Devětadvacetiletá česká reprezentantka zajela v Cortině dosud své maximum časem 57,83, oproti rychlejší ze dvou pátečních jízd ubrala další tři setiny. K dalšímu posunu pořadím by musela nejbližší soupeřku porazit ve finálové jízdě o 56 setin, sama má naopak jen 13 setin k dobru oproti nejbližší pronásledovatelce. Závěrečná jízda olympijského závodu je na programu od 19:44.
Fernstädtová startuje na třetích olympijských hrách a útočí na další umístění v první desítce. V roce 2018 v Pchjongčchangu skončila ještě jako reprezentantka Německa šestá, před čtyřmi lety v Pekingu byla při premiéře v českých barvách sedmá.
V Cortině závodí jako úřadující bronzová medailistka z mistrovství světa a čtvrtá žena hodnocení Světového poháru. V listopadu byla na nové olympijské dráze sedmá.
Šestatřicetiletá Flocková usiluje o první olympijskou medaili a vede nadále před trojicí německých soupeřek. Náskok na druhou v pořadí Susanne Kreherovou zvýšila na 21 setin, 43 setin ztrácí Jacqueline Pfeiferová a už sedm desetin sekundy činí ztráta obhájkyně zlata z Pekingu Hannah Neiseové na čtvrté pozici.