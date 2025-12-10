Když bude led špatný, nepřijedeme! NHL hrozí pořadatelům her, vyslala i pomoc

  15:16
Netěší je, že se z toho stalo velké téma. Takové, které se řeší každý den. Nejen v dějišti nadcházejících olympijských her, ale také v NHL, kterou komplikacemi sužovaná stavba hokejové arény v Miláně už znervózňovala natolik, že se rozhodla zasáhnout. A zároveň vyslala nekompromisní vzkaz: „Jestli nebude všechno v pořádku, s našimi hráči nepočítejte.“
Práce na ledě v olympijské hale v Miláně stále pokračují.

Práce na ledě v olympijské hale v Miláně stále pokračují. | foto: Nicola Marfisi / Avalon / ProfimediaProfimedia.cz

Pokračující stavba Santagiulia Ice Hockey Areny v Miláně, v níž se bude hrát...
Stavební práce na Santagiulia Ice Hockey Areně, která bude hostit olympijský...
Takto vypadal vnitřek olympijské haly na začátku října.
Olympijská Milano Rho Ice Hockey Arena stále prochází rekonstrukcí.
Těžko odhadovat, zda se jedná o vážně myšlenou výhrůžku, nebo jen promyšlený způsob, jak Italy přimět, aby pracovali usilovněji.

„Je to jednoduché: pokud se na ledě nebude dát hrát, tak nepřijedeme. Odpověď se dozvíme ještě před oficiálním zahájením. Co uděláme pak, je jiná otázka,“ prohlásil Bill Dally, zástupce šéfa soutěže Garyho Bettmana.

Nejlepší liga světa sice na dálku hrozí, ale zároveň nabízí pomocnou ruku.

„Nabídli jsme naše odborníky na led, techniky, externí dodavatele. A Italové toho využili. Přesouváme tam potřebné lidi, aby se vše podařilo vyřešit způsobem, který je pro naše hráče přijatelný,“ pronesl Daly.

Není obtížné poznat, jak ho vzniklá situace znepokojuje. Pochyby vyjadřuje opakovaně, v posledních dnech ještě intenzivněji: „Posuzujeme, zda vůbec mají v Miláně dostatečné pracovní síly, zdroje a znalosti...“

Takto vypadal vnitřek olympijské haly na začátku října.

NHL se připravuje na všechny varianty. V zákulisí už řeší, jak by naložila s případnou devatenáctidenní pauzou v rozpisu základní části, kdyby snad mělo dojít k nejhoršímu.

Nad některými záležitostmi už raději v návalu rozpačitých zpráv z dějiště jedné z největších sportovních akcí příštího roku přimhouřila oči.

Bez větší odezvy ponechala skutečnost, že se na akci pod pěti kruhy bude hrát na ploše s jinými rozměry než v zámoří (60x26 místo 60,96x25,91).

Olympijský turnaj se bude hrát na menším ledě než v NHL. Ale já se těším, hlásí Nečas

Především proto, že hráči v tom nevidí zásadní problém.

„Nijak zvlášť to neřeší. A teď už s tím stejně nejde nic udělat. Nedávno při zápasech Global Series ve Stockholmu byl led stejně velký,“ poznamenal smířeně Daly.

Daleko větší překážka spočívá v kvalitě ledu. Proto chce mít NHL přístup k jeho testování, zajistit, aby v žádném případě nebyly ohroženy zdraví a bezpečnost hokejistů.

Uzávěrky se mezitím posouvají, práce na stavbě pokračují. Dle posledních odhadů by k jejich dokončení mělo dojít 2. února. Jen tři dny před startem ženského turnaje.

„Exteriér je hotový, stejně tak obložení a veškeré přístupové cesty, uvnitř se ještě pár věcí řeší. A ledová plocha? Mohla by být připravena do Vánoc,“ nastínil pro televizi TA3 Igor Nemeček, sportovní ředitel turnaje a bývalý prezident Slovenského svazu ledního hokeje.

Plánovaná zátěžová akce, mistrovství světa juniorů divize 1 B, se přesunula do druhé haly.

OBRAZEM: Novinky i klasiky. Podívejte se na hokejové dresy pro olympiádu v Miláně

V Santa Giulia Ice Hockey Areně pro šestnáct tisíc fanoušků by se mělo hrát od 9. do 11. ledna. Plán je takový, že zde proběhne finále italského poháru a nejvyšší soutěže.

A pak se uvidí. Bude všechno v pořádku? Nebo přibudou další potíže a obavy všech stran se ještě umocní?

Nemeček pevně věří, že nikoliv: „Doufejme, že to proběhne hladce a aréna bude připravena.“

Organizátoři si nechtějí uříznout ostudu obřích rozměrů. Teď už se mohou opřít o konkrétní pomoc ze zámoří. Ani NHL si nepřeje, aby se nejčernější scénář naplnil.

