Překvapení v nominaci do štafety: Karlík nejede, Hák ano. Co pro něj rozhodlo?

Tomáš Macek
  19:15
Od našeho zpravodaje v Itálii - Na první pohled je to překvapení. V úterní štafetě biatlonistů (14:30) společně s triem Michal Krčmář, Vítězslav Hornig a Tomáš Mikyska nenastoupí zkušený Mikuláš Karlík, ale místo něj si debut ve štafetě na vrcholné scéně odbude dvaadvacetiletý Petr Hák, loňský dvojnásobný medailista z mistrovství světa juniorů.
Český závodník Petr Hák během individuálního závodu mužů na 20 kilometrů v...

Český závodník Petr Hák během individuálního závodu mužů na 20 kilometrů v biatlonu. (10. února 2026) | foto: AP

Petr Hák z Česka se účastní tréninku biatlonu na zimních olympijských hrách...
Petr Hák během tréninku v biatlonu (12. února 2026)
Petr Hák při tréninku v Anterselvě
Petr Hák v biatlonovém závodě mužů na 20 kilometrů. (10. února 2026)
Co trenéry k takovému rozhodnutí vedlo?

„S Petrem jsme tu od začátku počítali hlavně pro štafetu,“ vysvětloval kouč Michael Málek. „Vytrvalostní závod se mu úplně nepovedl, možná i kvůli nervozitě z prvního startu, ale absolvoval tu tréninkový závod se dvěma Francouzi a jedním Němcem (náhradníky svých týmů), kde střílel 0+0 a vypadal velmi slušně i na trati.“

Ve vytrvalostním závodě dojel předtím Hák až na 81. místě se sedmi chybami na střelnici.

Biatlon na ZOH 2026: program, kdy jedou Češi, kde závody sledovat

Karlík byl v té samé disciplíně osmašedesátý s pěti chybami, ve sprintu pak skončil na 45. pozici (4) a ve stíhačce na 35. příčce (5).

„Mikuláš jel tři individuální závody, na trati je hodně rychlý, ale bohužel střelecky zaostává,“ líčil Málek. „Ve sprintu měl bilanci 1+3, což by byl pro štafetu velký risk. Nepopral se tu s tím tak, jak si představoval. U Petra jsme naopak brali v potaz i statistiku střelby při závodech před olympiádou a ta vychází v porovnání s Mikulášem jasně pro něj.“

Petr Hák během tréninku v Anterselvě

Hák po pondělním tréninku ujišťoval: „Myslím, že jsem připravený. Cítím se skvěle. Budu se snažit nenabrat větší ztrátu a přivézt štafetu na stejném nebo lepším umístění, než ji dostanu.“

Radami k nezaplacení se mu pokusí před startem pomoci také ten nejzkušenější, Michal Krčmář.

„Týmový závod na olympiádě je pro Petra asi největší zkušenost, kterou může dostat,“ připomněl. „Já jsem tu šanci dostal na mistrovství světa 2013 v Novém Městě a musím říct, že mi to do kariéry obrovsky pomohlo. V hlavě je Petr silný závodník, navíc působí jistě na střelnici. Věřím, že to bude fungovat. Nervózní bude každý z nás, je to olympiáda. Mně je 35 let, pojedu svůj devatenáctý závod na olympiádě a budu nervózní, jako když jsem jel svůj první. Je to o tom, jak s nervozitou zvládnete pracovat.“

Českou štafetu rozjede Mikyska, následovat budou na dalších úsecích Hornig, Hák a Krčmář.

„Mikys pro nás byl už dříve jasnou volbou na první úsek,“ řekl Málek. „Včerejší stíhací závod se mu nepovedl, byl po něm z pro nás nepochopitelných důvodů rozladěn, tak jsme to s ním večer probírali a nakonec se rozhodli, že ten první úsek pojede. Je rychlý střelec a štafety umí rozjíždět.“

Mikyska v pondělí odpoledne trenérova slova doplňoval: „Včerejšek mi nesednul, ale dnes se i na lyžích cítím mnohem líp. Doufám, že se mi povede jako v předešlých dvou štafetách, které jsem v sezoně rozjížděl.“

Tomáš Mikyska na trati stíhacího závodu v Anterselvě. (15. února 2026)
Český závodník Vítězslav Hornig během individuálního závodu mužů na 20...

Muži pro druhý a třetí úsek: Tomáš Mikyska a Vítězslav Hornig.

Hornig na druhém úseku by pak měl být zárukou spolehlivosti.

„Víťovým úkolem bude, aby udržel co největší kontakt. Nechceme, aby nám příliš brzy odjelo čelo závodu,“ konstatoval trenér.

Hornig sám dával najevo optimismus: „Stíhačka ukázala, že na tom nejsem běžecky špatně. Bylo mi tedy jedno, jaký úsek pojedu.“

Po Hákovi startujícím na třetím úseku pak přebere štafetu do koncovky závodu Krčmář.

Michal Krčmář na trati stíhacího závodu v Anterselvě.

„Bimbo (Krčmář) je osvědčený finišman. Ten úsek je pro něj jako dělaný,“ ujišťuje kouč.

„Poslední úsek mám rád,“ pokývnul jeho svěřenec. „Samozřejmě je to velká zodpovědnost, nervozita je obrovská. Ale jsou to momenty, které celou kariéru vyhledávám. Nějakou únavu cítím, ale nezdá se mi, že bych bral z posledního. Snad to tak vydrží až do konce her.“

Medaile z mužské štafety je největším snem Krčmáře na sklonku kariéry. V posledním desetiletí s ní už dvakrát na mistrovství světa skončil čtvrtý, ale stupně vítězů Čechům stále unikají.

V aktuální sezoně skončila česká štafeta ve Světovém poháru postupně devátá, sedmá, šestá a šestá, byť pokaždé v odlišném složení než pojede v Anterselvě.

„Chceme se prát o umístění do šestého místa,“ řekl Málek. „Pět týmů je tu neskutečně silných. My za nimi můžeme papírově bojovat o šesté a další místa. Hlavně musíme udělat dobrý závod – a pak čekat, jestli i někdo z favoritů nezaváhá.“

Netrpělivě se v pondělí večer čekalo i na sestavy a úseky největších favoritů. Norové nahlásili kvarteto Uldal, Botn, Laegreid, Christiansen. Francouzská štafeta pojede ve složení F. Claude, Jacquelin, Fillon Maillet, Perrot.









