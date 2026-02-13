Jak jsem to vlastně jela? Euforie vymazala Novákové paměť. A teď Světový pohár!

Michal Koubek
  5:55
Od našeho zpravodaje v Itálii - Když projela cílem, rozesmála se a mávala rukama. „A bůhví, co všechno jsem ještě dělala,“ popisovala euforii sjezdařka Barbora Nováková. Ale divíte se? Na olympijských hrách v Cortině skončila v superobřím slalomu čtrnáctá. Životní výsledek.
Super-G byl v podání Barbory Novákové (12. února 2026)

Super-G byl v podání Barbory Novákové (12. února 2026) | foto: Reuters

Super-G byl v podání Barbory Novákové (12. února 2026)
Super-G byl v podání Barbory Novákové (12. února 2026)
Super-G byl v podání Barbory Novákové (12. února 2026)
Super-G byl v podání Barbory Novákové (12. února 2026)
16 fotografií

„Upřímně jsem tomu v cíli nevěřila. Věděla jsem, že jsem zajela dobrou jízdu, ale většinou, když mám takový pocit, tak je to naopak pomalé. Fakt jsem to nečekala,“ smála se čtyřiadvacetiletá Nováková, když se zastavila v mixzóně.

Ve Světovém poháru se dosud představila pouze třikrát, na nejvyšší úrovni startovala ještě loni na mistrovství světa v Saalbachu a před čtyřmi roky na olympijských hrách v Pekingu. Což je vše.

A nyní si může říct: Jsem čtrnáctá na olympijských hrách! A navíc nejlepší Češka!

Ledecká jela super-G zraněná a spadla, Nováková obsadila senzační 14. místo

„Velké povzbuzení,“ kývla. „Chci teď jet do Andorry na Světový pohár, tak se na něj těším o to víc.“

Je specialistkou na rychlostní disciplíny. Proč? Odpověď je jednoduchá.

„Miluju totiž rychlost,“ vysvětluje.

Právě tenhle opojný pocit rozhodl o tom, že se stala alpskou lyžařkou. Narodila se v Brně, s rodiči se ale později přestěhovali do Špindlerova Mlýna, kde vedli lyžařský oddíl.

Super-G byl v podání Barbory Novákové (12. února 2026)

„Tam vzniklo to, že jsme s bráchou začali lyžovat,“ popisuje Nováková svou cestu na bílé svahy. „Dělali jsme i jiné sporty, ale lyžování nakonec vyhrálo.“

Vypráví, že kromě rychlosti na něm miluje i prostředí. Hory, lesy, příroda, čistý vzduch. „Užíváte si ho víc než vnitřní sporty,“ usměje se.

V mládí patřila mezi české naděje, jenže prosadit se na světové úrovni je v konkurenci alpských velmocí samozřejmě těžké. Navíc se k tomu v minulých sezonách přidala zranění kolene.

„Měla jsem ho operované už dvakrát, návraty byly fakt náročné. Nejen fyzicky, ale i mentálně, zvlášť na těžkých tratích,“ líčila.

V této sezoně si ale pochvaluje, že už je konečně fit. Absolvovala povedenou přípravu a v létě vůbec poprvé vyrazila za sněhem na jižní polokouli do Chile.

„Myslím, že mi to v rychlostních disciplínách neskutečně pomohlo. V Chile se dají jezdit sjezdy i super-G, což v Evropě přes léto není možné,“ chválí si.

Se zády si hnula před závodem. Ledecká: Na startu jsem stála díky adrenalinu

I díky tomu se v aktuální sezoně v Evropském poháru usadila mezi patnáctkou nejlepších. V prosinci ve Svatém Mořici dojela dokonce devátá. „Z toho jsem úplně nadšená, protože minulé sezony po těch zraněních byly fakt náročné. Letos to je úplně jiná liga,“ vykládá.

Což olympijské hry potvrdily.

V nedělním sjezdu skončila pětadvacátá, čímž si o čtyři pozice vylepšila nejlepší umístění z Pekingu, v týmové kombinaci spolu s Martinou Dubovskou dojely šestnácté, a nyní si ještě o dvě pozice polepšila.

Ano, podíl na tom mají i výpadky soupeřek. Z první třicítky jich nedojelo hned třináct a celkově pak sedmnáct ze 43 startujících. Na druhou stranu Nováková podala velmi dobrý výkon.

Na vítěznou Federicu Brignoneovou ztratila 2,17 sekundy. Třetím úsekem trati proletěla dokonce jako pátá nejlepší. Rychlejší byly jen Brignoneová, Romane Miradoliová, Cornelia Hütterová a Camille Ceruttiová. Hned za nimi svítilo jméno Barbora Nováková.

