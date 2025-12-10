Když bude led špatný, nepřijedeme! NHL hrozí pořadatelům her, vyslala i pomoc

Těžko odhadovat, zda se jedná o vážně myšlenou výhrůžku, nebo jen promyšlený způsob, jak Italy přimět, aby pracovali usilovněji.
„Je to jednoduché: pokud se na ledě nebude dát hrát, tak nepřijedeme. Odpověď se dozvíme ještě před oficiálním zahájením. Co uděláme pak, je jiná otázka,“ prohlásil Bill Dally, zástupce šéfa soutěže Garyho Bettmana.
Deputy commissioner and chief legal officer, Bill Daly, has said that NHL players will not go to the #MilanoCortina2026 Olympics if the players deem it “unsafe”— TSN (@TSN_Sports) December 9, 2025
(via: @reporterchris) pic.twitter.com/JWVhwwZhr1
Nejlepší liga světa sice na dálku hrozí, ale zároveň nabízí pomocnou ruku.
„Nabídli jsme naše odborníky na led, techniky, externí dodavatele. A Italové toho využili. Přesouváme tam potřebné lidi, aby se vše podařilo vyřešit způsobem, který je pro naše hráče přijatelný,“ pronesl Daly.
Není obtížné poznat, jak ho vzniklá situace znepokojuje. Pochyby vyjadřuje opakovaně, v posledních dnech ještě intenzivněji: „Posuzujeme, zda vůbec mají v Miláně dostatečné pracovní síly, zdroje a znalosti...“
NHL se připravuje na všechny varianty. V zákulisí už řeší, jak by naložila s případnou devatenáctidenní pauzou v rozpisu základní části, kdyby snad mělo dojít k nejhoršímu.
Nad některými záležitostmi už raději v návalu rozpačitých zpráv z dějiště jedné z největších sportovních akcí příštího roku přimhouřila oči.
Bez větší odezvy ponechala skutečnost, že se na akci pod pěti kruhy bude hrát na ploše s jinými rozměry než v zámoří (60x26 místo 60,96x25,91).
Především proto, že hráči v tom nevidí zásadní problém.
„Nijak zvlášť to neřeší. A teď už s tím stejně nejde nic udělat. Nedávno při zápasech Global Series ve Stockholmu byl led stejně velký,“ poznamenal smířeně Daly.
Daleko větší překážka spočívá v kvalitě ledu. Proto chce mít NHL přístup k jeho testování, zajistit, aby v žádném případě nebyly ohroženy zdraví a bezpečnost hokejistů.
The Olympic hockey arena obstacles are not “insurmountable”, per NHL deputy commissioner Bill Daly.— B/R Open Ice (@BR_OpenIce) December 9, 2025
They’re running pretty close to the Olympic start date though 😳 pic.twitter.com/vtzjaXfXNz
Uzávěrky se mezitím posouvají, práce na stavbě pokračují. Dle posledních odhadů by k jejich dokončení mělo dojít 2. února. Jen tři dny před startem ženského turnaje.
„Exteriér je hotový, stejně tak obložení a veškeré přístupové cesty, uvnitř se ještě pár věcí řeší. A ledová plocha? Mohla by být připravena do Vánoc,“ nastínil pro televizi TA3 Igor Nemeček, sportovní ředitel turnaje a bývalý prezident Slovenského svazu ledního hokeje.
Plánovaná zátěžová akce, mistrovství světa juniorů divize 1 B, se přesunula do druhé haly.
V Santa Giulia Ice Hockey Areně pro šestnáct tisíc fanoušků by se mělo hrát od 9. do 11. ledna. Plán je takový, že zde proběhne finále italského poháru a nejvyšší soutěže.
A pak se uvidí. Bude všechno v pořádku? Nebo přibudou další potíže a obavy všech stran se ještě umocní?
Nemeček pevně věří, že nikoliv: „Doufejme, že to proběhne hladce a aréna bude připravena.“
Organizátoři si nechtějí uříznout ostudu obřích rozměrů. Teď už se mohou opřít o konkrétní pomoc ze zámoří. Ani NHL si nepřeje, aby se nejčernější scénář naplnil.