postarala se tak o zatím nejlepší český výsledek na hrách.
Do osobních statistik si připsala jedno z nejlepších – možná vůbec nejlepší – vystoupení kariéry.
Vždyť sedmé místo je pro osmadvacetiletou Janatovou nejlepším výsledkem pod pěti kruhy a výš se dosud neprobojovala ani na mistrovství světa.
„Vznáším se v oblacích,“ smála se. „Včera před spaním jsem se ptala přítele (britského běžce Jamese Clugneta) co bych mohla dokázat. A on na to: do sedmého místa budeš určitě. Nechtěla jsem mu to věřit. Když mi pak na trati hlásili, že jsem sedmá, pousmála jsem se a říkala si, že mi to bylo předurčené.“
|
Běžkyně Janatová obsadila ve skiatlonu 7. místo. Závod ovládly Švédky
Jde o zúročení několikaměsíční dřiny.
Už letní přípravu si i přes vracející se nachlazení pochvalovala. Hnalo ji taky pomyšlení na výsledky z minulé zimy, v níž celkově obsadila šesté místo. Tak vysoko se od dob Kateřiny Neumannové česká závodnice nedostala.
Na předsezonní tiskové konferenci se pak Janatová zasnila: „Jakékoliv pódium by bylo krásné. Nicméně je těžké přidat ještě ten jeden krůček. Ale třeba jednou? Snažíme se přijít na to, jak se tam dostat.“
Onen krůček sice ještě nepřidala, ale sedmým místem potvrdila, že se neustále zlepšuje.
„Už teď jsem s olympiádou spokojená. Jaký lepší start si přát. Díky němu ze mě opadne stres. Jsem závodnicí, které se bez něj se jezdí líp, tak se třeba ještě v nějakém závodě překvapím,“ povídala.
Do Val di Fiemme Janatová dorazila už zkraje února, aby měla možnost si pořádně otestovat tratě. Pomohlo i to, že čeští běžci si místo rušné olympijské vesnice zařídili vlastní apartmány. Díky tomu se lépe chrání před nemocemi, mají klid a nic je neruší.
Byť tedy nervozitu Janatová cítila, to zase ano.
„V noci jsem se pořád budila a moc jsem toho nenaspala. Pomohlo mi, že se startovalo až později, tak jsem to mohla trochu dospat a měla větší klídek. Ale stejně jsem pak při rozjetí měla až nezvykle vysoký tep,“ vyprávěla.
Při rozehřátí si všímala českých vlajek, a když z hloučku příznivců zaslechla své jméno, proběhl jí mráz po zádech.
Tak tedy vítej na olympijských hrách.
„Moc si českých fanoušků cením a je skvělé, kolik lidí se přijelo podívat. Když na vás před startem zavolají a osloví vás jménem, vždycky mě to dojme,“ líčila.
Janatová skiatlon ještě před pár lety nemusela, úvodní část klasickou technikou by pro ni dřív byla strašákem. I v úvodu tohoto klání se sice držela mimo první desítku, když se ovšem přiblížily kritické a rozhodující chvíle, držela se tam, kde měla.
„První kolo mi přišlo, že jsme ani tolik nehnaly. Byly tam nějaké pády, ale držely jsme pospolu. Myslím, že spadla i Digginsová, opravdu dobré holky, ale já jsem si to hlídala a držela jsem si pozici. Chvilku jsem se jen zasekla, když jsem si vybrala špatnou stopu a nedalo se jet dopředu,“ popisovala.
Cítila se plná sil, lyže jí jely. Proto jí ani okruh, o němž běžkyně líčí, jak je těžký, tak náročný nepřipadal.
„Klasický úsek je těžší, je na něm větší převýšení,“ kývla. „Ale já jsem se cítila vážně skvěle a ani jsem nevnímala, jak je trať těžká. Prostě jsem to přijala a ani jsem nepřemýšlela, co mě čeká.“
Výměnu lyží na desátém kilometru absolvovala jako devátá. Už tohle ji potěšilo. „Nebudu lhát, spočítala jsem si, kolik soupeřek vidím před sebou. Říkala jsem si, že top deset by bylo krásné. Takhle jsem si to představovala už před sezonou.“
Ve druhém úseku volnou technikou letěla, během úvodních tří kilometrů předjela Švédku Jonnu Sundlingovou, které došly síly, i Norku Kristin Fosnaesovou. Ještě věřila, že by se mohla posunout výš, odstup od dalších sokyň už byl ale velký.
Na dominantní Švédku Fridu Karlssonovou ztratila 2:13 minuty, k šesté Norce Astrid Slindové jí chybělo 17 sekund.
Za výsledek děkovala i servismanům. „Lyže perfektní. Už když jsem je testovala do kopce, tak mi přišlo, že drží výborně. A z kopce: jak jsem dřív dělala sjezdové lyžování, tak mi zatáčky docela jdou. Když jsem měla malinkou ztrátu, tak jsem si ji dojela.“
Když se v cíli podívala na sokyně, které skončily za ní, jen vydechla. Loučící se americká fenoménka Jessie Digginsová, Sundlingová, další Švédka Moa Ilarová.
„Určitě to povzbudí a taky mi to pomůže. Doufám, že nebudu moc unavená. Někdy to je tak, že když se úplně kousnete a vydáte ze sebe všechno, chvilku trvá, než se vzpamatujete,“ povídala Češka.
V neděli čeká skiatlon muže, Janatová a spol. nastoupí zase v pondělí, kdy jsou na programu sprinty. „Sprint klasikou je pro mě trochu doplňkový. Čekají mě ještě určitě lepší závody,“ vyhlížela.
Ráda by sedmým místem neskončila.