„Jak jsem jela? Já si na to vlastně vůbec nepamatuju,“ vydechla Češka. „Vím, že jsem měla dobrý pocit, ale konkrétní vzpomínky na jednotlivé pasáže asi ty emoce vymazaly.“

Super-G byl v podání Barbory Novákové (12. února 2026)

Co si nicméně pamatovala, že trať super-G jí seděla. „Bylo na ní hodně boulí, skoků a schovaných bran. Bylo to taky dost zatočené. Musela se volit vyšší stopa a jít do toho naplno,“ vykládala. „Mně se to ale líbilo. Sníh krásně držel, nebyly v něm díry, oproti sjezdu úžasné.“

Nerozhodilo ji ani to, když na startu běžely záběry sjezdařek včetně Ester Ledecké, které vypadly. „Upřímně jsem ani nevěděla, kolik jich nedojelo. Viděla jsem, že vypadla Ester a Goggiaová,“ popisovala. „Ale na startu to moc nevnímáte. Věřila jsem, že se to dá projet, když si to člověk pohlídá.“

V cíli jí byl odměnou pohled na řadu českých vlajek. „Všímala jsem si jich a hledala obličeje, které znám. Fakt hezké. Mám tady rodiče, svoji fyzioterapeutku, kondičního trenéra. Strašně jim děkuju za všechno. Jen díky nim jsem mohla podat takový výsledek,“ vydechla.

A jak pravila, jen u něj zůstat nechce.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Itálie vs. SlovenskoHokej - Skupina B - 13. 2. 2026:Itálie vs. Slovensko //www.idnes.cz/sport
13. 2. 12:10
  • 14.90
  • 8.63
  • 1.16
Finsko vs. ŠvédskoHokej - Skupina B - 13. 2. 2026:Finsko vs. Švédsko //www.idnes.cz/sport
13. 2. 12:10
  • 3.59
  • 4.43
  • 1.85
Francie vs. ČeskoHokej - Skupina A - 13. 2. 2026:Francie vs. Česko //www.idnes.cz/sport
13. 2. 16:40
  • 18.70
  • 9.81
  • 1.11
Česko vs. ŠvédskoHokej - Čtvrtfinále - 13. 2. 2026:Česko vs. Švédsko //www.idnes.cz/sport
13. 2. 16:40
  • 3.11
  • 3.85
  • 2.01
Kanada vs. ŠvýcarskoHokej - Skupina A - 13. 2. 2026:Kanada vs. Švýcarsko //www.idnes.cz/sport
13. 2. 21:10
  • 1.23
  • 7.65
  • 9.81
USA vs. ItálieHokej - Čtvrtfinále - 13. 2. 2026:USA vs. Itálie //www.idnes.cz/sport
13. 2. 21:10
  • 1.00
  • 30.00
  • 30.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Měla jen setiny sekundy. Fotografka sérií snímků zachytila pád Vonnové

Série fotografií fotografky agentury AP pádu Lindsey Vonnové v olympijském...

Rychlý prst na spoušti ukázala fotografka agentury AP, která sérií snímků zachytila počátek nedělní sportovní tragédie Lindsey Vonnové. Agentura zveřejnila combo jejích fotografií, které zachycují...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Hrozivý pád a odlet vrtulníkem. Vonnová si při olympijském sjezdu zlomila nohu

Vrtulník transportuje zraněnou Lindsey Vonnovou ze sjezdovky v Cortině.

Pádem a vážným zraněním skončil pro americkou lyžařku Lindsey Vonnovou olympijský comeback. Ve sjezdu v Cortině d’ Ampezzo startovala navzdory čerstvému zranění kolene, ale po pár sekundách skončila...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Jan Rutta (vpravo) slaví s Romanem Červenkou gól do sítě Francie.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Snowboardistka Maděrová získala olympijské zlato, na trůnu střídá Ledeckou

Snowboardistka Zuzana Maděrová se svou zlatou olympijskou medailí.

Snowboardistka Zuzana Maděrová získala pro Česko první zlatou medaili ze zimních olympijských her v Miláně a Cortině. Na sjezdovce v Livignu vyhrála finále v paralelním obřím slalomu, když porazila...

ONLINE: Česko - Francie. Druhý zápas hokejistů v Miláně, jsou jasným favoritem

Hvězda českého týmu i NHL Martin Nečas. (12. února 2026)

České hokejisty po čtvrteční kruté porážce s Kanadou čeká druhý zápas na olympijských hrách. V pátek od 16.40 vyzvou v rámci skupiny A Francii, proti níž jsou jasnými favority. Utkání můžete sledovat...

13. února 2026

Jak jsem to vlastně jela? Euforie vymazala Novákové paměť. A teď Světový pohár!

Super-G byl v podání Barbory Novákové (12. února 2026)

Od našeho zpravodaje v Itálii Když projela cílem, rozesmála se a mávala rukama. „A bůhví, co všechno jsem ještě dělala,“ popisovala euforii sjezdařka Barbora Nováková. Ale divíte se? Na olympijských hrách v Cortině skončila v...

