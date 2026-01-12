Z kabiny do haly půl kilometru pěšky, led bude výborný. Co čeká Čechy v Miláně?

  14:05
Ta věc se řeší už měsíce. A zdá se, že ještě chvíli bude. Hokejová aréna v Miláně, kde se má odehrát olympijský turnaj, stále nemá finální podobu. A přesvědčil se o tom i ředitel sportovního oddělení reprezentací Milan Hnilička, jenž do Itálie vyrazil na inspekční cestu. „Ale můj pocit je, že to opravdu všechno stihnou,“ myslí si.
Radim Rulík udílí pokyny hráčům na tréninku české hokejové reprezentace v...

Radim Rulík udílí pokyny hráčům na tréninku české hokejové reprezentace v Liberci. | foto: Petr?ek RadekČTK

Olympijská Santa Giulia Ice Hockey Arena v Miláně stále není dostavěná.
Práce na stavbě hokejové arény v Miláně stále probíhají.
Milán už se pomalu zahaluje do olympijských motivů.
Olympijské kruhy v Cortině d'Ampezzo.
Přímo v dějišti hokejového turnaje, v aréně zvané PalaItalia Santa Giulia, proběhly o víkendu zátěžové testy. Pár zápasů italského poháru obletělo celou zeměkouli, ovšem ne z toho důvodu, že by svět čekal na výsledky klání.

Fandy zajímali snímky z haly. A zatímco hlediště působilo důstojně, velké obavy vzbudila ledová plocha. Spoustu rýh, někde se vylilo až příliš vody. A kvůli díře v útočném pásmu muselo být jedno utkání na chvíli dokonce přerušeno.

„Co se kvality ledu týká, za důležité považuji, že jsem se na místě potkal s Donem Moffattem, jenž pracuje pro Colorado a poslední tři olympiády měl kvalitu ledové plochy v péči. Teď pořád běhal okolo s teploměrem a ujistil mě osobně, že led bude do turnaje výborný,“ pronesl Hnilička.

Stihnou pořadatelé připravit halu na olympijský turnaj?

V Itálii strávil víkend, měl možnost nahlédnout do útrob stadionu a zjistit aktuální stav zázemí.

Nejdůležitější zpráva?

„V Miláně to vypadá líp než při mé poslední návštěvě a jsem optimistou, že se hokejový turnaj odehraje bez problémů.“

Do prvního ostrého duelu v hale zbývá 24 dní. Pracovníci budou mít co dělat, aby všechno dali do pořádku. Čeká je těžká fuška.

„Ale byli jsme ujišťováni, že se vše stíhá. Vyšívají na tom, na místě maká opravdu velká spousta lidí. Můj pocit je, že to všechno stihnou,“ myslí si Hnilička.

Milan Hnilička

Práce je víc, než se na první pohled může zdát.

I co se ledu týče. Nejde o to jen nalít vodu na podlahu a počkat, až zmrzne. Musí mít potřebnou kvalitu, ustát až tři zápasy denně bez jakýchkoli větších problémů.

I v této souvislosti zástupce komisionáře NHL Bill Daly v prosinci prohlásil: „Je to jednoduché. Pokud hráči nabudou dojmu, že led není bezpečný, hrát v Miláně nebudou.“

Takto vypadal před víkendem interiér olympijské arény v Miláně:

Asi jen těžko si lze představit, že by po měsících natěšení na nejlepší mezinárodní hokejovou akci nakonec fanoušci zase o muže z NHL přišli. Však také americký útočník Matthew Tkachuk pronesl: „Je mi to fuk, já tam prostě jedu. I kdyby to nemělo být bezpečné, stejně chci hrát!“

Vedení NHL i její hráčská asociace dění v Miláně podrobně zkoumá. A jak také potvrdil Hnilička, v italském velkoměstě v posledních týdnech skutečně se stavbou pokročili, byť doladěná do finále ještě není.

Práce na stavbě hokejové arény v Miláně stále probíhají.

Ještě v srpnu bylo na místě, kde měla stát PalaItalia Santa Giulia, jen staveniště bez přístupových cest. A v prosinci už pracovníci NHL procházeli oddělenými chodbami pro mixzónu, kde budou hráči poskytovat rozhovory médiím.

A mohl si je prohlédnout i Hnilička.

„Je příjemné, že se tréninková hala nachází hned vedle kabin, kde budou sídlit jednotlivé národní týmy. V naší stálé kabině v tréninkové hale kluci narazí na skromné, ale dostačující podmínky. Má to však jednu nepříjemnost,“ přiznal.

Tragédie na olympijském staveništi. Během mrazivé noci zemřel hlídač

„Přechod na zápas z tréninkové kabiny do zápasové, což dělá 250 metrů. A po utkání, kdy kluci musí projít mix zónou, je prý čeká cesta dlouhá 450 metrů. Což jsem tedy nikdy předtím neslyšel. To je hodně,“ uznal Hnilička.

Hráči tak budou pochodovat mezi prostory v teniskách, gólmani zase naskočí na golfové vozíky, jak si třeba vyzkoušeli na loňském mistrovství světa.

Americký server ESPN oslovil vícero zdrojů z prostředí NHL, které mají mít informace přímo z dějiště olympiády. Led i prostory pro hráče by měly být připraveny, zato obavy nyní směřují spíše k zázemí pro fanoušky.

Například ke stánkům s občerstvením a toaletami. A také kapacitě, diváků se do haly nevejde plánovaných 14 tisíc, nýbrž 11 800, jak oznámil prezident Mezinárodní hokejové federace Luc Tardif.

Tři hráči z Ruska, včetně hříšníka s bílým práškem. Slováci nominovali na olympiádu

Žádný plán B ale neexistuje. ESPN uvádí, že se mužský turnaj nikam přesouvat nebude. Vyvrací spekulace, že by měly existovat záložní varianty stadionů ve Švýcarsku nebo Severní Americe.

To druhá hala, v níž odehrají tři skupinové zápasy české hokejistky, ale představí se v ní i některé mužské reprezentace, zdárně podstoupila zátěžový test a na Hry už je připravena.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Zimní olympijské hry 2026

Zimní olympiáda se v roce 2026 uskuteční v termínu od 6. 2. do 22. 2. Hry pořádají italská města Milán a Cortina d´Ampezzo.

Ta věc se řeší už měsíce. A zdá se, že ještě chvíli bude. Hokejová aréna v Miláně, kde se má odehrát olympijský turnaj, stále nemá finální podobu. A přesvědčil se o tom i ředitel sportovního oddělení...

Tři hráči z Ruska, včetně hříšníka s bílým práškem. Slováci nominovali na olympiádu

Libor Hudáček přijímá gratulace ke čtvrté brance Slovenska.

Také Slováci oznámili svoji nominaci na olympiádu v Miláně. Do Itálie berou 25 hokejistů, v týmu nechybí ani devět hráčů z české extraligy a sedm z NHL. Realizační tým ukázal i na trojici z ruské...

8. ledna 2026  14:32,  aktualizováno  15:02

Nominace na ZOH 2026: Češi oznámili svůj výběr, Kanada i USA překypují hvězdami

Američané Seth Jones, Zach Werenski a Jake Sanderson na tréninku před...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Nominaci jako první oznámila Francie, na Silvestra...

8. ledna 2026  14:17