13. února 2026  5:55

Silná, dynamická. Evka je bestie! Legenda Jacobellisová chválí Adamczykovou

Premium
Lindsey Jacobellisová ukazuje své medaile.

Od našeho zpravodaje v Itálii Mezi helmu a brýle jí připevnili kameru, aby mohli její jízdu zkoumat v přímém přenosu. Po tréninku Evu Adamczykovou spolu s pár dalšími vybranými sportovci poprosili, jestli by neporadila, jak...

13. února 2026

USA začaly milánský turnaj jasnou výhrou nad Lotyšskem, Němci porazili Dánsko

Brock Nelson a Jack Hughes slaví úspěšnou trefu v utkání s Lotyšskem. (12....

Hokejisté Spojených států vstoupili do olympijského turnaje jasnou výhrou 5:1 nad Lotyšskem. Jeden z největších favoritů od druhé třetiny utkání jasně kontroloval. Německo ve druhém zápase skupiny C...

12. února 2026  23:43

6. den ZOH 2026: Rozlučka Sáblíkové, zraněná Ledecká super-G nedokončila

Loučení Sáblíkové s diváky v Miláně. (12. února 2026)

Ve čtvrtek večer se s kariérou na olympijských hrách rozloučila Martina Sáblíková. Česká rychlobruslařka nastoupila v šestý den olympiády k závodu na 5000 m a dokončila ho na 11. příčce. Zklamáním...

12. února 2026  11:52,  aktualizováno  23:40

Česko - Švédsko živě v TV: kde a kdy sledovat hokej žen na ZOH 2026?

České hokejistky před úvodním zápasem olympijského turnaje proti Američankám.

České hokejistky čeká čtvrtfinálový souboj na zimních olympijských hrách. V milánské aréně Rho nastoupí v pátek 13. února proti Švédsku. Kdy a kde sledovat utkání Česko – Švédsko živě a další...

12. února 2026  22:43

Nizozemský večer v short tracku. Italská veteránka na unikátní sérii nedosáhla

Rychlobruslařka Xandra Velzeboerová z Nizozemska je vítězkou na trati 500...

První dvě individuální zlata v rychlobruslení na krátké dráze na olympijských hrách v Miláně získali Nizozemci. Závod na 500 metrů vyhrála světová rekordmanka Xandra Velzeboerová, na dvojnásobné...

12. února 2026  22:43

Těžký pád ve finále, přesto má Korejka zlato z U-rampy. Ukončila šňůru Kimové

Jihokorejka Choi Ga-onová po svém výkonu na U-rampě. (12. února 2026)

Sedmnáctiletá korejská snowboardistka Čche Ka-on vyhrála navzdory těžkému pádu olympijskou soutěž na U-rampě a ukončila nadvládu Chloe Kimové. Američanka, která triumfovala na hrách v letech 2018 a...

12. února 2026  21:47

Sáblíková: Co se dělo po závodě, bylo pro mě nepředstavitelné. Velké díky všem

Loučení Sáblíkové s diváky v Miláně. (12. února 2026)

Od našeho zpravodaje v Itálii Objala ji podruhé zlatá Francesca Lollobrigidaová. Objala ji v zákulisí Němka Claudia Pechstainová, někdejší idol. Tisíce lidí jí tleskaly. Tolik závodnic gratulovalo. Byla jedenáctá na hrách, přesto...

12. února 2026  21:36

Štafeta sáňkařů nezná jiné vítěze než Němce, Wendl s Arltem mají sedmé zlato

Radost německých sáňkařů z výhry na olympiádě. (12. února 2026)

Sáňkaři Tobias Wendl, Tobias Arlt získali díky vítězství se štafetou sedmou zlatou olympijskou medaili a stali nejúspěšnějšími německými sportovci v historii zimních her. Druhé bylo v Cortině d’...

12. února 2026  21:26

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Tabulky hokeje na ZOH 2026: pořadí skupin mužů i žen

České hokejistky v akci v úvodním duelu olympijského turnaje proti Američankám.

Olympijský turnaj hokejistů se rozjíždí. Hraje se ve třech skupinách po čtyřech týmech, do čtvrtfinále projdou tři vítězové skupin a nejlepší tým z druhých míst. I nejhorší celek však dostane šanci...

12. února 2026  21:21

Dvacet let, sedm medailí. Olympijská cesta neuvěřitelné Sáblíkové od Turína po Milán

Děkující Martina Sáblíková po dokončení závodu na 5000 metrů. (12. února 2026)

Martina Sáblíková absolvovala ve čtvrtek svůj poslední závod pod pěti kruhy. Na pětikilometrové trati získala čtyři ze svých sedmi olympijských medailí, loučení tak nemohlo být symboličtější....

12. února 2026  20:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.